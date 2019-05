Ausgewählter Artikel:

» (16.05.2019) BuzzFeed über intersexuelle Person: Der Kampf für ein Leben

Micha ist als intersexuelles Kind geboren, weder Mann noch Frau. Dann wurde Micha zu einem Jungen operiert. Es war der Beginn einer Biografie voller Schmerzen und Selbstzweifel.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Mai 2019

» Kurier zum Ende des Life Ball: Der Niedergang des "Systems Keszler"

Umstrittenes Ende des Life Ball. Das Erfolgsprojekt endet in einem Scherbenhaufen. Wie es zur Eskalation kam.

» L'essentiel: Schwangerer Mann wird in Klinik zu spät behandelt

Ein Trans-Mann bringt eine Totgeburt auf die Welt, nachdem Ärzte ihn über Stunden warten ließen. Der Fall wirft Fragen zum Umgang mit Trans-Menschen im Gesundheitssystem auf.

» Vorarlberger Nachrichten: Susannes Ehemann outete sich in einer Ehekrise als homosexuell

Susanne heiratete ihre große Liebe und gründete eine Familie. Sie wusste nicht, dass ihr Mann schwul ist.

» der Freitag über Bilal Hassani beim ESC: Große Geste

Frankreich schickt einen schwulen Sänger ins Rennen. Die Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr diverser. Gut so!

» jetzt: Meine Exfreundin hat eine Frau geheiratet

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: Über seine Hetero-Beziehungen. Die neue Folge unserer Coming-Out-Kolumne.

» Main-Spitze: Wie bunt kann die Gesellschaft sein?

Kenneth Schaaf, Gewerkschaftsjugendvertreter der IG Metall, spricht in der Hochschule RheinMain zum internationalen Aktionstag gegen Homo-, Trans-, Bi- und Interphobie.

15. Mai 2019

» magazin.hiv: Vergessene Geschichte – Robert Rayford, erster Aidstoter der USA

Schwarz, arm und erst 16: 1969 starb Robert Rayford in St. Louis an einer schweren Lungenentzündung. Heute gilt er als erster bekannter Aidstoter in den USA. Wir erzählen seine Geschichte.

» NZZ: Tamy Glauser will für die Grünen in den Nationalrat – die Partei ist vom Medienecho überrascht

Mit Tamy Glauser könnte erstmals ein Model ins Bundeshaus einziehen. Die bekannte Lesbe setzt sich für die Rechte der Homosexuellen und für den Umweltschutz ein macht aber auch gerne Ferien auf Bali.

» Journal Frankfurt über NS-Homosexuellenverfolgung: Steine gegen das Vergessen

Ende Juni werden 98 Stolpersteine verlegt, neun davon im Gedenken an Menschen, die wegen ihrer Homosexualität von den Nazis verfolgt wurden. Im Gespräch erklärt Martin Dill die Arbeit der Initiative Stolpersteine und warum noch immer wenig über die Verfolgung von Homosexuellen gesprochen wird.

» Spiegel Online über den ESC aus queerer Sicht: "Tel Aviv ist eine Insel"

Weltoffen, vielfältig, feierwütig: So präsentiert sich Tel Aviv. Die israelische Stadt ist ein Paradies für queere Eurovision-Fans – wenn sie es sich leisten können.

» FR über schwulen Ukrainer: "Der Krieg ist für mich ein Kampf für unsere Rechte"

Der Maidan veränderte auch Viktors Leben. Er zog an die Front und outete sich als erster Soldat in der Ukraine als schwul. Den gewaltsamen Kampf wiegt er mit friedlichen LGBTIQ-Protesten auf. FR-Autor Danylo Bilyk hat mit ihm über diese Ambivalenz gesprochen.

» katholisch.de über Bischof Bode: Müssen ernsthaft über Segnung homosexueller Paare nachdenken

Die Kirche müsse zu einer Weiterentwicklung ihrer Sexualmoral kommen und heutige Lebenswirklichkeiten berücksichtigen: Bischof Franz-Josef Bode äußert sich erneut positiv zu einer Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

» BR24: Weder Mann noch Frau, sondern "divers"

Jahrzehntelang hatte Norman Anja Schmidt das Gefühl, ein Geheimnis für sich behalten zu müssen: Schmidt fühlte sich weder männlich noch weiblich. Heute steht in der Geburtsurkunde bei Geschlecht "divers".

» NDR-Kirchen-Kolumne: "Am Segen nicht sägen"

Immer mehr homosexuelle Paare möchten nach der standesamtlichen Trauung auch kirchlich heiraten. Doch nicht jeder ist damit einverstanden. Kann man Segen verweigern? Gedanken dazu von Julia Heyde de López.

» evangelisch.de über LGBTI-Rechte: Europa ist eine Haltung

Die bevorstehende Europa-Wahl steht im Zeichnen des Erstarkens nationaler Interessen und anti-europäischer Strömungen. Das ist kein gutes Zeichen für Homosexuelle und Transgender und ihre Rechte. Ein Plädoyer für ein Europa, das selbstverständlich bleiben muss.

» Nau: Gleichstellungspreis an Dachverband Regenbogenfamilien

Der Stadtrat zeichnet den Dachverband Regenbogenfamilien mit dem Gleichstellungspreis 2019 aus.

» Herzkampf interviewt Tammo Wende von der Rosa Linde Leipzig

Für mein erstes Fotoprojekt hab ich vor vielen Jahren auch schon eine Person von der RosaLinde fotografiert, deswegen freute ich mich umso mehr, als mich Tammo anschrieb. Die RosaLinde ist ein Verein für queere Begegnung, Bildung und Beratung. Die Angebote richten sich vor allem an lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und intergeschlechtliche, sowie queere und asexuelle/ aromantische Personen. Mit Tammo ging ich eine Runde durch den Friedenspark, wir sprachen über seine Geschichte, über fehlendes Fördergeld und die Angst vor der Landtagswahl 2019.

» NZZ: Er musste sich in Schürzen und Mieder kleiden, um ganz sich selbst zu werden

Erstmals sind die Tagebücher des 1969 tragisch verstorbenen österreichischen Schriftstellers Gerhard Fritsch veröffentlicht worden. Man lernt ihn darin von einer unerwarteten Seite kennen.

» RP Online: Wenn ein Kind zwei Mütter hat, braucht es viel Unterstützung

Seit 2005 werden lesbische Düsseldorferinnen mit Kinderwunsch besonders betreut. Der Alltag der Regenbogenfamilien bleibt ein Balanceakt. Fachberater bieten wichtige Hilfe an.