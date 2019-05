Ausgewählter Artikel:

Film bildet nicht nur ab, er steht in Beziehung zu seinen Objekten. Wenn dies Menschen sind, wird es oft kompliziert. Unsere Kultur hat gewisse Standards entwickelt, wie sie abzubilden sind, die Körper werden über die Macht des Blickwinkels beladen. Die sexualisierte Frau, die unsichtbaren Minderheiten, der maskuline Mann. Doch wer hat die Hoheit über diese Deutung?

31. Mai 2019

» Salzburger Nachrichten zum Pride Weekend: Schloss Mirabell erstrahlt in pinkem Licht

Die Stadt wolle ein klares Statement setzen – für mehr Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft.

» Deutsche Welle: Sierens China – Chinesischer Regenbogen

Taiwan hat die Homo-Ehe legalisiert. Festland-China macht in Sachen Gleichberechtigung dagegen mehrere Schritte zurück. Das liegt jedoch nicht in erster Line an Homophobie oder Prüderie, meint Frank Sieren.

» kino-zeit.de: Macht und Sexualität – Wem gehören die (Film)körper?

Film bildet nicht nur ab, er steht in Beziehung zu seinen Objekten. Wenn dies Menschen sind, wird es oft kompliziert. Unsere Kultur hat gewisse Standards entwickelt, wie sie abzubilden sind, die Körper werden über die Macht des Blickwinkels beladen. Die sexualisierte Frau, die unsichtbaren Minderheiten, der maskuline Mann. Doch wer hat die Hoheit über diese Deutung?

» Schweizer Illustrierte über Rollenverteilung in schwulen Beziehungen: Bitte keinen Mann, der mich füttert

Gibts eine traditionelle Rollenverteilung bei schwulen Paaren? SI-online-Blogger Onur Ogul erinnert sich an ein Treffen mit einem waschechten Macho.

» Spektrum der Wissenschaft über das Buch "The Autobiography of a Transgender Scientist": Einzigartige Perspektive

Leben und Werk des transsexuellen Neurowissenschaftlers Ben Barres.

» MDR über Diversitätsstudie: Umstrittene Umfrage unter Thüringer Landesbediensteten

Weiter Ärger mit der vieldiskutierten Diversitätsstudie der Landesregierung. Nach dem vorläufigen Stopp des Projekts stellt sich unter anderem die Frage, ob Fördermittel zurückgefordert werden müssen. S.a.: Thüringen wollte Landesbedienstete nach sexueller Orientierung fragen (04.05.2019)

» Südkurier: Was ist Jorge González eigentlich für ein Mensch?

Man kennt Jorge González als Paradiesvogel von roten Teppichen und aus diversen TV-Shows. Dabei hat der 51-Jährige, der aus Kuba stammt, eins Nuklearökologie studiert Karriere hat er jedoch als Laufsteg-Trainer gemacht. Wir stellen den Mann vor, der mindestens ebenso glamourös wie bodenständig ist.

30. Mai 2019

» FR kommentiert: Homophobes Bündnis macht gegen Disneys "Magical Pride" mobil

Am 1. Juni findet in Disneyland Paris ein Fest statt, das die Schönheit der Vielfalt feiert. Das rechte Bündnis Citizen Go mobilisiert. Warum eigentlich? Ein Kommentar. S.a.: Homo-Hasser starten Petition gegen "Gay Day" in Disneyland Paris (29.05.2019)

» Schwäbische: Pfarrer spricht über gleichgeschlechtliche Partnerschaften

Im Gemeindehaus St. Stephanus treffen sich Menschen aus der Region zum Gedankenaustausch über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Doch nicht alle sehen dies als richtigen Schritt. Ein Teilnehmer gab sich erschüttert und sagte, Sünde dürfe man nicht segnen.

» HNA über Homosexualität im Fußball: "Die Kurven sind weitgehend bereit"

Teil 4 der Themenwoche: Sven Kistner arbeitet für ein Netzwerk schwuler und lesbischer Fanklubs. Mit ihm sprachen wir darüber, wie bereit die Fankurven für Outings von homosexuellen Spielern sind.

» Jungle World interviewt Ralf König: "Ich ändere nichts"

Dem schwulen Comiczeichner Ralf König wird vorgeworfen, sich rassistischer und transphober Bildsprache bedient zu haben. Er selbst wundert sich über die Dauerempörung der Gender-Aktivisten.

» jetzt: "Du hast in den falschen Lostopf gegriffen – und eine Hete gezogen"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: die unglückliche Liebe zu einem Hetero-Mann.

» Liechtensteiner Vaterland über Schülerdiskussion mit schwulem Landtagsabgeordneten: "Liebe kennt kein Geschlecht"

Das Klassenzimmerstuck zum Thema sexuelle Orientierung des Jungen Theaters Liechtensteins gastierte in den Räumlichkeiten des 10. Schuljahrs in Vaduz. Der Landtagsabgeordnete Daniel Seger sprach anschliessend offen über sein Outing.

» Schwäbische: Wie ein schwuler Kirchenexperte seine Heimatstadt veränderte

Blutritt, Krippen, Fasnet und Trachten: Kaum jemand kennt sich mit der Historie Weingartens so gut aus wie Jürgen Hohl. Dabei hätte er Grund gehabt, seine Heimat zu hassen.

» NZZ Bellevue: Einst verlacht, sind Dragqueens heute tonangebend bei Mode- und Beauty-Trends

Während Zürich aktuell das 25-Jahr-Jubiläum des Pride-Festivals feiert, geniessen die Galionsfiguren der LGBT-Community eine nie da gewesene Beachtung:

29. Mai 2019

» fudder: Freiburg könnte mit QueerZ ein queeres Zentrum bekommen

Eine zentrale, sichere Anlaufstelle für schwule, lesbische, bisexuelle, transgender und queere Personen aus der Umgebung: Das ist der Plan mehrerer queerer Vereine aus Freiburg, die zusammen ein Zentrum eröffnen wollen.

» Bistum Essen: Vorsichtige Entspannung zwischen Kirche und Homosexualität

Podiumsgespräch in der Wolfsburg: Unter Papst Franziskus hat sich der Umgang mit dem Thema und mit Homosexuellen gelockert, aber der Katechismus lehnt Homosexualität weiter ab. Liturgiewissenschaftler arbeiten an Ritus für die Segnung homosexueller Paare.

» stern: Schwarzes Transgender-Model im Rollstuhl bekommt Vertrag bei großer Modelagentur

Transgender-Model Aaron Philip sitzt im Rollstuhl hat einen Vertrag bei der Agentur unterschrieben, die schon Heidi Klum unter ihre Fittiche nahm.

» Deutschlandfunk über Symbolbilder: Vielfalt geht anders

Viele Medien benutzen für Artikel Stockfotos und Symbolbilder aus Bilddatenbanken. Diese Bilder zeigen allerdings häufig eine Welt voller Klischees und bilden selten die Diversität in der Gesellschaft ab. Und auch Medienmacher tun bislang zu wenig für eine realistischere Bildauswahl.

» Deutschlandfunk: Warum Drogen beim Sex so beliebt sind

In London konsumieren immer mehr Menschen vor dem Sex synthetische Drogen. Britische Wissenschaftler wollten wissen, was hinter der sogenannten Chemsex-Szene steckt. Dabei kam unter anderem heraus: Das Vorurteil, dass vor allem homosexuelle Männer in dieser Szene aktiv sind, trifft so nicht zu.