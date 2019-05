Ausgewählter Artikel:

23. Mai 2019

» NZZ über Camille Paglia: Zensur an der Uni? "Nicht jetzt, nicht hier"

Eine amerikanische Universität schmettert einen von Trans-Aktivisten lancierten Protest gegen die so streitbare wie bunte Professorin Camille Paglia ab. Markiert der Entscheid womöglich eine Wende im Kulturkampf zwischen selbsternannten Kämpfern für soziale Gerechtigkeit und Befürwortern der Redefreiheit?

» Spiegel Online über Homowitze von Seth Rogen: "Ich möchte nicht, dass jemand sich scheiße fühlt"

Erinnern Sie sich noch an "Jungfrau (40), männlich, sucht..."? Eine Szene der Kultkomödie würde Seth Rogen lieber vergessen. In ihr reißt der Schauspieler minutenlang ätzende Witze auf Kosten einer Minderheit.

» Süddeutsche.de zum TSG-Entwurf: "Gegen so ein Gesetz wird es Klagen hageln"

Nach Kritik an der geplanten Reform des Transsexuellengesetzes wollen die Minister nun nachbessern. Für die Betroffenen ist das nicht genug.

» Süddeutsche.de über Rechte von trans Menschen: Absurd hohe Hürden

Bis heute behandelt der Staat Menschen, die sich im "falschen Körper" geboren fühlen, ungerecht und hartherzig. Er will sie weiterhin zu Gutachtern und Richtern schicken, bevor er ihr empfundenes Geschlecht anerkennt. Das ist diskriminierend.

» neues deutschland: Sollten queere Menschen FDP wählen?

Die FDP gibt sich als besonders schwulen- und lesbenfreundlich. Dabei hat das nur mit einem Fragebogen zu tun, den sie ausführlicher ausfüllte als die anderen Parteien. Auch die Konkurrenz hat die Rechte von LSBTI wenig auf dem Schirm.

» Deutschlandfunk über "Mephisto" von Klaus Mann: "Ein kaltes und böses Buch"

Klaus Manns "Mephisto" darf laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1971 in Deutschland nicht erscheinen. Der Grund sind die Persönlichkeitsrechte des Theaterintendanten Gustav Gründgens. Verlegt wird der Roman dennoch. Jetzt ist er 70 Jahre nach dem Freitod des Autors neu zu lesen.

» Blick: Warum gibt es keine geoutete Lesbe in Bundesbern?

Top-Model Tamy Glauser will für die Grünen in den Nationalrat – und «wäre dort die erste geoutete Lesbe», wie sie sagt. Jetzt prangert die Organisation LOS an: Lesben in der Politik seien sowohl Frauen- als auch Homo-Hass ausgesetzt und würden sich darum nicht outen.

» Frankfurter Rundschau über "Queer Eye": Toleranz, Akzeptanz und Yaaassss Queen!

Die Reality-Show "Queer Eye" macht die Welt zu einem besseren Ort. Die 36. Folge unserer Serienkolume "Nächste Folge".

22. Mai 2019

» bento: Schwul oder lesbisch als Lehrer – Anne und Benny über ihr Coming-out an der Schule

"Schwul ist auf jeden Fall noch ein häufig genutztes Schimpfwort", sagt Anne. Die 27-Jährige ist angehende Lehrerin für Sonderpädagogik und Deutsch

» Rolling Stone: Anna Calvi spricht über die Darstellung von Queerness in Filmen wie Bohemian Rhapsody

Es sieht so aus, als hätte seine Queerness offensichtlich seine Musik komplett erschaffen, und doch sehen wir eine zweistündige Geschichte über ihn und eine verdammte Frau, so die Ausnahmegitarristin zur Problematik in der Kunst.

» evangelisch.de über die Auferweckung des Lazarus aus queerer Sicht: Komm heraus!

Der heutige Blogeintrag ist eine Textmeditation über die biblische Geschichte von der Auferweckung des Lazarus aus queerer Sicht.

» Leipziger Volkszeitung zum Mord in Aue: Sachverständiger sieht keinen rechtsextremen Hintergrund

2018 wurde ein Homosexueller in Aue ermordet. Ein Gutachter sagte am Dienstag während der Verhandlung aus, dass einer der Angeklagten zwar eine rechtsgerichtete Gesinnung hätte, aber nicht rechtsradikal sei.

» Burlesque-Star: Hier zeigt Sheila Wolf ihr wahres Gesicht

Sie ist die Burlesque-Königin der Hauptstadt – und doch anders als andere Tänzerinnen: Show-Ikone Sheila Wolf ist im wahren Leben ein gestandener Mann! Mit dem "Boylesque Festival" räumt sie nun erstmals männlichen und queeren Burlesque-Tänzern die Bühnen-Bretter frei.

» SWR: 15 Jahre Kult – "Bar jeder Sicht"

Die "Bar jeder Sicht" in Mainz wurde vor 15 Jahren für queere Menschen gegründet. Sie ist nicht nur eine Kneipe, sondern ein Kultur- und Beratungszentrum.

» Berliner Morgenpost: Désirée Nick ist Schirmherrin für Benefizkonzert in Neukölln

Kabarettistin ist Schirmherrin des Benefizkonzerts #gemeinsambunt gegen Ausgrenzung und Gewalt. Veranstaltung findet in Neuköllner Oper statt.

» ze.tt: Warum sich die katholische Kirche mehr an ihren Jugendverbänden orientieren muss

Die katholische Kirche befindet sich mit ihren Ansichten immer noch im Mittelalter. Sie braucht dringend Gleichberechtigung von Männern und Frauen in ihren verstaubten Strukturen. Ein Kommentar

» Tagesspiegel: Der lange queere Weg ins indische Unterhaus

Acht Monate nach der Legalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex kandidieren queere und trans Kandidat*innen für das Parlament in Delhi. Ein Stimmungsbild aus Mumbai.

» Saarbrücker Zeitung über Peaches bei der queeren Kulturwoche: "The next song is about my Muschi"

Blank ziehen gegen die hypersexualisierte Gesellschaft: Die Künstlerin Peaches machte die queere Kulturwoche noch etwas bunter.

21. Mai 2019

» Westdeutsche Zeitung: "Du schwule Giraffe" oder wie Schüler schimpfen

Lehrer Arne Ulbricht über den Umgang damit, wie Schüler "schwul" nutzen.