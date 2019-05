Ausgewählter Artikel:

» (17.05.2019) Wilhelmshavener Zeitung: "Freitagsgespräch" zum Tag gegen Homophobie – Adoption ist noch immer schwierig

Heute ist der internationale Tag gegen Homophobie. Mit welchen Vorurteilen und Problemen homosexuelle Menschen noch heute zu kämpfen haben, erzählt Georg Berner-Waindok im Interview.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Mai 2019

» ARD-Morgenmagazin: Diskrimierung von Homosexuellen und Transgender

Heute ist der "Internationale Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie". Der ist nach wie vor dringend nötig. Weltweit und auch in Deutschland werden Schwule, Lesben und Transgender diskriminiert.

» Perspective Daily über Beirut-Pride-Gründer: "Meine Festnahme war wichtig!"

Homosexualität ist in seinem Land strafbar. Trotzdem gründete Hadi Damien die Beirut Pride. Heute, am Tag gegen Homophobie, erzählt er uns, wie große Veränderungen möglich sind trotz hohen Risikos.

» taz über TSG-Entwurf: Queerpolitisches Gestolpere

Die LGBTI*-Community kritisiert ein Reformvorhaben der Koalition scharf. Die Politik scheint zurückzurudern, aber ausgemacht ist das noch nicht.

» bento: Wie der Gender-Filter auf Snapchat unsere Geschlechter-Klischees enthüllt

Sprengt er unsere Vorurteile oder bestätigt er sie nur?

» Mallorca Zeitung: Kuss-Protest gegen die Rechtspartei Vox auf Mallorca

Bei einer Kundgebung am Donnerstag (16.5.) demonstrierten Lesen und Schwule auf ihre Art gegen die neue Formation

» Wilhelmshavener Zeitung: "Freitagsgespräch" zum Tag gegen Homophobie – Adoption ist noch immer schwierig

Heute ist der internationale Tag gegen Homophobie. Mit welchen Vorurteilen und Problemen homosexuelle Menschen noch heute zu kämpfen haben, erzählt Georg Berner-Waindok im Interview.

» Deutsche Welle über Eurovision: "Schwule Olympiade" in Tel Aviv

Tausende Touristen, aber weniger als erwartet, feiern das Pop-Festival "Eurovison Song Contest". Palästinenser und Rabbiner kritisieren das Spektakel, das eine treue Fan-Gemeinde hat. Aus Tel Aviv Bernd Riegert.

» Nau: Schwuler SVP Politiker fühlt sich von Tamy Glauser nicht vertreten

Tamy Glauser steigt vielleicht in die Politik ein. Bei einem sorgt dies mächtig für Ärger. SVP-Politiker Michael Frauchiger schiesst scharf gegen das Model.

» Tiroler Tageszeitung: 30 Botschaften rufen Rumänien zu Stopp von LGBT-Diskriminierung auf

Rund 30 Botschaften in Bukarest sowie die Vertretung der EU-Kommission in der rumänischen Hauptstadt haben die rumänische Regierung, die derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, am heutigen "Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie" an ihre Verpflichtung erinnert, alle Bürger des Landes vor Gewalt und Diskriminierung zu schützen

» watson: So klingt es, wenn wir Heteros die gleichen Fragen stellen wie Homosexuellen

Heute ist Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie. Mit diesem Video wollen wir einmal mehr in Erinnerung rufen, wie blöd sich gewisse Fragen an Homosexuelle oder an einen Transmenschen anhören.

» General-Anzeiger über Travestie-Revue: Bissige Sprüche im Glitzerfummel

Das Premierenpublikum feiert die neue Travestie-Revue Divas im Theater Palast. Neben Musik und Tanz gibt es auch böse Witze über Schlagerstars, Politiker – und die Stadt Bonn.

» BR24: "Verbrennen oder vom Dach stoßen!" – Wie homophob ist der Islam?

In acht Ländern der Welt steht auf gleichgeschlechtliche Liebe die Todesstrafe. Sie alle sind muslimisch geprägt. Muslimisch und homosexuell sein klingt deswegen für viele wie ein Widerspruch. Doch das muss nicht so sein.

» taz über LGBTI-Rechte in Europa: Es bleibt ein Kampf

Zwar hat sich viel getan in der Genderpolitik, in der Praxis finden die Ergebnisse aber nicht überall Beachtung. Wie steht es um Rechte von LGBTI?

» rbb24: "Die TU tut nichts für trans* Menschen"

Alle drei Berliner Unis sind Mitglied im Bündnis gegen Homo- und Transphobie. Karl Mühlmeyer ist trans*, studiert an der TU und und findet: Die Uni legt transgeschlechtlichen Studierenden zu viele Steine in den Weg.

» Welt: Die Mehrheit schweigt zur Homophobie

Queere Menschen sind noch immer das Ziel ständiger Anfeindungen und Bedrohungen. Mit großer Solidarität können sie nicht rechnen. Ein Zwischenruf zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie.

» ZDF über LBGTQ in Kenia: Ein Meilenstein für Schwule und Lesben?

Homosexualität ist noch immer ein Verbrechen in Kenia, bis zu 14 Jahre Gefängnis stehen auf gleichgeschlechtlichen Sex. Das könnte ein Gerichtsurteil jetzt ändern.

» neues deutschland: Was heißt schon eindeutig weiblich oder eindeutig männlich?

Viele trans* Menschen haben jahrelang auf die Änderung des Transsexuellengesetzes gewartet. Doch der nun vorgelegte Entwurf führt vom Regen in die Traufe. Kritik gibt es besonders an der Definition, durch die festgelegt werden soll, wer überhaupt trans* ist.

» Deutsches Ärzteblatt: Transgenderfrauen haben erhöhtes Brustkrebsrisiko (Registrierung erforderlich)

Transgenderfrauen, die als Mann geboren wurden, später aber mit Unterstützung einer Hormonbehandlung eine weibliche Geschlechtsidentität annehmen, haben ein erhöhtes Brustkrebsrisiko.

» Deutschlandfunk Kultur über 100 Jahre Liberace: Wie die Camp-Kultur immer noch den Pop beeinflusst

Der Entertainer Liberace gilt als Inbegriff der Camp-Kultur. Seine exzentrische Darstellung brachte ihm den Spitznamen "Mr. Showmanship" ein. Wie Camp-Strategien die Popmusik bis heute prägen, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Roenneke.

» neues deutschland: Queerstellen gegen Hass

Der Hass gegen LGBTI ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch staatlich organisiert: In mehr als 70 Ländern werden Homosexuelle kriminalisiert, diskriminiert und in neun Regionen ganz offiziell mit dem Tode bedroht.