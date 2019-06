Ausgewählter Artikel:

» (03.06.2019) Welt: Geschichte eines gescheiterten Geschlechtswechsels (Testzugang erforderlich)

Weltweit steigt die Zahl der Jugendlichen, die sich als transgender bezeichnen. Manche wollen ihr Geschlecht ändern. Für einige bedeutet es die Rettung, aber es kann auch in die Verzweiflung führen, wie die Geschichte von Alex und Lena zeigt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juni 2019

» Süddeutsche.de über transsexuellen Volleyballer: Die Reise seines Lebens (Testzugang erforderlich)

Ben Vollbrecht hieß früher Inga und hat es im Leistungssport bis in die Volleyball-Bundesliga gebracht. Und doch fühlte er sich stets im falschen Körper.

» stern: Transgender-Frau muss in den Männerknast, weil sie eine Affäre mit einer Insassin begann

In England hat eine Transgender-Frau geklagt, die in einem Männergefängnis untergebracht war.

» Nau: Vujo Gavric wird nach Macho-Spruch von Schwulen angebaggert

Vujo Gavric inszeniert sich gerne als Frauenheld schlechthin. Doch der Ex-Bachelor würde auch bei schwulen Männern Treffer landen.

» Deutschlandfunk über Ausstellung zu 50 Jahren Stonewall-Unruhen: Das künstlerische Erbe einer Rebellion

Vor 50 Jahren begannen die Stonewall-Unruhen in New York, die erste Auflehnung gegen Polizeigewalt und der Anfang der schwul-lesbischen Emanzipation: 28 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler erinnern daran in der Ausstellung "Nobody Promised You Tomorrow" – und schlagen eine Brücke zu heute.

» Noizz: Wir haben mit der Band Neufundland über Männlichkeit, Scham und Feminismus geredet

Mit ihren neuen Album "Scham" stellt die Kölner Band unser Gesellschaftsbild infrage.

» Zeit Online über Pete Buttigieg: Vor Mayor Pete wird gewarnt

Pete Buttigieg will US-Präsident werden. Was den Hype angeht, ist er schon ganz oben. In seiner Heimatstadt sprechen nicht alle gut über den jungen Bürgermeister.

» katholisch.de: Bischof Tobin rudert nach homosexuellenfeindlicher Äußerung zurück

US-Bischof Thomas Tobin sorgt mit einem Kommentar gegen LGBT-Veranstaltungen für Furore, er nannte sie "schädlich für Kinder". Nach Aufregung über die Wortmeldung fühlt er sich nun missverstanden.

» Tagesspiegel: Trans Menschen werden für Zwangs-OPs nicht entschädigt

Der UN-Menschenrechtsrat empfiehlt trans Menschen zu entschädigen, die sich zwangssterilisieren lassen mussten. Das Innenministerium will davon nicht wissen.

» MDR: Tausende bei Christopher Street Day Demonstration in Dresden

Tausende Menschen haben in Dresden für Toleranz und Gleichbehandlung demonstriert. Das Motto zum diesjährigen Christopher Street Day: "Jeder ist 100 Prozent Mensch. Ohne wenn und aber".

» swp.de über CSD Ulm: Ein Fest der Vielfalt

Der erste Christopher Street Day auf dem Münsterplatz lockt tausende Besucher an. Oberbürgermeister Czisch plädiert für eine offene Gesellschaft.

» Augsburger Allgemeine: Am Münsterplatz wehen Regenbogenfahnen

Erstmals wird der Christopher Street Day auf dem Münsterplatz in Ulm gefeiert. Die Veranstalter sind begeistert von der Stimmung.

» Tagesspiegel über PrEP bei schwulen Männern: Eine Pille ändert alles

Seit die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) bezahlbar geworden ist, lehnen immer mehr schwule Männer das Kondom ab. Nicht alle sind glücklich darüber. Sie fühlen sich jetzt dazu gezwungen, die blauen Tabletten zu schlucken.

» neues deutschland: Ehe für alle, Familie für manche

Regenbogenfamilien werden im Familien- und Abstammungsrecht nach wie vor benachteiligt. Beispielsweise muss die zweite Mutter das Kind nach der Geburt adoptieren, anstatt wie bei Hetero-Paaren von Anfang an als Elternteil zu gelten. Ein neuer Gesetzesentwurf soll das ändern.

» Jungle World über LGBT in Georgien: Aus Unsicherheit unsichtbar werden

Volodya Vagner: In Georgien diskutiert die LGBT-Bewegung, ob sie angesichts homophober Hetze auf Demonstrationen verzichten soll

» Main-Echo über CSD Aschaffenburg: Wie eine große, bunte Familie

Glit­zer, Sei­fen­bla­sen und un­zäh­l­i­ge Re­gen­bo­gen­flag­gen: Beim sechs­ten Aschaf­fen­bur­ger Chri­s­to­pher St­reet Day sind am Sams­tag fast 1000 Men­schen durch die In­nen­stadt ge­zo­gen und ha­ben für die Rech­te und die Ak­zeptanz von Les­ben, Schwu­len und trans Men­schen de­mon­s­triert.

02. Juni 2019

» Westdeutsche Zeitung: Düsseldorfer zeigen Toleranz für Schwule

16. Christopher Street Day (CSD): Thomas Grober und sein Mann Marco sind seit dem ersten Demozug dabei.

» HNA: Ex-Handballer und Trainer Harald Meißner erzählt von seinem Outing

Eine Woche lang haben wir den Fokus auf Homosexualität und Homophobie im Sport gerichtet. Heute findet unsere Serie ihren Abschluss. Ein Ex-Handballar erzählt von seinem Outing und Erfahrungen.

» ka-news.de über CSD Karlsruhe: Regenbogen-Parade zieht friedlich durch die Fächerstadt

In allen Farben des Regenbogens leuchtete heute die Karlsruher Innenstadt auf: Dort war der jährlichen Christopher Street Day (CSD) angesagt. Auf einem Demozug machte die bunte Bewegung in der Fächerstadt auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufmerksam. Wir haben die schönsten Bilder der Parade!

» ORF: Als die queere Szene zurückschlug

Mit der am 1. Juni gestarteten Europride ist Wien heuer Schauplatz der größten Veranstaltung der LGBTIQ-Community in Europa, die im Zeichen eines wichtigen Jubiläums steht.