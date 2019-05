Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Mai 2019

» idowa: Transgender – Von grauer Maus zum strahlenden Schwan

Gefangen im eigenen Körper: Mit Anfang vierzig wird Samira aus dem Landkreis Dingolfing-Landau bewusst, dass etwas ganz und gar nicht zu ihr passt – nämlich ihr Geschlecht. Bereits im Frühjahr 2018 erzählte sie idowa, dass sie einen Neuanfang wagen möchte – als Frau. Ein Jahr später haben wir sie in Straubing wiedergetroffen dieses Mal in Frauenkleidung und mit einem Strahlen im Gesicht. Im Interview erzählt sie von ihrem neuen Leben als Frau, dem Umzug nach Nordrhein-Westfalen und ihrer zweiten Pubertät.

» Badische Neueste Nachrichten: Im Jugendtreff La ViE in Karlsruhe können queere Jugendliche einfach sie selbst sein

Das La ViE ist der erste Jugendtreff für queere Jugendliche, den es in Baden-Württemberg überhaupt gab. Die jungen Besucher erhalten dort Beistand und Hilfe bei ihren Problemen und können sich mit anderen Jugendlichen austauschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Es darf aber auch einfach "gechillt" werden.

» Mittelbayerische Zeitung: Der Kampf für freie Liebe

Gleichberechtigung egal ob hetero, homo oder bi das herrscht auch hierzulande nicht. Den Nachholbedarf erklärt ein Anwalt.

» Deutsche Welle: ESC in Israel – Kitsch? Kunst? Kult? Oder doch Politik?

Orthodoxe Rabbiner und Palästina-Aktivisten kritisieren den ESC heftig. Die übergroße Mehrheit will bei dem kultigen Festival einfach nur Spaß haben. Und das sollte auch so bleiben, meint Bernd Riegert aus Tel Aviv.

» Noizz: Wolfgang ist der schwule Polizist, den Deutschland braucht

Auf Instagram setzt er sich für die LGBTQ-Community ein.

» Spiegel Online über "Rocketman": Der Junge muss ans Klavier

Schwuler Sex, schwule Liebe, Drogen – check, check, check: Das Elton-John-Filmporträt "Rocketman" feiert Weltpremiere in Cannes – und gibt sich deutlich entspannter als der Welthit "Bohemian Rhapsody" über Freddie Mercury.

» Süddeutsche.de zum ESC: Die politische Komponente zwischen den Tönen

Künstler und Publikum nutzen die große Aufmerksamkeit des ESC, um ihre politischen Botschaften zu vermitteln – und bringen damit Veranstalter und Gastgeber in Bedrängnis.

» VICE: Bin ich ein elender Sextourist?

Ich habe mich beim Backpacking durch Südamerika gevögelt. Jetzt frage ich mich, ob ich ein schlechter Mensch bin.

» Westfalen-Blatt über ersten CSD in Gütersloh: So vielfältig kann man sich lieben

Ob Mann, Frau oder anders. Lynn möchte sich nicht festlegen, wen sie liebt. "Ich stehe auf Menschen", sagt die 19-Jährige. Sie ist Pansexuell. Dass sich jemand nicht an Geschlechtern orientiert, ist nicht selten. Ebenso keine Ausnahme ist allerdings die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern.

» Schweizer Illustrierte: Das homophobe Russland darf den ESC nicht gewinnen!

Beim Eurovision Song Contest gehts nicht nur um Musik, sagt SI-online-Blogger Onur Ogul. Für die LGBT-Gemeinschaft steckt ganz schön viel Symbolik hinter dem Event. Russland spielt da eine zwiespältige Rolle.

» Nau: Hate Crime – Angriffe gegen Homosexuelle statistisch erfassen

In mehreren Kantonen wurden Vorstösse eingereicht um sogenannter Hate Crime künftig statistisch zu erfassen. Pink Cross informierte an einer Pressekonferenz.

» FR interviewt Professor zu Homo-"Heilern": "Auch exorzistische Praktiken angewandt"

Frankfurter Professor Stefan Timmermanns kritisiert die Methoden von Homoheilern.

» RP Online zum schwulen Prinzenpaar: Ein starkes Zeichen der Normalität

Das erste homosexuelle Prinzen-Paar macht bundesweit Schlagzeilen. Die Entscheidung der Karnevalisten zeigt aber eigentlich, dass das einst Besondere doch längst Alltag ist. S.a.: Schwules Prinzenpaar in Mönchengladbach (17.05.2019)

» Süddeutsche.de über Taiwan: Ein halber Sieg für Homosexuelle

» neues deutschland zum ESC: Am Ende gewinnt die Pianoballade

Israels LGBTQ-Hauptstadt Tel Aviv ist der Austragungsort des 64. Eurovision Song Contest (ESC) – zwei Wochen, nach einem der hitzigsten Gewaltausbrüche im Gaza-Konflikt seit langem.

» op-online.de: Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie wirbt für Toleranz

Wann wurden Sie sich zum ersten Mal darüber klar, dass Sie heterosexuell sind? Ist es möglich, dass es sich dabei nur um eine Phase handelt, die Sie überwinden werden? Fragen, die so vermutlich niemand stellen würde.

17. Mai 2019

» FAZ über homosexuelle Flüchtlinge: Ihre Todfeinde suchen nach ihnen (Testzugang erforderlich)

Zwei Homosexuelle flohen nach Deutschland, um endlich in Freiheit zu leben. Doch im Flüchtlingslager setzten sich die Torturen fort. Und die Rächer der Familienehre bedrohen bis heute ihr Leben.

» Westfälischer Anzeiger: "Hamm hat keine gute Infrastruktur für Homosexuelle"

Homosexuelle in Hamm brauchen mehr Akzeptanz, Unterstützung und Angebote. Das findet unser Experte, den wir aus Anlass des Tages gegen Homophobie gesprochen haben.

» ARD-Morgenmagazin: Diskrimierung von Homosexuellen und Transgender

Heute ist der "Internationale Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie". Der ist nach wie vor dringend nötig. Weltweit und auch in Deutschland werden Schwule, Lesben und Transgender diskriminiert.

» Perspective Daily über Beirut-Pride-Gründer: "Meine Festnahme war wichtig!"

Homosexualität ist in seinem Land strafbar. Trotzdem gründete Hadi Damien die Beirut Pride. Heute, am Tag gegen Homophobie, erzählt er uns, wie große Veränderungen möglich sind trotz hohen Risikos.