» (29.05.2019) Bistum Essen: Vorsichtige Entspannung zwischen Kirche und Homosexualität

Podiumsgespräch in der Wolfsburg: Unter Papst Franziskus hat sich der Umgang mit dem Thema und mit Homosexuellen gelockert, aber der Katechismus lehnt Homosexualität weiter ab. Liturgiewissenschaftler arbeiten an Ritus für die Segnung homosexueller Paare.

29. Mai 2019

» fudder: Freiburg könnte mit QueerZ ein queeres Zentrum bekommen

Eine zentrale, sichere Anlaufstelle für schwule, lesbische, bisexuelle, transgender und queere Personen aus der Umgebung: Das ist der Plan mehrerer queerer Vereine aus Freiburg, die zusammen ein Zentrum eröffnen wollen.

» stern: Schwarzes Transgender-Model im Rollstuhl bekommt Vertrag bei großer Modelagentur

Transgender-Model Aaron Philip sitzt im Rollstuhl hat einen Vertrag bei der Agentur unterschrieben, die schon Heidi Klum unter ihre Fittiche nahm.

» Deutschlandfunk über Symbolbilder: Vielfalt geht anders

Viele Medien benutzen für Artikel Stockfotos und Symbolbilder aus Bilddatenbanken. Diese Bilder zeigen allerdings häufig eine Welt voller Klischees und bilden selten die Diversität in der Gesellschaft ab. Und auch Medienmacher tun bislang zu wenig für eine realistischere Bildauswahl.

» Deutschlandfunk: Warum Drogen beim Sex so beliebt sind

In London konsumieren immer mehr Menschen vor dem Sex synthetische Drogen. Britische Wissenschaftler wollten wissen, was hinter der sogenannten Chemsex-Szene steckt. Dabei kam unter anderem heraus: Das Vorurteil, dass vor allem homosexuelle Männer in dieser Szene aktiv sind, trifft so nicht zu.

» Friday Magazine: Unsere sexuelle Orientierung ändert sich, bis wir 30 sind

Eine neue Studie zeigt, dass sich die sexuelle Orientierung bis in die späten Zwanziger weiterentwickelt bei Frauen häufiger als bei Männern.

» Passauer Neue Presse: Eigene Schultoilette für das dritte Geschlecht?

Ein ungewöhnliches Thema findet sich auf der Tagesordnung des Landshuter Bausenats für Mittwoch.

» evangelisch.de zur TSG-Reform: Das ist fast schon menschenfeindlich, was die da machen

Endlich streicht die Weltgesundheitsorganisation Transgeschlechtlichkeit von der Liste psychischer Krankheiten. Ein historischer Schritt weg von der Pathologisierung hin zur Akzeptanz. Leider tut die deutsche Bundesregierung mit einem neuen Gesetzesvorhaben ihrerseits gerade alles dafür, weiter an der bestehenden Diskriminierung festzuhalten. Matthias Albrecht führt hierzu ein Interview mit Julia Monro, die sich u.a. bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität engagiert.

» NZZ: Die Ehe für alle kommt – aber kommen mit ihr auch die Kinder?

Zwei Frauen fliegen nach Spanien, neun Monate später kriegen sie gemeinsam ein Kind viele lesbische Paare erfüllen sich ihren Kinderwunsch heute im Ausland. Nun könnte die Samenspende für sie in der Schweiz legal werden.

» Süddeutsche.de über transsexuelle Karriereberaterin bei ThyssenKrupp: Offen und ehrlich

Sarah Ungar ist bei Thyssenkrupp für die interne Karriereberatung der Mitarbeiter verantwortlich. Dass die 37-Jährige so erfolgreich ist, hat viel mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun.

» rbb24 unterviewt HIV-positiven Bürgermeister: "Wer Fragen hatte, hat Antworten bekommen"

Neuer Bürgermeister des 700-Seelen-Dorfes Sieversdorf-Hohenofen ist Thilo Christ. Er trat für eine Wählergruppe an. Christ, der schon seit zwölf Jahren Gemeindevertreter ist, lebt offen schwul und ist HIV-positiv. Aber das spielt kaum eine Rolle. S.a.: Deutschland erster offen HIV-positiver Bürgermeister (28.05.2019)

» Tagesspiegel über Konzert gegen Queerfeindlichkeit in Neuköllner Oper: Den richtigen Ton treffen

Mit einem Konzert am Mittwoch setzt sich Neukölln für LSBTI-Akzeptanz ein. Die Idee kommt von einem Berliner LKA-Polizisten.

» Augsburger Allgemeine über schwulen Angeklagten: Hat er die Reifen aus verschmähter Liebe zerstochen?

Sexbilder an der Windschutzscheibe und zerstochene Autoreifen: Der Verdacht fällt auf einen 56-jährigen. Der aber muss erst von der Polizei geholt werden.

» BuzzFeed: Die FDP fordert von der Bundesregierung, LGBT*s in der EU besser zu schützen

In einem Antrag werden konkrete Sanktionsmaßnahmen gefordert, um Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle vor Strafverschärfungen zu schützen.

» Main-Echo über schwulen Imam: "Ich muss meine Existenz nicht rechtfertigen"

Der schwule Berliner Imam Christian Awhan Hermann nimmt diesen Mittwoch am interreligiösen CSD-Gebet im Martinushaus teil

28. Mai 2019

» ZDF-drehscheibe: Transmann Vincent

Er erzählt uns seine Geschichte und gibt seine Erfahrungen an andere Transgender weiter.

» Heute.at: Homosexuelles Paar klagt PVA wegen Schikanen

Seit 15 Jahren ist Alessandro F. (51) in psychiatrischer Behandlung. Nach einem anonymen Schreiben wird er von der PVA mit Nachuntersuchungen gequält , sein Ehemann klagt nun.

» Bunte: Frau feiert besondere Coming-Out-Party für ihren Transgender-Sohn

Adrian Brown ist bereits 20 Jahre alt und damit definitiv kein Baby mehr. Dennoch hat seine Mutter Heather Lundberg Green eine Gender Reveal Party" zu seinen Ehren veranstaltet – denn er hat sich erst vor kurzem dazu bekannt, transsexuell zu sein.

» Süddeutsche.de über Sticks & Stones: Sich outen und arbeiten

Eine Karrieremesse in Berlin speziell für Homosexuelle und Transgender – wozu ist das gut? Ein Rundgang mit dem Gründer Stuart Cameron, der von Kollegen als "Schwuchtel" beschimpft wurde.

27. Mai 2019

» hessenschau: Verurteilt, gekündigt, geächtet – Als Schwule per Gesetz verfolgt wurden

Sex unter Männern – lange Zeit war das in Deutschland strafbar. Erst vor 25 Jahren wurde der entsprechende Paragraf 175 abgeschafft. Hermann Landschreiber aus Gelnhausen wurde wegen seiner Beziehung zu einem Mann verurteilt und verlor seinen Job. Bis heute hat der 80-Jährige damit zu kämpfen.