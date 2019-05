Ausgewählter Artikel:

» (12.05.2019) taz über Gender Studies an deutschen Unis: Von wegen Mainstream

Medizin, Jura, Informatik: Geschlechterstudien finden überall ihre Anwendung. Davon profitieren immer mehr Studierende.

12. Mai 2019

» Süddeutsche.de: Coming-out im Netz

Wie Rebecca Gubitzer, 22, zu einem digitalen Vorbild wurde

» Süddeutsche.de über Youtube-Kanal "AnisasVlog": "Wir sind ja bewusst in die Öffentlichkeit getreten, um aufzuklären"

Mit ihren Videos machen Isabell Pettau und Anne Zoogbaum jungen Homosexuellen im Internet Mut. Sie wollen durch ihre Offenheit dazu beitragen, dass LGBTQI-Liebe als normal angesehen wird.

» Sächsische.de u.a. über schwules NS-Opfer: Pirna stolpert über zwei Schicksale

Homosexualität und Heilpädagogik: Für die Nazis Gründe zum Töten, für Pirna zu einem besonderen Gedenken.

» derStandard.de interviet Gay-Pornostar Peter Berlin: "Sex ist mehr, als sich aufeinanderzustürzen"

Als Peter Berlin wurde er zur Gay-Ikone der 1970er-Jahre: ein Gespräch über verkehrte Männerbilder, schwulen Sex und darüber, warum Karriere überschätzt wird

» Carolin Emcke auf Süddeutsche.de: Raus bist du

Wer Minderheiten vorwirft, sie würden mit "Identitätspolitik" universale Prinzipien hintertreiben, der sei eingeladen zu einem Gedankenexperiment. Es zeigt, wie brutal unsere Gesellschaft bestimmte Menschen ausschließt.

» Tagesspiegel zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv: Ein bisschen Frieden

Pop und Vielfalt, Boykottaufrufe und Raketen: Am Dienstag beginnt in Tel Aviv der Eurovision Song Contest. Ein Streifzug durch die Stadt.

» Noizz: Es gibt jetzt "Make-up für Männer" und alle finden es lächerlich

Schon der Name "War Paint" ist so albern, dass ich gerne lachen würde.

» FAZ über das Gendern in anderen Sprachen: Worte finden

Nicht nur Deutschland diskutiert über Gendersternchen und das generische Maskulinum. Was können wir von den Debatten in anderen Ländern lernen? Einblicke in acht Sprachen.

11. Mai 2019

» Nollendorfblog über Verbotsparteien CSU und SPD: Weg mit dem Entwurf zum Transsexuellengesetz!

Wer wirklich für Freiheit ist, darf diese trans Menschen nicht verwehren. Der Referentenentwurf zeigt das Gesicht eines übergriffigen autoritären Staates. Wer nicht in einem solchen leben möchte, darf den Kampf dagegen nicht trans Menschen überlassen.

» Nau: Oliver Pocher bei "Let's Dance" als schwuler Polizist weiter

Das "Lets Dance" Publikum kann sich nicht sattsehen an Oliver Pocher. Der Spassvogel schaffte es auch am Freitagabend eine Runde weiter.

» ZEITjUNG: Basti, 27, und Benjamin, 33, sind Schwuhplattler

Bei den Schwuhplattlern tanzt jeder mit jedem – egal ob Dirndl oder Buam. ZEITjUNG hat Basti und Benjamin zum Interview getroffen.

» Deutschlandfunk: Antiklerikale Stimmung in Polen nimmt zu

Die katholische Kirche gerät in Polen zunehmend unter Druck. Viele Polen sind genervt, dass Politiker Glaube und Religion zunehmend für ihre Zwecke instrumentalisieren, auch im Europa-Wahlkampf. Außerdem sorgt eine neue Missbrauchs-Doku für Aufsehen.

» Julian Mars im NOIZZ-Interview – über schwule Vorbilder, Homophobie und queere Literatur

Der Autor veröffentlichte kürzlich sein zweites Buch "Lass uns von hier verschwinden".

» Deutschlandfunk Nova: So entstehen sexuelle Vorlieben

Stehe ich auf Männer oder Frauen oder auf beide? Mag ich Blümchensex oder die härtere Gangart. Eine Stunde Liebe fragt: Wie entstehen sexuelle Vorlieben?

» Westfalenpost: Schwelm darf keine Regenbogenflagge hissen

Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biophobie. Viele Städte zeigen dann Flagge. Schwelm macht nicht mit.

» Thüringische Landeszeitung: Ein Stolperstein in Jena für ermordeten Homosexuellen

Gedenken am Weimarischen Hof

» BuzzFeed: 70 Länder, in denen es gesetzlich verboten ist, homosexuell zu sein

Es ist 2019 und noch immer werden Menschen eingesperrt, weil sie schwul oder lesbisch sind.

» Augsburger Allgemeine: Lesbisch, verheiratet und schwanger – wie tolerant ist die Region? (kostenpflichtig)

Zwei Frauen aus dem Landkreis Dillingen sprechen über ihre Liebe, ihr Wunschkind und über veraltete Gesetze. Homosexualität sei längst nicht bei allen normal.

» Abendzeitung: Jorge Gonzalez und sein Freund – Wann steht die Hochzeit an?

Schrill, bunt und extrem laut: Multitalent Jorge González ist der Paradiesvogel in der Jury von Lets Dance. Wie tickt der lebensfrohe Kubaner privat?