Ausgewählter Artikel:

» (22.05.2019) bento: Schwul oder lesbisch als Lehrer – Anne und Benny über ihr Coming-out an der Schule

"Schwul ist auf jeden Fall noch ein häufig genutztes Schimpfwort", sagt Anne. Die 27-Jährige ist angehende Lehrerin für Sonderpädagogik und Deutsch

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Mai 2019

» bento: Schwul oder lesbisch als Lehrer – Anne und Benny über ihr Coming-out an der Schule

"Schwul ist auf jeden Fall noch ein häufig genutztes Schimpfwort", sagt Anne. Die 27-Jährige ist angehende Lehrerin für Sonderpädagogik und Deutsch

» Rolling Stone: Anna Calvi spricht über die Darstellung von Queerness in Filmen wie Bohemian Rhapsody

Es sieht so aus, als hätte seine Queerness offensichtlich seine Musik komplett erschaffen, und doch sehen wir eine zweistündige Geschichte über ihn und eine verdammte Frau, so die Ausnahmegitarristin zur Problematik in der Kunst.

» evangelisch.de über die Auferweckung des Lazarus aus queerer Sicht: Komm heraus!

Der heutige Blogeintrag ist eine Textmeditation über die biblische Geschichte von der Auferweckung des Lazarus aus queerer Sicht.

» Leipziger Volkszeitung zum Mord in Aue: Sachverständiger sieht keinen rechtsextremen Hintergrund

2018 wurde ein Homosexueller in Aue ermordet. Ein Gutachter sagte am Dienstag während der Verhandlung aus, dass einer der Angeklagten zwar eine rechtsgerichtete Gesinnung hätte, aber nicht rechtsradikal sei.

» Burlesque-Star: Hier zeigt Sheila Wolf ihr wahres Gesicht

Sie ist die Burlesque-Königin der Hauptstadt – und doch anders als andere Tänzerinnen: Show-Ikone Sheila Wolf ist im wahren Leben ein gestandener Mann! Mit dem "Boylesque Festival" räumt sie nun erstmals männlichen und queeren Burlesque-Tänzern die Bühnen-Bretter frei.

» SWR: 15 Jahre Kult – "Bar jeder Sicht"

Die "Bar jeder Sicht" in Mainz wurde vor 15 Jahren für queere Menschen gegründet. Sie ist nicht nur eine Kneipe, sondern ein Kultur- und Beratungszentrum.

» Berliner Morgenpost: Désirée Nick ist Schirmherrin für Benefizkonzert in Neukölln

Kabarettistin ist Schirmherrin des Benefizkonzerts #gemeinsambunt gegen Ausgrenzung und Gewalt. Veranstaltung findet in Neuköllner Oper statt.

» ze.tt: Warum sich die katholische Kirche mehr an ihren Jugendverbänden orientieren muss

Die katholische Kirche befindet sich mit ihren Ansichten immer noch im Mittelalter. Sie braucht dringend Gleichberechtigung von Männern und Frauen in ihren verstaubten Strukturen. Ein Kommentar

» Tagesspiegel: Der lange queere Weg ins indische Unterhaus

Acht Monate nach der Legalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex kandidieren queere und trans Kandidat*innen für das Parlament in Delhi. Ein Stimmungsbild aus Mumbai.

» Saarbrücker Zeitung über Peaches bei der queeren Kulturwoche: "The next song is about my Muschi"

Blank ziehen gegen die hypersexualisierte Gesellschaft: Die Künstlerin Peaches machte die queere Kulturwoche noch etwas bunter.

21. Mai 2019

» Westdeutsche Zeitung: "Du schwule Giraffe" oder wie Schüler schimpfen

Lehrer Arne Ulbricht über den Umgang damit, wie Schüler "schwul" nutzen.

» Tagesspiegel über Webserie "Feminin/Feminin": Wer darf die Katzen behalten?

Die kanadische Webserie "Féminin/Féminin" spielt in einem queeren Freund*innenkreis von Montréal. Jetzt ist die zweite Staffel auch in Deutschland zu sehen.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Ralf König: "Der Mensch ist ein evolutionärer Flop"

Das neue Werk von Ralf König heißt "Stehaufmännchen", lässt die Evolution Revue passieren und zeigt, warum der Mensch untergehen wird. Es sei ein kulturpessimistischer Comic, sagt König: "Es wird uns nicht mehr lange geben."

» Süddeutsche.de über neuen Ralf-König-Comic: Irgendwas mit Haaren

Ralf Königs neuer Band "Stehaufmännchen" zeigt den evolutionären Niedergang des Menschen seit seiner Aufrichtung vom Vier- zum Zweibeiner. Und wie dabei die Homophobie mitentwickelt wurde.

» Nordbayern.de: Alle Menschen sind gleich. Fast alle.

Früher sperrte der Staat schwule Männer ins Gefängnis. Heute müssen lesbische Mütter ihre eigenen Kinder adoptieren. Zwei Geschichten über eine Lücke im Gleichheitsrecht.

» Nordbayern.de: Als Kunstfreiheit "zum Schutze der Jugend" eingeschränkt wurde

Ist das Kunst oder muss das weg? Wie es der Staat mit Sex, Drogen und Gewalt hält damals und heute.

» Deutschlandfunk Kultur über neue Krankheiten auf der WHO-Liste: Ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen

Auch Online-Spielsucht und Sexsucht werden von der Weltgesundheitsorganisation nun als Krankheiten eingestuft. Die Überarbeitung der Liste sei längst überfällig, meint die Medizinerin Alena Buyx. Denn sie dokumentiere auch gesellschaftliche Entwicklungen.

20. Mai 2019

» SiegT-Blog: Unterwerfung – eine Glosse anlässlich der in Zeiten der Bedrängnis wiederkehrenden Madonnen-Verehrung

Was wäre die Geschichte der Schwulen ohne die Schwulenmutti, jenes verständnisvolle Wesen, dass den von seiner leiblichen Familie verstoßenen Homosexuellen an ihre Brust nimmt und tröstet. Rainer Hörmann reflektiert

» Johannes Kram auf Spiegel Online über Madonna beim ESC: Die größte Zeremonienmeisterin der Gay Culture

Madonna wurde für ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest verspottet. Doch dort geht es nicht um Gesangstalente, sondern um ein Lebensgefühl, um Toleranz. Das zelebrierte sie beim queeren Superbowl perfekt.

» Krone.at: Silent Dating für homosexuelle Singles

In der Dating-Landschaft braucht es mehr Diversität. Das findet zumindest das Team von "Silent Dating", das verschiedene Themen-Events für Singles gestaltet, bei denen nicht gesprochen wird. Beim Kennenlernen ohne Worte soll von nun an niemand mehr ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund und anlässlich der EuroPride gibt es ab nun eigene Events für Homosexuelle und LGBTIQ. City4U hat mit Gründerin Helena gesprochen.