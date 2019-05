Ausgewählter Artikel:

» (14.05.2019) Süddeutsche.de: Stadtführer will Pissoir in Szene setzen

An der einstigen Männertoilette am Holzplatz schlenderten schon Mercury, Einstein und Fassbinder vorbei. Martin Arz will das Pissoir mit Geschichte durch Street-Art aufmöbeln.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Mai 2019

» Futter: Wappen umgefärbt – RosaLila PantherInnen gewinnen Prozess gegen Land

Also uns gefällt das rosalila Wappen eigentlich ganz gut. 300,- Strafe hätte der Verein RosaLila PantherInnen für die Abänderung des Landeswappens zahlen müssen -- nun haben sie den Prozess gewonnen. Obmann Joe Niedermeyer hat uns die (echt unterhaltsame) Geschichte dazu erzählt.

» derwesten.de: dm verteilt Tüten an TU Dortmund – der Inhalt macht die Studenten richtig wütend

dm hat eine neue Marke in den Regalen stehen. Sie heißt seinz und richtet sich ausdrücklich an Männer. Mit dem Label für Männer wie unz versucht dm den männlichen Kundenstamm zu erweitern.

13. Mai 2019

» Heute.at: Transgender-Taxlerin (58) nach Lotto-Jackpot tot

Vor knapp 18 Monaten gewann eine 58-jährige Taxifahrerin in Großbritannien einen Millionen-Jackpot. Nun starb sie plötzlich.

» eurovision.de über Tel Aviv: Geschichte der LGBTQ-Bewegung

Tel Aviv ist die Schwulen-Hauptstadt Israels. Eine Stadtführung führt durch die Geschichte der LGBTQ-Community: von der ersten Transgender-Frau Israels bis zur einzigen Schwulen-Bar.

» fluter interviewt Flüchtling aus Tunesien: So schwul sehen Sie gar nicht aus

Wem wegen seiner sexuellen Orientierung im Heimatland Verfolgung droht, kann das im Asylprozess geltend machen. Aber lässt sich Schwulsein beweisen? Ein Tunesier erzählt von seiner Anhörung

» stern: Der schillernde Mann – Genderneutral ist das neue Schwarz

Sie fühlen sich eindeutig als Frau oder Mann und kleiden sich auch so? Voll oldschool! Wer etwas auf sich hält, gibt sich heute genderneutral.

» Tagesspiegel-Kommentar: Das Geschlecht bleibt fremdbestimmt

Die Reform des Transsexuellengesetz verbessert nichts – beim Geschlechtseintrag werden Menschen auch künftig fremdbestimmt und pathologisiert. Ein Kommentar.

» taz dokumentiert Brief der ermordeten Journalistin McKee: Kid, its going to be okay

Vor wenigen Wochen wurde Lyra McKee tödlich von Kugeln der New IRA getroffen. Ihr Text von 2014 ist immer noch aktuell.

» Deutsche Welle zur Europawahl: Homo-Rechte sind nicht überall durchgesetzt

Der europäische Lesben- und Schwulenverband (ILGA) veröffentlicht vor der Europawahl seine Daten. Vielleicht eine Wahlhilfe für die Zielgruppe, denn das Gefälle in der EU ist groß. Aus Brüssel Bernd Riegert.

» Frankfurter Rundschau über Stonewall-Gottesdienst: Einmal wird Frieden sein

Der Kirchengemeinde gedenkt mit einer Travestie-Künstlerin den Unruhen.

12. Mai 2019

» Süddeutsche.de: Coming-out im Netz

Wie Rebecca Gubitzer, 22, zu einem digitalen Vorbild wurde

» Süddeutsche.de über Youtube-Kanal "AnisasVlog": "Wir sind ja bewusst in die Öffentlichkeit getreten, um aufzuklären"

Mit ihren Videos machen Isabell Pettau und Anne Zoogbaum jungen Homosexuellen im Internet Mut. Sie wollen durch ihre Offenheit dazu beitragen, dass LGBTQI-Liebe als normal angesehen wird.

» Sächsische.de u.a. über schwules NS-Opfer: Pirna stolpert über zwei Schicksale

Homosexualität und Heilpädagogik: Für die Nazis Gründe zum Töten, für Pirna zu einem besonderen Gedenken.

» taz über Gender Studies an deutschen Unis: Von wegen Mainstream

Medizin, Jura, Informatik: Geschlechterstudien finden überall ihre Anwendung. Davon profitieren immer mehr Studierende.

» derStandard.de interviet Gay-Pornostar Peter Berlin: "Sex ist mehr, als sich aufeinanderzustürzen"

Als Peter Berlin wurde er zur Gay-Ikone der 1970er-Jahre: ein Gespräch über verkehrte Männerbilder, schwulen Sex und darüber, warum Karriere überschätzt wird

» Carolin Emcke auf Süddeutsche.de: Raus bist du

Wer Minderheiten vorwirft, sie würden mit "Identitätspolitik" universale Prinzipien hintertreiben, der sei eingeladen zu einem Gedankenexperiment. Es zeigt, wie brutal unsere Gesellschaft bestimmte Menschen ausschließt.

» Tagesspiegel zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv: Ein bisschen Frieden

Pop und Vielfalt, Boykottaufrufe und Raketen: Am Dienstag beginnt in Tel Aviv der Eurovision Song Contest. Ein Streifzug durch die Stadt.

» Noizz: Es gibt jetzt "Make-up für Männer" und alle finden es lächerlich

Schon der Name "War Paint" ist so albern, dass ich gerne lachen würde.

» FAZ über das Gendern in anderen Sprachen: Worte finden

Nicht nur Deutschland diskutiert über Gendersternchen und das generische Maskulinum. Was können wir von den Debatten in anderen Ländern lernen? Einblicke in acht Sprachen.