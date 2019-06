Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2019

» Deutschlandfunk Nova: Finnland schenkt der Welt sein "hän"

Finnland schenkt der Welt sein "hän" – so werben finnische Botschaften gerade für eine Kampagne, in der es um Gleichstellung geht.

» Main-Post: Hetze gegen Homosexuelle? Antifa und Linke demonstrieren gegen Kongress in Würzburg

Derzeit tagt in Würzburg der Kongress der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge. Kritiker meinen, die Organisation sei homophob. Auch aus der Politik kommt Gegenwind.

» Märkische Allgemeine: Tony Birkner outet sich als transsexuell – "Niemand hat sich von uns abgewandt"

Aus Lisa wird Tony: Mutter Ramona Birkner ist begeistert über die Reaktionen, nachdem sich ihr Kind geoutet hat. Tony Birkner aus Leegebruch spritzt sich Testosteron, auch eine OP steht demnächst an, bei der Brust und Gebärmutter entfernt werden.

» nordbayern.de: Transgender-Abgeordnete aus Franken – Jetzt spricht Ganserer

42 Jahre lang lebte Tessa Ganserer als Mann, jetzt ist sie erleichtert: "Ich habe aufgehört, mich zu verkleiden." Warum die Abgeordnete weiter kämpfen will, erklärte sie jetzt im Nürnberger Presseclub.

» Süddeutsche.de ruft bei Antenne Bayern an: "Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt"

Antenne Bayern will ein Lied von Sarah Connor ohne den ersten Satz senden. Warum? Ein Anruf bei der Programmdirektorin.

» Augsburger Allgemeine kommentiert: Zensur von Sarah-Connor-Song "Vincent" ist prüde und albern

Das Lied Vincent dreht sich unter anderem um einen schwulen Mann. Manche Radiosender blenden die betreffende Zeile aus – oder spielen den Song gar nicht.

» Süddeutsche.de: Regenbogen und Gipfelkreuz

Ein junger Mann hat die erste Veranstaltung des Deutschen Alpenvereins für homo-, bi- oder transsexuelle Jugendliche mitbegründet. Für das Treffen hat sich auch eine Herberge des Alpenvereins den Bedürfnissen ihrer Gäste angepasst – und die Toilettenschilder überklebt.

05. Juni 2019

» CHIP: 50 Jahre LGBTQ+ – Google feiert heute mit besonderem Doodle

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Pride-Bewegung widmet die Suchmaschine Google ihr heutiges Doodle der LGBTQ+-Community. Details dazu im weiteren Text was es generell mit den Google Doodles auf sich hat, erklären wir Ihnen im Video.

» derStandard.de: "Mr. gay latino" – Homophobe Verspottung verstößt nicht gegen Youtubes Richtlinien

Carlos Maza wird seit zwei Jahren wiederholt von einem anderen Youtuber in dessen Videos verhöhnt

» Sächsische Zeitung: Der Fall des Dresdner CSD-Chefs – Eine Recherche (Testzugang erforderlich)

Sex mit Schutzbefohlenen wird dem Landeskoordinator für queere Flüchtlinge vorgeworfen. Der weist das zurück und sieht im Sozialamt den Quell einer Intrige.

» Siebenbürgische Zeitung: Weltbürger und Vorkämpfer der gleichgeschlechtlichen Liebe – Erich Haas zur Erinnerung

Am 25. März nahmen auf dem Münchner Nordfriedhof rund 50 Freunde und Wegbegleiter Abschied von Erich Haas. Der bekannte Hotelfachmann war mit fast 100 der wohl älteste Pionier der Schwulenbewegung in Deutschland.

» Gunnar Schupelius schäumt in der B.Z.: Ministerium will Mutter und Vater durch Elternteil 1 und 2 ersetzen

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) gibt auf einem neuen Regenbogenportal Ratschläge für Lehrer. Einige der Empfehlungen sollte sie unverzüglich korrigieren, meint Gunnar Schupelius.

» evangelisch.de: Religion, Recht und Bildung – der Kampf gegen Homophobie in Brasilien

Am 5. Juni 2019 beschließt der Oberste Gerichtshof Brasiliens darüber, ob zukünftig Homophobie genauso wie Rassismus zu ahnden ist. S.a.: Brasilien: Höchstgericht macht LGBTI-Diskriminierung zur Straftat (24.05.2019)

» Märkische Allgemeine: Raus aus dem falschen Körper

Tony Birkner (18) aus Leegebruch hieß früher Lisa. Seit einem Jahr spritzt er sich Testosteron, hat seinen Namen geändert. Im August steht nun eine OP an, bei der Busen und Gebärmutter entfernt werden sollen.

» Onetz: Kunterbunt plant Christopher Street Day in Amberg

Sie nennen sich Kunterbunt, Erkennungszeichen bei den regelmäßigen Treffen ist ein kleiner Regenbogen. In Amberg hat sich eine erste Jugendgruppe für LGBTQ+ (lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender) gegründet.Und der hat großes vor.

» Deutschlandfunk Nova über #wethenipple: Männer dürfen Brustwarzen zeigen, Frauen nicht

In New York protestieren 125 nackte Menschen. Sie demonstrieren gegen die ungleiche Zensur von Brustwarzen in den sozialen Netzwerken.

» sportschau: Homosexualität in Deutschlands Amateur-Sportvereinen

Homosexuelle Sportler haben oft immer noch große Ängste, diskriminiert zu werden. Im Profisport outen sich Sportler meist erst nach ihrem Karriereende, doch auch bei den Amateuren ist Homosexualität noch ein Thema.

» Schaffhauser Nachrichten: Schaffhausen sagt Ja zur Ehe für alle

In der Schweiz dürfen nur Mann und Frau heiraten – das will die "Ehe für alle"-Initiative ändern. Die Schaffhauser Regierung unterstützt die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.

» bento: Schwul sein und Pfarrer werden – Franks Coming-out in der Kirche

"Ich hatte das Gefühl, dass mein Gott gar nicht will, dass ich schwul bin", sagt Frank Echsler.

» Vogue zum Pride Month: Diese 10 LGBTQ+-Filme sollten Sie gesehen haben

Zum Pride Month diesen Juni feiern wir 10 Filme, in denen LGBTQ+-Geschichten und -Talente aus aller Welt gezeigt werden.