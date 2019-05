Ausgewählter Artikel:

» (10.05.2019) Gründerszene: Wie bewerben sich trans* Personen richtig, Frau Ungar?

Ihr Coming-Out als Frau hatte Sarah Ungar bei Thyssenkrupp. Heute berät sie dort Führungskräfte und hat Ratschläge an transidente und non-binäre Jobanwärter.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Mai 2019

» ze.tt: Schwul, kurdisch und Migrant – Wie Ciwan auf den Frühling wartet

Der Fotograf Ciwan Veysel verließ die Türkei in der Hoffnung auf eine Zukunft in Europa. Doch als Migrant kämpft er auch hier weiter. Unsere Autorin hat ihn ein Jahr lang begleitet.

» hpd: Ist Katholizismus heilbar?

Laut Medienberichten hat ein Priesterausbilder des Erzbistums Köln in einem Vortrag Homosexuelle als krank jedoch heilbar dargestellt. Eine in der katholischen Kirche verbreitete Haltung, angesichts derer die Frage erlaubt sein muss, ob es nicht vielleicht eher der Katholizismus ist, der einer Heilung bedarf.

» Welt interviewt Andrew Solomon: Wie hat sich das Klima unter Trump für Schwule verändert?

Der Schriftsteller Andrew Solomon ist eine Ausnahmeerscheinung. Nicht nur, weil er mit seinem Mann vier Kinder mit drei Müttern hat. Ein Gespräch über stylische Intellektuelle und Floristen, die keine Aufträge für gleichgeschlechtliche Hochzeiten annehmen.

» Deutschlandfunk Kultur: Nachwuchs für inter- und transsexuelle Menschen

Werde ich jemals Oma? Die Frage beschäftigt Julia seit der Geburt ihres intersexuellen Kindes. Sie selbst ist zu alt, um eigene Eizellen für eine spätere Spende einfrieren zu lassen aber vielleicht gibt es dann bereits andere Möglichkeiten.

» neues deutschland kommentiert: Horst herrscht halt gern über Körper

Lotte Laloire über die geplante Gesetzesänderung für Geschlechtsänderungen

» Westfälische Rundschau über Regenbogenfamilie: Lesbisches Paar kämpfte ums Elternrecht

Das Grundgesetz stellt die Familie unter besonderen Schutz. Gilt das auch für Regenbogenfamilien? Die Neubauers aus Duisburg finden: Nicht immer.

» bz Basel: Basel bekennt Farbe – Bas3l.org kämpft gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten

Am 17. Mai wird sie wieder gehisst, die Regenbogen-Flagge am Basler Rathaus. Mit ihr setzt Basel ein Zeichen gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten.

» bz Basel: Studierende bemängeln Umgang mit sexuellen Minderheiten – Uni Basel gelobt Besserung

Studierende kritisieren die Universität Basel für ihren Umgang mit sexuellen Minderheiten.Nun gelobt die Uni Besserung: Eine Kommission diskutiert zurzeit mögliche Massnahmen.Auch die Einführung geschlechtsneutraler Toiletten steht zur Debatte.

09. Mai 2019

» regionalbraunschweig.de: 10.000 Spender für das Sommerlochfestival gesucht

Die Vorbereitungen für das 24. Sommerlochfestival

» taz: Können Heten nicht mal campen?

In dieser Woche fand in New York die Met Gala statt. Doch kaum jemand scheint die queere Ästhetik des Mottos Camp verstanden zu haben.

» Jan Feddersen in der Jüdischen Allgemeinen zum ESC: Jetzt erst recht!

Mit Raketen und Boykotten wird versucht, den Wettbewerb zu verhindern. Das wird nicht gelingen

» VICE: Diese Frau hat sich als Mann verkleidet, um auf die berüchtigtste schwule Sexparty des Berghains zu kommen

Svetlana schaut gerne schwulen Männern beim Sex zu. Dafür gibt es wohl keinen besseren Ort als die Snax. Aber Frauen sind hier nicht erlaubt.

» Münsterland Zeitung über Dragqueen Jessy Jay: "Südlohn ist viel weltoffener und toleranter als Berlin!" (Anmeldung erforderlich)

Aus der Hauptstadt auf Land. Dragqueen Jessy Jay ist Anfang des Jahres nach Südlohn gezogen – und hier glücklicher denn je. Der Grund ist ganz einfach.

» Grindr-Offenbarung auf jetzt.de: "Lass sie labern, Online-Dating ist toll!"

Unser Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: Wie er schwule Dating-Apps entdeckte.

» St. Galler Tagblatt: Mein Mann hat mir gesagt, dass er bisexuell sei

Kürzlich gestand mir mein Mann, er sei bisexuell. Nach zehn Jahren Ehe traf mich dies total unerwartet. Bin ich mit diesem Problem alleine? Ich dachte, ich kenne meinen Mann. Doch offenbar führte er die letzten Jahre ein Doppelleben. Ich weiss nicht mehr, was ich ihm glauben soll. Haben wir überhaupt noch eine Zukunft?

» taz über "Pinkwashing" und ESC in Israel: Verhasste Vielfalt

Israel wird vorgeworfen, mit liberaler LGBT-Politik und dem Eurovision Song Contest die Palästinenser-Politik reinzuwaschen. Gehts noch absurder?

08. Mai 2019

» Tagesspiegel-Interview zum Xposed Film Festival: "Queer muss verrückt bleiben"

Queerness, Sichtbarkeit von Lesben – und eine Hommage an Barbara Hammer: Ein Gespräch mit dem Leitungsduo des queeren Berliner Film Festival Xposed.

» RTL: Betroffener sollte zum Hetero umgepolt werden! Umstrittene Konversionstherapie vor Abschaffung

Homosexualität ist eine heilbare Krankheit, behaupten Verfechter der Konversionstherapie. Minister Spahn will die umstrittene Methode jetzt verbieten lassen.

» taz über Schule für trans Kinder in Chile: Lernen ohne Stigma

Mit freiwilligen Lehrer*innen versucht eine Schule für trans Schüler*innen in Chile eine auseinanderdriftende Gesellschaft zusammenzubringen.