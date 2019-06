Ausgewählter Artikel:

» (07.06.2019) Süddeutsche.de über "Life Ball" in Wien: Bussi, Bühne, Busenblitzer

Anfangs war er eine Benefiz-Gala für an Aids erkrankte Menschen, inzwischen ist der Life-Ball ein Aushängeschild für das tolerante und weltoffene Wien. Doch jetzt droht der Veranstaltung das Aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juni 2019

» Spektrum der Wissenschaft über Trans-Studie: Den Wandel verstehen

Forscher und Teilnehmer erzählen über eine einzigartige Studie für Transgender-Leute

» Deutschlandfunk zu Sarah Connor: Wir haben Pferde... lalalala

Und wer braucht da schon Eier? Unsere Fußballfrauen auf jeden Fall nicht. Die reden so, wie ihnen eben der ... Lalalala ... (nicht!) gewachsen ist. Nur unsere privaten Radios senden keusch und lalalala-frei. Sarah Connors schwuler Vincent kommt dort nicht. Und Klaus Pokatzky singt: lalalala.

» Süddeutsche.de über "Stadtgeschichten": Kunterbunt

Die "Stadtgeschichten" über eine WG in San Francisco von Autor Armistead Maupin haben universelle Kraft, sind Literatur, Musical und jetzt auch Netflix-Serie.

» VICE: Ausgerechnet ein Sarah Connor-Song zeigt wie konservativ einige Format-Radiosender sind

Songs über queere Männer, die bei Frauen keinen hochbekommen werden nicht gespielt.

» Die Presse über Homosexualität im Job: Mach, was du willst, aber zeig es nicht

Homosexualität im Job. Wer sein eigenes Lebensmodell gefährdet sieht, wettert am lautesten gegen jene, die anders leben. Das gilt für LGBT+, aber auch für Karrierefrauen.

» Schweizer Illustrierte über Körperwahn in der Gayszene: Rettet die Segelohren!

Der Körperwahn in der Gayszene bringt SI-online-Blogger Onur Ogul zur Verzweiflung. Dabei sind es doch die Makel, welche Männer überhaupt interessant machen.

» Neue Westfälische: Bielefelds Oberbürgermeister über Schwulenwitze, Stöckelschuhe und Respekt

Pit Clausen sprach mit uns zu 25 Jahre CSD und zum Respekt vor Sexualität aller Art

» Friday Magazine: "Darf man sich als Frau einen schwulen besten Freund wünschen?"

Wir haben die LGBTIQ-Community übers Queersein gelöchert: 31 grossartige Antworten auf die drängendsten Fragen.

» GQ: "Ich bin pansexuell: Es ist die Liebesform einer neuen Zeit"

Unsere Autorin ist pansexuell und erklärt, was das eigentlich bedeutet – und warum es viel mehr ist, als nur ein Trend

» BR24: Protest gegen APS-Kongress – Schmierereien am Veranstaltungsort

Mutmaßlich linke Aktivisten haben die Fassade des Würzburger Congress Centrums mit einem Schriftzug beschmiert – inhaltlich richtet sich dieser gegen den dort stattfindenden Kongress "Psychotherapie und Seelsorge in einer digitalisierten Welt".

» RP Online über schwules NS-Opfer: Stolperstein für August Zgorzelski

Im Zentrum für Erinnerungskultur erinnerte der Bochumer Psychologe Jürgen Wenke an das Schicksal von August Zgorzelski, der als homosexueller Krupparbeiter 1944 im KZ Buchenwald einen elenden Tod gestorben ist.

» 20 Minuten: Quaibrücke heisst ab sofort Gaybrücke

Die Stadt Zürich wirft sich in Schale für die Pride-Woche. Das Zürcher Bellevue kommt nun im Regenbogen-Look daher.

» Süddeutsche.de: Youtube verschärft Upload-Regeln

Die Plattform kündigt an, bald Videos zu löschen, die zur Diskriminierung bestimmter Gruppen aufrufen. Auch Holocaust-Leugnung wird künftig global geblockt.

» L'essentiel: Was tun "Xavier" und "Étienne" im rosa Zimmer?

In einem Mathebuch für die dritte Klasse wollen zwei Charaktere namens "Xavier" und "Étienne" ein Zimmer streichen in rosa. Ist das homophob?

» Signaturen: Queere Lyrik – wen juckts?

Queere Lyrik befindet sich in zweifacher Hinsicht im Abseits: als Lyrik und als queer, was ich hier als Überbegriff von LGBTIQ, also Lesbian / Gay / Bisexual / Transgender / Intersexual / Queer verstehe.

» n-tv: Goldman soll Homosexuelle gemobbt haben

Ein Ex-Mitarbeiter wirft der US-Investmentbank massive sexuelle Diskriminierung vor: Er sei gefeuert worden, weil er sich über homophobe Äußerungen beschwert habe. Selbst schwule Topmanager haben sich mit dem Ton an der Wall Street offenbar abgefunden.

» rosenheim24: Republikaner in Boston planen Hetero-Parade

Eine Gruppe junger Männer plant eine "Heterosexuelle Pride"-Parade, weil sie sich dirkriminiert fühlt.

» Wienerin: Wien als LGBTIQ-Reiseparadies – Wenn es pinke Geldscheine regnet

Wien als Reiseziel boomt in der LGBTIQ-Community. Aber woher kommt die Liebe zu Wien – und was hat die Stadt davon?

» Main-Echo interviewt CSD-Organisator: "Der Umgang ist offener geworden"

Würz­burg fei­ert – nach mehr­jäh­ri­ger Pau­se – den Chri­s­to­pher St­reet Day. Ge­grün­det hat­te sich des­halb im Vor­jahr der ge­mein­nüt­zi­ge Ve­r­ein »Queer Pri­de Würz­burg e.V.«.