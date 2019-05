Ausgewählter Artikel:

» (26.05.2019) Nollendorfblog: Warum Ralf König Deutschlands bedeutendster lebender schwule Autor ist

Nie war Gender-Gaga mehr gaga. Aber eben gleichzeitig auch so unwirklich, so weit weg, dass hinter den Stereotypen Strukturen sichtbar werden. Strukturen, über die man reden kann und muss.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Mai 2019

» Spiegel Online zum Streit über Identitätspolitik: Und wo stehst du?

Diskussionen über Indianer-Faschingskostüme und Gendersternchen werden mittlerweile hochaggressiv geführt. Das Buch "Trigger Warnung" analysiert aktuelle Identitätspolitik – und will verhärtete Fronten wieder aufbrechen.

» Neue Westfälische über Pader Pride: 400 Demonstranten bekennen Farbe

Zum fünften Mal gehen schwule, lesbische und queere Menschen für ihre Rechte auf die Straße

» NZZ am Sonntag: Die CVP sagt Ja zur Homo-Ehe (Registrierung notwendig)

Ein parteiinternes Papier will eine "Anpassung an die gesellschaftliche Realität".

25. Mai 2019

» Tagesspiegel über Backlash im Feminismus: Raus aus dem Rückwärtsgang

Gewalt gegen Frauen, Gender Pay Gap, Homo-Hass der geschlechterpolitische Backlash ist weltweit in vollem Gange. Deshalb brauchen wir einen kämpferischen Feminismus. Ein Gastbeitrag.

» Hasepost: #bewusstanders? – Romy Haag erhält Rosa Courage Preis

Unter dem Motto #bewusstanders wurde am 24. Mai der Rosa Courage Preis an die deutsche Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Romy Haag

» Welt über Renaud Camus: Darf man Denkern eine Bühne geben, deren Thesen zur Gewalt führen?

Diese Woche interessierte unsere Leser vor allem die Reportage über den französischen Philosophen und Politiker Renaud Camus, dessen Rassismus-Theorie selbst Marine Le Pen zu extrem ist. Dabei ist der Schlossherr sehr liebenswürdig.

» Spiegel Online: Bestseller-Autorin: Naomi Wolf muss ihr Buch über Homosexuelle ändern

In einem Radio-Interview weist ein Historiker die Bestseller-Autorin Naomi Wolf auf einen peinlichen Fehler in ihrem neuen Buch hin. Die Schriftstellerin und ihr Verlag wollen reagieren.

» HNA über Verein Fußballfans gegen Homophobie: Ein Banner wandert durch Europa

Fußballfans gegen Homophobie so lautet der Name eines Vereins in Deutschland, der sich die Bekämpfung von Diskriminierung im Sport und insbesondere im Fußball auf die Fahne geschrieben hat.

» Tagesspiegel über queere Podcasts: Frauverliebt und transphilosophisch

Auch für queere Menschen gibt es viele Podcasts – hier die Empfehlungen der Queerspiegel-Leser*innen für die besten deutschsprachigen Angebote.

» der Freitag über Queers vor der Europawahl: Das könnte schwierig werden

Wen soll man wählen, wenn man queer ist? Herrn Weber von der CSU eher weniger

» der Freitag über LGBTI in Polen: Die neuen, bunten Feinde

Die regierende PiS macht Wahlkampf gegen die LGBT-Community. Sie könnte sich verrechnet haben

» NZZ: Selbstbefreiung geht auch auf diskrete Art – Alan Hollinghurst erzählt von Homosexuellen in England

Er suche einen Stil, "der etwas verbirgt und zugleich etwas entlarvt", gab der britische Schriftsteller Alan Hollinghurst einmal zu Protokoll. Mit dieser Strategie umkreist er seit gut dreissig Jahren das Thema Homosexualität. Sein neuer Roman spannt einen Bogen von der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart.

» Echo über Transsexualität und Kirche: "Es geht um die Menschenwürde"

Das Thema Transsexualität wird bei der Sommmersynode des Evangelischen Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim diskutiert.

» Süddeutsche.de über schwule Flüchtlinge: Unfrei (Testzugang erforderlich)

Kaleem Tombo und Rajabu Madaki sind aus Tansania geflohen. Als Homosexuelle droht ihnen dort Gefängnis. Doch auch in Fürstenfeldbruck dürfen sie sich nicht outen

24. Mai 2019

» Siegessäule interviewt Johannes Kram: "Es wird immer selbstverständlicher, andere abzuwerten"

Seit zehn Jahren kommentiert Johannes Kram auf dem "Nollendorfblog" Homofeindlichkeit in Politik und Medien. Damit wurde er zu einer der bekanntesten schwulen Stimmen im Netz. Wir trafen ihn zum Interview.

» rbb24: Berliner Olympiastadion wird zum Pokalfinale genderneutral

Toiletten zugänglich für alle, freie Auswahl beim Kontrollpersonal: Zum Pokalfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig am Samstag gibt es im Olympiastadion neue, geschlechtsneutrale Regeln.

» Blick: Eineinhalb Jahre nach Pascal Erlachners Coming-Out – Der mutigste Schiri der Schweiz tritt ab

"Ich bin schwul – na und!" Spitzenschiedsrichter Pascal Erlachner (39) rüttelte im Dezember 2017 mit seinem Coming-Out die Fussball-Schweiz auf. Jetzt tritt er zurück.

» derStandard.at: Wo queere Geschichte bewahrt wird

Lange Zeit gab es keinen Platz für LGBTI*-Geschichte. Vor zehn Jahren wurde Qwien gegründet, um dieses Wissensvakuum zu schließen

» Marbacher Zeitung: Dekan will keine Homo-Paare segnen

Wie geht die evangelische Landeskirche in Württemberg mit homosexuellen Paaren um? Wir haben mit Ekkehard Graf, dem Dekan des Evangelischen Kirchenbezirk Marbach gesprochen.