» (09.05.2019) Grindr-Offenbarung auf jetzt.de: "Lass sie labern, Online-Dating ist toll!"

Unser Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: Wie er schwule Dating-Apps entdeckte.

09. Mai 2019

» Jan Feddersen in der Jüdischen Allgemeinen zum ESC: Jetzt erst recht!

Mit Raketen und Boykotten wird versucht, den Wettbewerb zu verhindern. Das wird nicht gelingen

» VICE: Diese Frau hat sich als Mann verkleidet, um auf die berüchtigtste schwule Sexparty des Berghains zu kommen

Svetlana schaut gerne schwulen Männern beim Sex zu. Dafür gibt es wohl keinen besseren Ort als die Snax. Aber Frauen sind hier nicht erlaubt.

» Münsterland Zeitung über Dragqueen Jessy Jay: "Südlohn ist viel weltoffener und toleranter als Berlin!" (Anmeldung erforderlich)

Aus der Hauptstadt auf Land. Dragqueen Jessy Jay ist Anfang des Jahres nach Südlohn gezogen – und hier glücklicher denn je. Der Grund ist ganz einfach.

» St. Galler Tagblatt: Mein Mann hat mir gesagt, dass er bisexuell sei

Kürzlich gestand mir mein Mann, er sei bisexuell. Nach zehn Jahren Ehe traf mich dies total unerwartet. Bin ich mit diesem Problem alleine? Ich dachte, ich kenne meinen Mann. Doch offenbar führte er die letzten Jahre ein Doppelleben. Ich weiss nicht mehr, was ich ihm glauben soll. Haben wir überhaupt noch eine Zukunft?

» taz über "Pinkwashing" und ESC in Israel: Verhasste Vielfalt

Israel wird vorgeworfen, mit liberaler LGBT-Politik und dem Eurovision Song Contest die Palästinenser-Politik reinzuwaschen. Gehts noch absurder?

08. Mai 2019

» Tagesspiegel-Interview zum Xposed Film Festival: "Queer muss verrückt bleiben"

Queerness, Sichtbarkeit von Lesben – und eine Hommage an Barbara Hammer: Ein Gespräch mit dem Leitungsduo des queeren Berliner Film Festival Xposed.

» RTL: Betroffener sollte zum Hetero umgepolt werden! Umstrittene Konversionstherapie vor Abschaffung

Homosexualität ist eine heilbare Krankheit, behaupten Verfechter der Konversionstherapie. Minister Spahn will die umstrittene Methode jetzt verbieten lassen.

» taz über Schule für trans Kinder in Chile: Lernen ohne Stigma

Mit freiwilligen Lehrer*innen versucht eine Schule für trans Schüler*innen in Chile eine auseinanderdriftende Gesellschaft zusammenzubringen.

» Euro-FH Hamburg: Studie zu Lebenszufriedenheit und Geschlechtsidentität

Die nachfolgende Befragung zum Thema Lebenszufriedenheit ist komplett anonym, es werden keinerlei personenbezogene Daten gesammelt! Es gibt keine "richtigen" oder "falschen" Antworten, bitte antworten Sie intuitiv und spontan.

» taz über das Xposed Queer Film Festival: Küsse aus Sprengstoff

Morgen beginnt das 14. Xposed Queer Film Festival. In Deutschland bietet es mit seinem Programm einen einzigartigen experimentellen Reichtum, ganz ohne institutionelle Förderung

» der Freitag über Homosexuelle in der AfD: Treten statt vertreten

Die Partei hetzt gegen Lesben und Schwule. Da hilft auch kein Feigenblatt

» Südkurier: Wie gehen die Kirchen mit transsexuellen Menschen um?

Einige evangelische Theologen befassen sich verstärkt mit dieser Frage.

» Nau: Macht Meghan Markle ihren schwulen Kumpel zum Götti?

Its a boy! Seit gestern sind die Sussex zu dritt unterwegs. Auch der beste Kumpel von Meghan Markle kann seine Freude nicht verstecken.

» 20 Minuten: Warzen am Penis – steckt Seitensprung dahinter?

Sascha (19) befürchtet, sein Freund Leo (23) sei fremdgegangen. Denn an dessen Penis sind Warzen aufgetaucht, an seinem aber nicht.

» Noizz: Ich stehe auf Shemale-Pornos – bin ich schwul?

Unsere Sex-Kolumnistin beantwortet Fragen der NOIZZ-User.

» Stuttgarter Nachrichten: Film, Fernsehen und die fehlende Diversität

Menschen mit dunkler Hautfarbe bekommen gern einmal die Rolle des Gelegenheitskriminellen. Den erfolgreichen Anwalt spielt dann wieder ein Weißer. Ein typisches Problem von zu wenig Diversität im Film und im Fernsehen.

» Tonight über "Temptation Island": Liebes-Aus bei Lesben-Pärchen Tabea und Vasi

Statt die Männer bei "Temptation Island" zu verführen, verliebten sich Tabea Thomas und Vasfije Muharem ineinander. Jetzt ist aber Schluss.

07. Mai 2019

» VICE: Bill Kaulitz ist die genderfluide Ikone, die alle sexuell verunsicherten Jungs brauchen

Als Tokio Hotel ihren Durchbruch feierten, regnete es Hass und Spott für Bill. 14 Jahre nach "Durch den Monsum" zelebriert der Sänger noch immer seine feminine Seite ? und hilft Menschen wie mir, zu sich selbst zu finden.

» jetzt.de: "Sonneborn ist nicht homophob, er ist Satiriker"

Martin Sonneborn hat im EU-Parlament gegen die Abschaffung von Umpoltherapien für Homosexualität gestimmt. Das war in seiner Rolle als Satiriker richtig, meint das Magazin. Der besprochene queer.de-Kommentar: Die Homophobie des Martin Sonneborn (05.05.2019)