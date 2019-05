Ausgewählter Artikel:

» (21.05.2019) Tagesspiegel über Webserie "Feminin/Feminin": Wer darf die Katzen behalten?

Die kanadische Webserie "Féminin/Féminin" spielt in einem queeren Freund*innenkreis von Montréal. Jetzt ist die zweite Staffel auch in Deutschland zu sehen.

21. Mai 2019

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Ralf König: "Der Mensch ist ein evolutionärer Flop"

Das neue Werk von Ralf König heißt "Stehaufmännchen", lässt die Evolution Revue passieren und zeigt, warum der Mensch untergehen wird. Es sei ein kulturpessimistischer Comic, sagt König: "Es wird uns nicht mehr lange geben."

» Süddeutsche.de über neuen Ralf-König-Comic: Irgendwas mit Haaren

Ralf Königs neuer Band "Stehaufmännchen" zeigt den evolutionären Niedergang des Menschen seit seiner Aufrichtung vom Vier- zum Zweibeiner. Und wie dabei die Homophobie mitentwickelt wurde.

» Nordbayern.de: Alle Menschen sind gleich. Fast alle.

Früher sperrte der Staat schwule Männer ins Gefängnis. Heute müssen lesbische Mütter ihre eigenen Kinder adoptieren. Zwei Geschichten über eine Lücke im Gleichheitsrecht.

» Nordbayern.de: Als Kunstfreiheit "zum Schutze der Jugend" eingeschränkt wurde

Ist das Kunst oder muss das weg? Wie es der Staat mit Sex, Drogen und Gewalt hält damals und heute.

» Deutschlandfunk Kultur über neue Krankheiten auf der WHO-Liste: Ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen

Auch Online-Spielsucht und Sexsucht werden von der Weltgesundheitsorganisation nun als Krankheiten eingestuft. Die Überarbeitung der Liste sei längst überfällig, meint die Medizinerin Alena Buyx. Denn sie dokumentiere auch gesellschaftliche Entwicklungen.

20. Mai 2019

» SiegT-Blog: Unterwerfung – eine Glosse anlässlich der in Zeiten der Bedrängnis wiederkehrenden Madonnen-Verehrung

Was wäre die Geschichte der Schwulen ohne die Schwulenmutti, jenes verständnisvolle Wesen, dass den von seiner leiblichen Familie verstoßenen Homosexuellen an ihre Brust nimmt und tröstet. Rainer Hörmann reflektiert

» Johannes Kram auf Spiegel Online über Madonna beim ESC: Die größte Zeremonienmeisterin der Gay Culture

Madonna wurde für ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest verspottet. Doch dort geht es nicht um Gesangstalente, sondern um ein Lebensgefühl, um Toleranz. Das zelebrierte sie beim queeren Superbowl perfekt.

» Krone.at: Silent Dating für homosexuelle Singles

In der Dating-Landschaft braucht es mehr Diversität. Das findet zumindest das Team von "Silent Dating", das verschiedene Themen-Events für Singles gestaltet, bei denen nicht gesprochen wird. Beim Kennenlernen ohne Worte soll von nun an niemand mehr ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund und anlässlich der EuroPride gibt es ab nun eigene Events für Homosexuelle und LGBTIQ. City4U hat mit Gründerin Helena gesprochen.

» NZZ: Kostenübernahme für Geschlechtsumwandlung – Vorinstanz muss über die Bücher

Werden bestimmte medizinische Leistungen, die in der Schweiz nicht erbracht werden können, im Ausland vorgenommen, so übernehmen die Krankenkassen die Kosten dafür. Gilt das auch für Geschlechtsumwandlungen? Mit dieser Frage hatte sich das Bundesgericht zu befassen.

» Futter: Was ist eigentlich eine Regenbogenfamilie?

Das Wort "Regenbogenfamilie" hört man heutzutage immer öfter. Doch was steckt da genau dahinter?

» FAZ über Demokraten in Amerika: Wahlkampf der Identitätspolitiker?

Amerikas Demokraten diskutieren ihre Strategie für den Kampf gegen Donald Trump: Sollen sie an weiße Arbeiter oder an benachteiligte Gruppen appellieren? Doch es könnte sich auch eine Scheindebatte handeln.

» bonnFM: Hörsaal 8 – ein Ort für Homophobie, Fundamentalismus und Frauenfeindlichkeit? Studierende stellen sich queer

Was muss passieren, damit aufgebrachte Studierende mit Regenbogenflaggen und Protestschildern ausgerüstet die Uni stürmen? Was bringt den Referenten in Hörsaal 8 dazu, "MEINUNGSFREIHEIT" und "DEMO FÜR ALLE IST COOL" auf die Tafel zu schreiben?

» katholisch.de über Missbrauch in der Kirche: Sind wirklich die Homosexuellen schuld?

Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche sind vor allem Jungen. Woran liegt das? Konservative sehen den Grund in der Homosexualität und belegen das mit teils abenteuerlichen Zahlenkonstruktionen. Doch so einfach ist es nicht, denn das Thema führt tief ins Gehirn.

19. Mai 2019

» taz: Queer und gläubig – Abrahams queere Kinder

In Berlin knüpfen jüdische, christliche und muslimische Queers beim gemeinsamen Fastenbrechen im Ramadan neue Netzwerke.

» FAZ über Madonnas ESC-Auftritt: Unlike A Prayer

Mit Augenklappe und schrecklich schiefen Töne hat Madonna das ESC-Publikum verstört. Muss sich ein Weltstar so einen Auftritt noch antun?

» Jan Feddersen in der taz zum ESC: Die queere Familienshow schlechthin

Demonstrationen, Diversity und Madonna: das Finale des ESC hatte einiges zu bieten. Die wichtigsten Details im Rückblick.

» Zeit Online über Geschlechtsangleichung: "Sie sagen, 'Kastration' sei keine unmenschliche Voraussetzung"

In sechs EU-Staaten müssen sich Transmenschen vor der Änderung ihres Geschlechtseintrags sterilisieren lassen. Die EU würde das gerne ändern, darf es aber nicht.

» Sächsische.de über schwulen Fetischfan: Der Mann in Uniform (Testzugang erforderlich)

Karl-Heinz Gottschalk zieht oft eine Art Militärmontur an. Doch er fürchtet, dass die Akzeptanz schwuler Fetischträger abnimmt.

» Kurier: Drag Queen führt durchs Museum – Mit Stolz gegen Vorurteil

Am 1. Juni startet Europas größtes LGBTIQ-Fest. Wien ist längst bunt und weltoffen