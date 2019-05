Ausgewählter Artikel:

» (24.05.2019) Siegessäule interviewt Johannes Kram: "Es wird immer selbstverständlicher, andere abzuwerten"

Seit zehn Jahren kommentiert Johannes Kram auf dem "Nollendorfblog" Homofeindlichkeit in Politik und Medien. Damit wurde er zu einer der bekanntesten schwulen Stimmen im Netz. Wir trafen ihn zum Interview.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Mai 2019

» Siegessäule interviewt Johannes Kram: "Es wird immer selbstverständlicher, andere abzuwerten"

Seit zehn Jahren kommentiert Johannes Kram auf dem "Nollendorfblog" Homofeindlichkeit in Politik und Medien. Damit wurde er zu einer der bekanntesten schwulen Stimmen im Netz. Wir trafen ihn zum Interview.

» rbb24: Berliner Olympiastadion wird zum Pokalfinale genderneutral

Toiletten zugänglich für alle, freie Auswahl beim Kontrollpersonal: Zum Pokalfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig am Samstag gibt es im Olympiastadion neue, geschlechtsneutrale Regeln.

» Blick: Eineinhalb Jahre nach Pascal Erlachners Coming-Out – Der mutigste Schiri der Schweiz tritt ab

"Ich bin schwul – na und!" Spitzenschiedsrichter Pascal Erlachner (39) rüttelte im Dezember 2017 mit seinem Coming-Out die Fussball-Schweiz auf. Jetzt tritt er zurück.

» derStandard.at: Wo queere Geschichte bewahrt wird

Lange Zeit gab es keinen Platz für LGBTI*-Geschichte. Vor zehn Jahren wurde Qwien gegründet, um dieses Wissensvakuum zu schließen

» Marbacher Zeitung: Dekan will keine Homo-Paare segnen

Wie geht die evangelische Landeskirche in Württemberg mit homosexuellen Paaren um? Wir haben mit Ekkehard Graf, dem Dekan des Evangelischen Kirchenbezirk Marbach gesprochen.

» Schweizer Illustrierte: Schwule und Lesben, hört endlich auf zu streiten!

Das lesbische Topmodel Tamy Glauser muss Anfeindungen eines schwulen Politikers über sich ergehen lassen. Wieso Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft nicht geeint auftreten, ist SI-online-Blogger Onur Ogul ein Rätsel.

» SRF über Homosexuelle in Kenia: "Jeder kann sich doch vom Schwulsein heilen lassen!"

Homosexualität bleibt strafbar in Kenia und auch in der Gesellschaft gibt es keine Akzeptanz für Schwule.

» taz über Aufklärungsunterricht: Lektionen in politischer Bildung

Eine Befragung besagt, dass Schüler sich mehr Liebe im Aufklärungsunterricht wünschen. Die Bildungsverwaltung sollte das ernst nehmen.

» Deutschlandfunk Nova: Tinky-Winky und ein schwules Erdferkel-Ratten-Ehepaar

Der TV-Sender Alabama Public Television weigert sich, die Folge einer Kinderserie auszustrahlen. Dort ist eine Männerhochzeit zu sehen.

» Handelsblatt interviewt Norbert Bisky: "Noch ist der Kalte Krieg nicht zu Ende"

Der Maler spricht im Interview über deutsch-deutsche Missverständnisse, den Untergang seiner DDR-Heimat und die Frage, wann er sich für seine Landsleute schämt.

» Deutschlandfunk zum Abstammungsrecht: Zwei Mütter für ein Kind

In Deutschland soll bald die Partnerin einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt, automatisch Mit-Mutter sein. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will lesbische Paare durch eine Reform des Abstammungsrechts stärken und damit ihre Ungleichbehandlung beenden.

» Noizz: Hört auf, Regenbogen-Flaggen auf JEDES Produkt zu packen!

Nein, eine Marmelade wird NICHT gegen Homophobie helfen.

» jetzt über ein Coming-out: "Alle haben dir beim Leiden zugesehen"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: Wie sein richtiges Coming-out war.

» Main-Echo: Schwul sein in Aschaffenburg im Jahr 1975

»Das sind kei­ne nor­ma­len Men­schen«, hat sich ein Forst­auf­se­her im Jahr 1975 echauf­fiert. Er war bei ei­ner Main-Echo-Stra­ßen­um­fra­ge in Aschaf­fen­burg auf Ho­mose­xu­el­le an­ge­spro­chen wor­den. »Die ge­hö­ren in ei­nen Stall ge­sperrt, dann sol­len sie ma­chen, was sie wol­len.«

» Edition F: "Frauen und Männer sind eben nicht gleich und können daher auch nicht gleich behandelt werden!"

Am 17.05.2019, dem sog. IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia), fand im Deutschen Bundestag eine aktuelle Stunde zum Thema "Maßnahmen gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" statt.

23. Mai 2019

» NZZ über Camille Paglia: Zensur an der Uni? "Nicht jetzt, nicht hier"

Eine amerikanische Universität schmettert einen von Trans-Aktivisten lancierten Protest gegen die so streitbare wie bunte Professorin Camille Paglia ab. Markiert der Entscheid womöglich eine Wende im Kulturkampf zwischen selbsternannten Kämpfern für soziale Gerechtigkeit und Befürwortern der Redefreiheit?

» Tagesspiegel: Das Grundgesetz schärft die politischen Sinne

Lob und Preis einem Gesetzestext – doch der Erfolg der Bundesrepublik hat mit Prozessen zu tun, die nicht in Karlsruhe entschieden werden. Ein Kommentar.

» Spiegel Online über Homowitze von Seth Rogen: "Ich möchte nicht, dass jemand sich scheiße fühlt"

Erinnern Sie sich noch an "Jungfrau (40), männlich, sucht..."? Eine Szene der Kultkomödie würde Seth Rogen lieber vergessen. In ihr reißt der Schauspieler minutenlang ätzende Witze auf Kosten einer Minderheit.

» Süddeutsche.de zum TSG-Entwurf: "Gegen so ein Gesetz wird es Klagen hageln"

Nach Kritik an der geplanten Reform des Transsexuellengesetzes wollen die Minister nun nachbessern. Für die Betroffenen ist das nicht genug.

» Süddeutsche.de über Rechte von trans Menschen: Absurd hohe Hürden

Bis heute behandelt der Staat Menschen, die sich im "falschen Körper" geboren fühlen, ungerecht und hartherzig. Er will sie weiterhin zu Gutachtern und Richtern schicken, bevor er ihr empfundenes Geschlecht anerkennt. Das ist diskriminierend.