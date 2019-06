Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juni 2019

» derStandard.at: "Wie im Gefängnis" – Twitter lacht über Flagge der "Straight Pride"

Heterosexuelle US-Gruppe will Gegenpol zur Boston Pride Parade schaffen. Das Event und die Flagge sorgen aber für Hohn und Spott – derstandard.at/2000104665192/Wie-im-Gefaengnis-Twitter-lacht-ueber-Flagge-der-Straight-Pride

11. Juni 2019

» TAG24: Erpresst und gefoltert – Transgender-Frau weigert sich, Schutzgeld zu zahlen

In Pakistan weigerte sich eine Transgender-Frau, an eine räuberische Bande Schutzgeld zu zahlen. Die Kriminellen entführten und folterten sie daraufhin.

» Deutschlandfunk Nova: FDP-Abgeordneter zu LGBT-Rechten – "Natürlich gibt es weiterhin Dinge zu tun"

Jens Brandenburg streitet für die Rechte sexueller Minderheiten. Der FDP-Politiker setzt sich für eine kleine aber wichtige Änderung im Grundgesetz ein.

» derStandard.de: Für eine "Regenbogenquote" in der Politik

Queere Menschen müssen im Hohen Haus sichtbar sein

» ZDF-Kommentar 25 Jahre nach Paragraf 175 : "Liebe. Punkt."

Vor 25 Jahren wurde die gesetzliche Diskriminierung von Homosexuellen beendet. Doch es reicht nicht aus, Paragrafen zu streichen. Ändern muss sich die Gesellschaft.

» inforadio interviewt Volker Beck: Vor 25 Jahren – Streichung des "Schwulen-Paragrafen" 175

Der sogenannte "Schwulen-Paragraf" 175 wurde im Jahr 1994 endgültig aus dem deutschen Strafrecht gestrichen. Er stellte seit der Kaiserzeit gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, aber auch einen Kuss oder gar Blickkontakt unter Strafe. Etwa 50 000 Strafverfahren hat es gegeben. Der Grünen-Politiker Volker Beck sagt: "Die Mehrheit der Bevölkerung will heute eigentlich akzeptierend sein." Das gelinge den Menschen aber bei Homosexualität im eigenen Umfeld häufig nicht.

» Tagesspiegel über "Pugs in Love" im Gorki Theater: Die queere Welt von morgen

Das Festival Pugs in Love im Berliner Gorki Theater träumt von einer Zukunft, in der Sex und Gender keine Rolle mehr spielen.

» VICE: Wo Paragraf 175 trotz der Abschaffung heute noch weiterlebt

Seit 25 Jahren ist Homosexualität straffrei, aber ich werde dennoch fast täglich diskriminiert und bedroht, ob beim Bahnfahren oder Blutspenden.

» Express: Kölner Unternehmer erklären – So wichtig sind Schwule für unser Geschäftsmodell

Die Studie zum Einfluss des schwul-lesbischen Lebens in Köln lieferte beeindruckende Zahlen (hier mehr lesen).

» Berliner Morgenpost: Wie ein Liebesbrief für 14 Tage Jugendknast sorgte

Bis vor 25 Jahren war Homosexualität in Deutschland strafbar. 60.000 wurden verurteilt. Die Entschädigung kommt für viele zu spät.

» freenet über Kölner "Tatort": Hat die deutsche Polizei ein Homophobie-Problem?

Es lässt sich wenig Positives vermerken über einen der schwächsten Tatorte in der Ära der Kölner Kommissare Ballauf und Schenk..

» tagesschau.de: Der lange Kampf gegen §175

Wegen des "Schwulen-Paragrafen" 175 wurden 64.000 Menschen verurteilt. Heute vor 25 Jahren endete die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller. Betroffene kämpfen bis heute um Entschädigung.

10. Juni 2019

» neues deutschland über schwulen Volkspolizisten: Genosse ohne Groll (kostenpflichtig)

Lothar Raunitz* ist 1970 unehrenhaft aus der Ostberliner Volkspolizei entlassen worden. Dafür soll der bisexuelle Rentner bald fünfzig Jahre später eine Wiedergutmachung erhalten.

» derStandard.at: Regenbogenparade ohne JVP – und das ist gut so!

Darf eine diskriminierte Minderheit jemanden ausgrenzen? Ja, sagt Aktivist Kurt Krickler im Gastkommentar, wenn es sich um ihre ärgsten Widersacher und Unterdrücker handelt.

» taz zur Abschaffung des Paragrafen 175: Jahrestag einer Befreiung

Vor 25 Jahren wurde Paragraf 175 abgeschafft auch dank der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Seitdem ist unser Autor froh, nicht mehr kriminell zu sein.

» Nollendorfblog: Jogi Löw als "Schwabentucke" – Die homophobe Vorgeschichte der "Vincent"-Boykottiererin Ina Tenz von Antenne Bayern

Von ihrem Vorgänger, dem ehemaligen ZDF-Hitparade-Moderator Victor Worms, wird Tenz in einem Kommentar mit Überschrift 'Einen Hoch' aufs Radio! für ihre Haltung sogar indirekt gelobt.

» Kurier: Wien bekommt Denkmal für homosexuelle NS-Opfer im Resselpark

Für das lange geplante Denkmal wurde nach langer Suche ein neuer, permanenter Standort gefunden.

» Welt: Palm Springs – die schwulste Stadt der Welt

Palm Springs ist lässig, sonnig, queer die Stadt bietet außerdem interessante Architektur und Glamour-Faktor. Ist es diese Mischung, die so viele Schwule anzieht, oder gibt es dafür noch andere Gründe?

09. Juni 2019

» Saarbrücker Zeitung: Der CSD in Saarbrücken feiert sich mit einer Riesenparade

An die 50000 Menschen verfolgten am Pfingstsonntag den Höhepunkt des Schwulen- und Lesbenfestes in der Landeshauptstadt. Immer wieder kam der Umzug ins Stocken.

» Hannoversche Allgemeine interviewt Carolin Emcke: ,Nein bedeutet nicht die Abkehr von Sexualität, sondern von Nötigung und Missbrauch"

15 Jahre lang ist Carolin Emcke in Krisenregionen der Welt gefahren, um von dort zu berichten. Heute äußert sie sich vermehrt zu gesellschaftlichen Themen in Deutschland. Im Interview spricht sie über die #MeToo-Debatte, den Umgang mit ihrer Homosexualität, das Leben als Kriegsreporterin, eigene Fehler und sie erzählt, warum sie gern barfuß schreibt.