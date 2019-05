Ausgewählter Artikel:

» (07.05.2019) VICE: Bill Kaulitz ist die genderfluide Ikone, die alle sexuell verunsicherten Jungs brauchen

Als Tokio Hotel ihren Durchbruch feierten, regnete es Hass und Spott für Bill. 14 Jahre nach "Durch den Monsum" zelebriert der Sänger noch immer seine feminine Seite ? und hilft Menschen wie mir, zu sich selbst zu finden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Mai 2019

» jetzt.de: "Sonneborn ist nicht homophob, er ist Satiriker"

Martin Sonneborn hat im EU-Parlament gegen die Abschaffung von Umpoltherapien für Homosexualität gestimmt. Das war in seiner Rolle als Satiriker richtig, meint das Magazin. Der besprochene queer.de-Kommentar: Die Homophobie des Martin Sonneborn (05.05.2019)

» RP Online: Angeklagter bestreitet einen sexuellen Missbrauch

Der Prozess um eine Vergewaltigung auf einer Dienstfahrt beschäftigt die Gerichte seit mittlerweile vier Jahren. Nun ging der Rechtsstreit zwischen einem Abteilungsleiter und einem jungen Kollegen vor dem Landgericht weiter.

» Tages-Anzeiger über Institute of Queer Studies: Kühles Denken statt hitziger Emotionen

Studien zu geouteten Rekruten, Hassreden gegen Homosexuelle oder Diversitätsprogrammen in Firmen: Das Institute of Queer Studies an der Universität Zürich stellt aktuelle Forschung vor.

» Qantara.de über Adir Jan: Regenbogen-Rock auf Kurdisch

Queere Poesie, kurdischer Folk, Sufi-Mystik und psychedelischer Art-Rock: Der in Berlin-Kreuzberg geborene kurdischstämmige Singer-Songwriter und Saz-Spieler Adir Jan vereint in seiner Musik unterschiedlichste Welten und bringt verschiedenste Communities zusammen.

» bento: "Aber du fasst mich jetzt hoffentlich nicht an?" – Ein Polizist über Vorurteile nach seinem Coming-out

Ignorieren mich die Kollegen? Sprechen sie hinter meinem Rücken über mich? Werde ich nicht mehr befördert? Fragen, die den Polizisten Florian lange beschäftigten. Florian ist schwul.

» Fink über Ehe für alle: Hamburg war Vorreiter

Am 06. Mai 1999 konnten homosexuellen Paare in Eimsbüttel erstmals die "Hamburger Ehe" eingehen. Sie war der erste Schritt in Richtung Ehe für alle.

06. Mai 2019

» VICE: Queer.de wirft Satire-Politiker Sonneborn Homophobie vor

Warum setzt er sich im EU-Parlament gegen Uploadfilter ein, nicht aber gegen selbsternannte "Homo-Heiler"?

» ZDF: Glücklich erst als Junge

Als trans* bezeichnen sich Menschen, die sich mit ihrem angeborenen Geschlecht nicht identifizieren können. Wie René, der nun als Junge lebt.

» Deutsche Welle: Homo, Hetero oder Bi – Sexualität lässt sich kaum kategorisieren

Die sexuelle Orientierung der Generation Y ist flexibel und sprengt traditionelle Kategorien wie Homo-, Hetero- oder Bisexualität – besonders bei Frauen. Das zeigt eine neue Studie im Journal of Sex Research.

» Südkurier: "Das Grundvertrauen war immer da", sagt Pfarrer Sebastian Wolfrum. Früher hieß er Silke Wolfrum

2017 erklärte die Pastorin ihrer evangelischen Gemeinde, dass sie sich im Frauenkörper fremd fühlt. Im Interview spricht sie über die wichtigste Entscheidung ihres Lebens

» Welt Kitschig, witzig, schwul - was Camp bedeutet

Das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York zeigt die Ausstellung Camp: Notes on Fashion. Dabei ist Mode nur der Türöffner zu einem Universum. Chefkurator Andrew Bolton erklärt, was es damit auf sich hat.

» SWR2-Gespräch mit Rüdiger Lautmann: 20 Jahre "eingetragene Partnerschaft" – ein langfristiger Erfolg

20 Jahre nach Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes der damaligen rot-grünen Regierung erinnert der Bremer Soziologe Rüdiger Lautmann an die Schwierigkeiten, die eine rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare anfangs mit sich gebracht habe. Der längerfristige Erfolg, spätestens mit der "Ehe für alle", 2017, sei anfangs nicht absehbar gewesen. Im Gegenteil hätten homosexuelle Paare anfangs sogar Nachteile durch eine Eintragung der eigenen Partnerschaft befürchtet.

» Deutschlandfunk über Homosexualität in Südkorea: "Wer gegen Schwule ist, kommt in den Himmel"

Gleichstellung von Schwulen und Lesben: In Ostasien ist man davon vielerorts noch weit entfernt. Besonders drastisch ist die Lage in Südkorea. Dort ist Homosexualität zwar erlaubt, jedoch stark tabuisiert. In der Armee steht sie sogar unter Strafe. Manche junge Rekruten dienen deswegen in ständiger Angst.

» Tagesspiegel über Spahn bei Mann-o-Meter: Nachfrage nach HIV-Prophylaxe ist hoch

Die Beratungsstelle Mann-O-Meter bietet Schnelltests und Gesundheitschecks zur HIV-Prophylaxe. Immer wieder muss sie Ratsuchende abweisen.

05. Mai 2019

» Märkische Allgemeine: CSD-Highlight Queensday auch ohne Königin

Bunt, laut und fröhlich feiert die queere Community in Potsdam den Queensday und damit den Höhepunkt des hiesigen CSD. Doch die Besucher benennen bei aller Partystimmung auch, was noch getan werden muss für eine wirklich tolerante Gesellschaft.

» Noizz interviewt trans Youtuberin Jolina Mennen: "Mein ganzes Gesicht wurde neu zusammengemeißelt"

Die 26-Jährige hat mit uns über ihre OP und ihre Beziehung mit ihrem schwulen Ehemann geredet.

» jetzt über Identitätspolitik: Der linke Diskurs ist kaputt

Wer allen gerecht werden will, wird am Ende niemandem gerecht: Unsere Autorin findet, dass sich die Links-Progressiven selbst im Weg stehen.

» Zeit Online über Homosexuelle in Brunei: "Sie schreiben: Du wirst zur Hölle fahren"

In Brunei droht Homosexuellen neuerdings die Todesstrafe nach dem Recht der Scharia. Drei Betroffene berichten, wie sie damit leben.

04. Mai 2019

» ze.tt: Londoner Verkehrsbehörde verbietet Werbung Homosexuellen-feindlicher Länder

London verbietet Werbung für Länder, in denen Homo- und Transsexuellen die Todesstrafe droht, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu gehört zum Beispiel Katar.