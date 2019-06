Ausgewählter Artikel:

02. Juni 2019

» HNA: Ex-Handballer und Trainer Harald Meißner erzählt von seinem Outing

Eine Woche lang haben wir den Fokus auf Homosexualität und Homophobie im Sport gerichtet. Heute findet unsere Serie ihren Abschluss. Ein Ex-Handballar erzählt von seinem Outing und Erfahrungen.

» ka-news.de über CSD Karlsruhe: Regenbogen-Parade zieht friedlich durch die Fächerstadt

In allen Farben des Regenbogens leuchtete heute die Karlsruher Innenstadt auf: Dort war der jährlichen Christopher Street Day (CSD) angesagt. Auf einem Demozug machte die bunte Bewegung in der Fächerstadt auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufmerksam. Wir haben die schönsten Bilder der Parade!

» ORF: Als die queere Szene zurückschlug

Mit der am 1. Juni gestarteten Europride ist Wien heuer Schauplatz der größten Veranstaltung der LGBTIQ-Community in Europa, die im Zeichen eines wichtigen Jubiläums steht.

01. Juni 2019

» Kurier über homosexuelle Gäste: Wiens Hoteliers üben sich in Toleranz

Die EuroPride hat begonnen. Die Wirtschaftskammer Wien hat zehn Tipps für den Umgang mit der LGBTIQ-Community gesammtelt.

» Express über Fetisch-Aktivist: Hier werden Homosexuelle noch diskriminiert

Niclas Ehrenberg nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist selbst bekennend homosexuell. Eigentlich sollte dies in der heutigen Zeit schon längst nicht mehr der Rede wert sein – ist es aber.

» RP Online über CSD in Düsseldorf: Bunt, fröhlich und sehr politisch

Ausgelassene Stimmung auf dem CSD in Düsseldorf. Aber es ging nicht nur ums Feiern, denn viele Probleme bestehen auch im Jahr zwei nach Einführung der Ehe für Alle weiter.

» Deutschlandfunk Kultur über das Performing Arts Festival: Theater um Körper und Gesellschaft

Das Performing Arts Festival in Berlin ist so etwas wie ein Schaufenster der Freien Theaterszene der Hauptstadt. Hier treten Schauspielerinnen und Schauspieler auf, die wenig bis kein Budget haben dafür aber viel kreatives Potenzial entfalten.

» Berliner Kurier über "Let's Dance": Heiße Küsse – Ella Endlich knutscht mit Tänzerin rum

Wenn sich Publikum und Jury vor Ekstase überschlagen, dem TV-Zuschauer schon auf dem Sofa heiß wird und Jorge Gonzalez plötzlich auf Frauen steht, ist klar: Bei ?Let?s Dance? muss etwas ganz schön Krasses passiert ...

» Kurier: Geldregen unterm Regenbogen -EuroPride belebt die Wirtschaft

Event für Gleichberechtigung bringt ähnlich viele Gäste wie EURO 2008 zur Freude von Hotellerie, Gastronomie und Handel.

» Westfälischer Anzeiger: Erstes schwules Königspaar zieht Bilanz – "Immer positiver Stress!"

Als erstes schwules Königspaar in Hamm haben Ralf und Bernd Gockel vor zwei Jahren die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun heißt es Abschied nehmen. Zeit für eine persönliche Bilanz.

» HNA: Homophobie ist auf heimischen Plätzen verbreitet – zwei Spieler berichten

Teil 5 der Themenwoche: Zwei Spieler der zweiten Mannschaft von Dynamo Windrad, einem Kasseler Kreisligisten, berichten über Beleidigungen und Diskriminierung auf dem Platz.

» derStandard.at über Queerness und die Wiener Kunstszene? Hier und queer!

Heute startet in Wien die Euro Pride, der größte queere Event Europas. Einige der Veranstaltungen führen auch ins Museum. In der Kunst ist Queerness nämlich schon lange angekommen.

» derStandard.at zum Europride: Die Stadt, das Land und die Akzeptanz

Im Rahmen der Europride wird Wien zwei Wochen lang seine Offenheit gegenüber jeder sexuellen Orientierungen feiern. Wie aber geht es queeren Menschen, die außerhalb der Stadtgrenze leben?

» RP Online über Kirche und Homosexualität: Dialog statt Disziplinierung

Bei einem Podiumsgespräch in der Wolfsburg sprach Ruhrbischof Overbeck auch über die neue Haltung der katholischen Kirche gegenüber homosexuellen Menschen. Den Anstoß zum Umdenken gab Papst Franziskus.

» Stars and Scenes über schwules Adoptivkind: Starportrait Jeldos Stecker

Mit Facebook-Videos wurde Jeldos Stecker bekannt. Sie halfen ihm, seine Meinung anderen Menschen mitzuteilen. Niemals wollte er durch diese Videos bekannt werden oder erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Er wollte nur Akzeptanz erlangen.

31. Mai 2019

» Salzburger Nachrichten zum Pride Weekend: Schloss Mirabell erstrahlt in pinkem Licht

Die Stadt wolle ein klares Statement setzen – für mehr Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft.

» Deutsche Welle: Sierens China – Chinesischer Regenbogen

Taiwan hat die Homo-Ehe legalisiert. Festland-China macht in Sachen Gleichberechtigung dagegen mehrere Schritte zurück. Das liegt jedoch nicht in erster Line an Homophobie oder Prüderie, meint Frank Sieren.

» kino-zeit.de: Macht und Sexualität – Wem gehören die (Film)körper?

Film bildet nicht nur ab, er steht in Beziehung zu seinen Objekten. Wenn dies Menschen sind, wird es oft kompliziert. Unsere Kultur hat gewisse Standards entwickelt, wie sie abzubilden sind, die Körper werden über die Macht des Blickwinkels beladen. Die sexualisierte Frau, die unsichtbaren Minderheiten, der maskuline Mann. Doch wer hat die Hoheit über diese Deutung?

» Schweizer Illustrierte über Rollenverteilung in schwulen Beziehungen: Bitte keinen Mann, der mich füttert

Gibts eine traditionelle Rollenverteilung bei schwulen Paaren? SI-online-Blogger Onur Ogul erinnert sich an ein Treffen mit einem waschechten Macho.