Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2019) Kurier: Wien bekommt Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Resselpark

Für das lange geplante Denkmal wurde nach langer Suche ein neuer, permanenter Standort gefunden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2019

» Nollendorfblog: Jogi Löw als "Schwabentucke" – Die homophobe Vorgeschichte der "Vincent"-Boykottiererin Ina Tenz von Antenne Bayern

Von ihrem Vorgänger, dem ehemaligen ZDF-Hitparade-Moderator Victor Worms, wird Tenz in einem Kommentar mit Überschrift 'Einen Hoch' aufs Radio! für ihre Haltung sogar indirekt gelobt.

» inforadio interviewt Volker Beck: Vor 25 Jahren – Streichung des homophoben Paragrafen 175

Der sogenannte "Schwulen-Paragraf" 175 wurde 1994 endgültig aus dem deutschen Strafrecht gestrichen. Er stellte seit der Kaiserzeit gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, aber auch einen Kuss oder gar Blickkontakt unter Strafe. Etwa 50.000 Strafverfahren hat es bis 1994 gegeben, erst 2017 wurden viele der Betroffenen rehabilitiert. Wir sprechen mit dem Grünen-Politiker Volker Beck über das historische Datum.

» Welt: Palm Springs – die schwulste Stadt der Welt

Palm Springs ist lässig, sonnig, queer die Stadt bietet außerdem interessante Architektur und Glamour-Faktor. Ist es diese Mischung, die so viele Schwule anzieht, oder gibt es dafür noch andere Gründe?

09. Juni 2019

» Saarbrücker Zeitung: Der CSD in Saarbrücken feiert sich mit einer Riesenparade

An die 50000 Menschen verfolgten am Pfingstsonntag den Höhepunkt des Schwulen- und Lesbenfestes in der Landeshauptstadt. Immer wieder kam der Umzug ins Stocken.

» Hannoversche Allgemeine interviewt Carolin Emcke: ,Nein bedeutet nicht die Abkehr von Sexualität, sondern von Nötigung und Missbrauch"

15 Jahre lang ist Carolin Emcke in Krisenregionen der Welt gefahren, um von dort zu berichten. Heute äußert sie sich vermehrt zu gesellschaftlichen Themen in Deutschland. Im Interview spricht sie über die #MeToo-Debatte, den Umgang mit ihrer Homosexualität, das Leben als Kriegsreporterin, eigene Fehler und sie erzählt, warum sie gern barfuß schreibt.

» taz über Ehrung für Michel Foucault: Philosoph an der Alster

1959/60 lebte der spätere Archäologe von Sex und Wissen in Hamburg. Daran soll ab dieser Woche eine Gedenktafel erinnern.

» ORF: So leben und lieben die Polyamoren

Polyamore lieben nicht nur einen einzigen Menschen, sondern mehrere, und zwar offen. Herausfordernd ist dabei vor allem die knappe Zeit, äußerst wichtig ist, viel miteinander zu reden so das Fazit eines Forschungsprojekts an der Uni Wien.

» DWDL.de: Geplante Serie über Siegfried und Roy steht vor dem Aus

Schon 2016 hat die UFA angekündigt, das Leben von Siegfried und Roy verfilmen zu wollen. Nun hat der WDR-Rundfunkrat dem Projekt überraschend eine Absage erteilt – aus Kostengründen. Ob die Verfilmung jetzt noch zustande kommt, steht in den Sternen.

» Tagesspiegel über Rosa von Praunheim: Er ist der Aufreger vom Kudamm

Ein Leben ohne Provokation? Undenkbar für Rosa von Praunheim. Eher beschaulich ist dagegen sein Kiez – seit 40 Jahren City West.

» Nollendorfblog: "Vincent kriegt keinen hoch" – Das ist die Frau hinter dem Problem mit dem Song von Sarah Connor

Ausgerechnet die Programmchefin des Senders, für den Homohasser Andreas Gabalier einfach ein guter Typ ist, boykottiert den Vincent-Song.

» magazin.hiv: Der HIV-Diskriminierung den Zahn ziehen

Philipp Spiegel ist Fotograf, Künstler und Autor. Auf magazin.hiv schreibt er über sein Leben mit HIV. In diesem Beitrag erzählt er von seinem ersten Mal HIV-Diskriminierung.

» bz Basel: Mann sucht Mann – Der Basler Schwulenstrich ist unsichtbar

Männerprostitution ist gleich zweifach ein Tabu. Dabei läuft das Geschäft am Männerstrich gut,sogar sehr gut.

» Limmattaler Zeitung interviewt CSD-Organisatorin: "Ich erlebe häufig Sexismus in Bezug auf mein Lesbischsein"

Die in Boppelsen aufgewachsene Lea Herzig bezeichnet sich als Kampflesbe und fordert gleiche Rechte für alle Menschen. Die 33-Jährige ist Präsidentin des Zurich Pride Festivals, das am 14. und 15. Juni stattfindet.

» Neue Presse: Riesen-Party – Tausende feiern bei der CSD-Parade in Hannover

Bunt, schrill und laut: Tausende haben in Hannover den Christopher Street Day gefeiert. Die CSD-Parade zog drei Stunden durch die Innenstadt und setzte ein Zeichen für die Akzeptanz von Homo-, Bi- und Transsexuellen sowie sexuelle Vielfalt.

» Spiegel Online über "Stadtgeschichten" auf Netflix: Die Serie der Stunde

Armistead Maupin klärte in den Siebzigern über queeres Leben in San Francisco auf. Jetzt kehren seine "Stadtgeschichten" auf den Bildschirm zurück – und sind aktueller denn je.

08. Juni 2019

» Neue Westfälische im Live-Ticker: Bibeltreue warnen beim Bielefelder CSD "Homosexualität ist Sünde"

Vor genau 25 Jahren – im Jahr 1994 – organisierte die schwul-lesbische Aktionsgruppe in Bielefeld den ersten CSD in Bielefeld. Sie war eine der ersten Gruppen in Bielefeld, in der Lesben und Schwule zusammen gearbeitet haben.

» Spiegel Online: So leben Thailands Ladyboys

In Thailand sind Transsexuelle viel präsenter als in Deutschland. Das buddhistische Königreich inszeniert sich als Vorreiter der Geschlechtertoleranz. Was läuft besser als bei uns – und was nicht? Drei Transfrauen erzählen.

» taz interviewt Sarah Connor: "Ich hasse Ungerechtigkeiten"

Sarah Connor war nie rebellisch doch jetzt weigern sich Radiostationen, ihren neuen Song zu spielen. Ein Gespräch über Gesellschaft und Philosophie.

» Blick: "Wie schnell geht die Geschlechtsangleixhung?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Wie soll man vorgehen, wenn man das Gefühl hat, im "falschen Körper" geboren worden zu sein? Heute bei "Fux über Sex" auf Blick.ch