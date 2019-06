Ausgewählter Artikel:

» (06.06.2019) Neue Westfälische: Ein Klo für alle – Gütersloh bekommt die erste Gender-Toilette

Im Gütersloher Rathaus ist eine gemeinsame Toilette für alle Geschlechter im Bau

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2019

» Vogue: Ruby Rose fordert uns mit ihrer neuen Kampagne für G-Star auf, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen

"It's you. Own it." lautet das Motto der neuen Kampagne von G-Star ? eine Lebensweisheit, die uns niemand besser vermitteln könnte als Model und Schauspielerin Ruby Rose.

» jetzt über schwules Paar: "Du bist unerfahren und naiv, er unzufrieden in seiner Beziehung"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: über Lügen beim Dating.

» Israel Heute: Oh, When the LGBTs Go Marching In

Die diesjährige Jerusalem Gay Parade, die am heutigen Donnerstag stattfindet, wird voraussichtlich die bisher größte Schwulenparade der Heiligen Stadt sein.

» WDR: § 175 im Wandel der Zeit in Köln

Eine Ausstellung in Köln erinnert daran, dass sexuelle Kontakte zwischen Homosexuellen in der BRD noch bis 1969 bzw 1973 betraft wurden. 1994 erst wurde § 175 gestrichen.

» Deutschlandfunk Nova: Experten für Gesetzesreform bei künstlicher Befruchtung

Forscher haben in einer Erklärung Gesetzesreformen für die künstliche Befruchtung vorgeschlagen. Das Embryonenschutzgesetz sei inzwischen veraltet.

» swp.de: Ja zur Homo-Ehe – Kirche in Deggingen will bald homosexuelle Paare im Gottesdienst trauen

Die Christus-Kirchengemeinde im Täle möchte homosexuelle Paare im Gottesdienst segnen.

» Deutschlandfunk Nova: Finnland schenkt der Welt sein "hän"

Finnland schenkt der Welt sein "hän" – so werben finnische Botschaften gerade für eine Kampagne, in der es um Gleichstellung geht.

» Main-Post: Hetze gegen Homosexuelle? Antifa und Linke demonstrieren gegen Kongress in Würzburg

Derzeit tagt in Würzburg der Kongress der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge. Kritiker meinen, die Organisation sei homophob. Auch aus der Politik kommt Gegenwind.

» Märkische Allgemeine: Tony Birkner outet sich als transsexuell – "Niemand hat sich von uns abgewandt"

Aus Lisa wird Tony: Mutter Ramona Birkner ist begeistert über die Reaktionen, nachdem sich ihr Kind geoutet hat. Tony Birkner aus Leegebruch spritzt sich Testosteron, auch eine OP steht demnächst an, bei der Brust und Gebärmutter entfernt werden.

» nordbayern.de: Transgender-Abgeordnete aus Franken – Jetzt spricht Ganserer

42 Jahre lang lebte Tessa Ganserer als Mann, jetzt ist sie erleichtert: "Ich habe aufgehört, mich zu verkleiden." Warum die Abgeordnete weiter kämpfen will, erklärte sie jetzt im Nürnberger Presseclub.

» Süddeutsche.de ruft bei Antenne Bayern an: "Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt"

Antenne Bayern will ein Lied von Sarah Connor ohne den ersten Satz senden. Warum? Ein Anruf bei der Programmdirektorin.

» Augsburger Allgemeine kommentiert: Zensur von Sarah-Connor-Song "Vincent" ist prüde und albern

Das Lied Vincent dreht sich unter anderem um einen schwulen Mann. Manche Radiosender blenden die betreffende Zeile aus – oder spielen den Song gar nicht.

» Süddeutsche.de: Regenbogen und Gipfelkreuz

Ein junger Mann hat die erste Veranstaltung des Deutschen Alpenvereins für homo-, bi- oder transsexuelle Jugendliche mitbegründet. Für das Treffen hat sich auch eine Herberge des Alpenvereins den Bedürfnissen ihrer Gäste angepasst – und die Toilettenschilder überklebt.

05. Juni 2019

» CHIP: 50 Jahre LGBTQ+ – Google feiert heute mit besonderem Doodle

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Pride-Bewegung widmet die Suchmaschine Google ihr heutiges Doodle der LGBTQ+-Community. Details dazu im weiteren Text was es generell mit den Google Doodles auf sich hat, erklären wir Ihnen im Video.

» derStandard.de: "Mr. gay latino" – Homophobe Verspottung verstößt nicht gegen Youtubes Richtlinien

Carlos Maza wird seit zwei Jahren wiederholt von einem anderen Youtuber in dessen Videos verhöhnt

» Sächsische Zeitung: Der Fall des Dresdner CSD-Chefs – Eine Recherche (Testzugang erforderlich)

Sex mit Schutzbefohlenen wird dem Landeskoordinator für queere Flüchtlinge vorgeworfen. Der weist das zurück und sieht im Sozialamt den Quell einer Intrige.

» Siebenbürgische Zeitung: Weltbürger und Vorkämpfer der gleichgeschlechtlichen Liebe – Erich Haas zur Erinnerung

Am 25. März nahmen auf dem Münchner Nordfriedhof rund 50 Freunde und Wegbegleiter Abschied von Erich Haas. Der bekannte Hotelfachmann war mit fast 100 der wohl älteste Pionier der Schwulenbewegung in Deutschland.

» Gunnar Schupelius schäumt in der B.Z.: Ministerium will Mutter und Vater durch Elternteil 1 und 2 ersetzen

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) gibt auf einem neuen Regenbogenportal Ratschläge für Lehrer. Einige der Empfehlungen sollte sie unverzüglich korrigieren, meint Gunnar Schupelius.

» evangelisch.de: Religion, Recht und Bildung – der Kampf gegen Homophobie in Brasilien

Am 5. Juni 2019 beschließt der Oberste Gerichtshof Brasiliens darüber, ob zukünftig Homophobie genauso wie Rassismus zu ahnden ist. S.a.: Brasilien: Höchstgericht macht LGBTI-Diskriminierung zur Straftat (24.05.2019)