Ausgewählter Artikel:

» (27.05.2019) Tagesspiegel über "Die Partei" bei der Europawahl: Protest der Privilegierten

"Die Partei" zählt zu den Gewinnern der Europawahl. Das ist gar nicht lustig, denn sie betreibt ihre Satire auf dem Rücken von Minderheiten. Ein Kommentar.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Mai 2019

» hessenschau: Verurteilt, gekündigt, geächtet – Als Schwule per Gesetz verfolgt wurden

Sex unter Männern – lange Zeit war das in Deutschland strafbar. Erst vor 25 Jahren wurde der entsprechende Paragraf 175 abgeschafft. Hermann Landschreiber aus Gelnhausen wurde wegen seiner Beziehung zu einem Mann verurteilt und verlor seinen Job. Bis heute hat der 80-Jährige damit zu kämpfen.

» heise über Grindr: Chinesische Entwickler hatten Zugriff auf sensible Nutzerdaten

In einem ungewöhnlichen Vorgang hat die zuständige US-Behörde die Rückabwicklung des Verkaufs der Dating-App nach China angeordnet. Nun wird klarer, warum.

» BuzzFeed: Die Frau der trans Abgeordneten Tessa Ganserer hat einen offenen Brief an Horst Seehofers Frau geschrieben

In dem Brief bittet sie um Unterstützung dafür, das Transsexuellengesetz abzuschaffen. Wir veröffentlichen den gesamten Brief.

» Göttinger Tageblatt: Das sagen Göttinger Geistliche zur Trauung für alle

Homosexuelle Paare dürfen sich seit dem 15. Mai kirchlich trauen lassen. Friedrich Selter, Superintendent in Göttingen, und Christina Abel, Pastorin in Duderstadt, begrüßen den Beschluss der Landeskirche.

» HNA über sexuelle Orientierung im Fußball: "Homosexualität wird unterdrückt"

Teil 3 der Wochenserie: Der Leiter des Frankfurter Fanprojekts spricht im Interview über das Tabuthema Homosexualität im Fußball.

» Deutschlandfunk über schwule Indierock-Legende Bob Mould: Schreiben an den Sonnenschein

So eingängig hat seine Musik seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr geklungen, als er mit der Band Sugar beinahe Mainstream-Erfolg hatte. Mit "Sunshine Rock" hat das englische Indie-Rock-Schwergewicht Bob Mould zu ungewohnter Leichtigkeit gefunden. Liegt das an seiner Wahlheimat Berlin?

» FR über CSD Wiesbaden: Bunte Parade für Toleranz

Rund 2000 Menschen ziehen beim Christopher Street Day in Wiesbaden durch die Innenstadt.

26. Mai 2019

» Noizz.de: Bei einem Workshop für Sexarbeiter begegnete ich mir selbst

Wann immer ich seine Hand berühre, wird meine ganz nass.

» Kölner Stadt-Anzeiger zum Skandal um Priesterausbilder: Entsetzen über Woelkis halbherzige Distanzierung

Kirchen-Basis kritisiert die Entscheidung, an Romano Christen festzuhalten.

» Nollendorfblog: Warum Ralf König Deutschlands bedeutendster lebender schwule Autor ist

Nie war Gender-Gaga mehr gaga. Aber eben gleichzeitig auch so unwirklich, so weit weg, dass hinter den Stereotypen Strukturen sichtbar werden. Strukturen, über die man reden kann und muss.

» Spiegel Online zum Streit über Identitätspolitik: Und wo stehst du?

Diskussionen über Indianer-Faschingskostüme und Gendersternchen werden mittlerweile hochaggressiv geführt. Das Buch "Trigger Warnung" analysiert aktuelle Identitätspolitik – und will verhärtete Fronten wieder aufbrechen.

» Neue Westfälische über Pader Pride: 400 Demonstranten bekennen Farbe

Zum fünften Mal gehen schwule, lesbische und queere Menschen für ihre Rechte auf die Straße

» NZZ am Sonntag: Die CVP sagt Ja zur Homo-Ehe (Registrierung notwendig)

Ein parteiinternes Papier will eine "Anpassung an die gesellschaftliche Realität".

25. Mai 2019

» Tagesspiegel über Backlash im Feminismus: Raus aus dem Rückwärtsgang

Gewalt gegen Frauen, Gender Pay Gap, Homo-Hass der geschlechterpolitische Backlash ist weltweit in vollem Gange. Deshalb brauchen wir einen kämpferischen Feminismus. Ein Gastbeitrag.

» Hasepost: #bewusstanders? – Romy Haag erhält Rosa Courage Preis

Unter dem Motto #bewusstanders wurde am 24. Mai der Rosa Courage Preis an die deutsche Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Romy Haag

» Welt über Renaud Camus: Darf man Denkern eine Bühne geben, deren Thesen zur Gewalt führen?

Diese Woche interessierte unsere Leser vor allem die Reportage über den französischen Philosophen und Politiker Renaud Camus, dessen Rassismus-Theorie selbst Marine Le Pen zu extrem ist. Dabei ist der Schlossherr sehr liebenswürdig.

» Spiegel Online: Bestseller-Autorin: Naomi Wolf muss ihr Buch über Homosexuelle ändern

In einem Radio-Interview weist ein Historiker die Bestseller-Autorin Naomi Wolf auf einen peinlichen Fehler in ihrem neuen Buch hin. Die Schriftstellerin und ihr Verlag wollen reagieren.

» HNA über Verein Fußballfans gegen Homophobie: Ein Banner wandert durch Europa

Fußballfans gegen Homophobie so lautet der Name eines Vereins in Deutschland, der sich die Bekämpfung von Diskriminierung im Sport und insbesondere im Fußball auf die Fahne geschrieben hat.

» Tagesspiegel über queere Podcasts: Frauverliebt und transphilosophisch

Auch für queere Menschen gibt es viele Podcasts – hier die Empfehlungen der Queerspiegel-Leser*innen für die besten deutschsprachigen Angebote.