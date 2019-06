Ausgewählter Artikel:

» (12.06.2019) BuzzFeed: 11 Sexstellungen, die jede Lesbe schon ausprobiert hat

Uuuuh, heiß!

12. Juni 2019

» inFranken.de: Elternteil 1 und 2 statt Mutter und Vater? Macht kein Fass auf, das es nicht gibt!

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) empfiehlt Lehrkräften auf dem neuen "Regenbogenportal" die Begriffe "Mutter" und "Vater" auf offiziellen Formularen umzubenennen. Das zeigt, was in der Debatte falsch läuft, meint unser Kommentator.

» VICE: Wie meine Scham als Homosexueller meine Beziehungen zerstörte

Ich hasste mich und ich hasste andere Männer dafür, dass sie mich mochten.

» NZZ: Ich spielt eben doch ein anderer: Die Identitäten im Film sind fliessend. Und das ist gut so.

Im Gegensatz zu Dokumentationen lebt der Spielfilm vom Spannungsverhältnis zwischen Körper und Rolle. Wer auf starren Identitäten beharrt, vergisst den Wert von identifikatorischer Ambivalenz und dramaturgischer Wirkungskraft.

» Novastan über queere AktivistInnen in Kasachstan: "Bei uns ist es schlimmer eine Feministin zu sein, als ein Dieb oder ein Gewalttäter"

Das Phänomen des ұят (ujat= dt. Schande) ist in Kasachstan weit verbreitet. Das Onlinemagazin The Village Kasachstan setzt sich in einer speziellen Reihe intensiv mit diesem Thema auseinander. In folgendem Artikel kommen Feministinnen und LGBT-Aktivisten zu Wort und sprechen über Themen wie Freiheit, Sexualität und das beschämt werden.

» Deutschlandfunk Nova: "Es ist eine Menschenrechtsverletzung, zu der der Vatikan auffordert"

LGBTQI-Verbände üben starke Kritik an einen Leitfaden des Vatikans gegen Gendertheorie an Schulen. Theologe Michael Brinkschröder erklärt, warum.

» 20 Minuten: "Ob wir Kampflesben sind? Und wie!"

Lea und Franziska sind seit vier Jahren ein Paar. Im Videoformat "Doofe Fragen an ..." kontern sie Klischees, um Vorurteile über Lesben zu entkräften.

» evangelisch.de: Kirche und Co. auf dem Pride

Das queere Programm rund um den Pride in Wien ist bunt. Wie bringen sich die Kirchen und religiösen Gruppen ein? Einen (sicher nicht vollständigen) Einblick gibt Katharina Payk.

» SWR: Homosexuelle Liebe war nicht immer legal

Heute dürfen Schwule und Lesben ihre Liebe offen zeigen. Noch bis vor der Abschaffung des Paragrafen 175, dem "Schwulen-Paragraf", war Homosexualität strafbar. Der Tübinger Helmut Kress kam als Jugendlicher ins Gefängnis. Sein "Vergehen": ein Liebesbrief.

» medinside.ch: Schwulenfeindlicher Arzt als Chefredaktor abgesetzt

Das amerikanische Fachmagazin «Circulation Research» hat sich von seinem Editor in Chief getrennt. Grund sind homophobe Äusserungen von Roberto Bolli.

» Neue Westfälische interviewt Hövelhofs König Frank Bröckling: "Ich fühle mich als schwuler Schütze wohl"

Die Sennegemeinde hat den ersten homosexuellen Regenten im Kreis. Mit nw.de spricht der Hotelier unter anderem darüber...

» Pfälzischer Merkur über queere Muslime: "Viele führen ein Doppelleben"

Weicht die Sexualität von der Norm ab, hat man es in der arabisch-muslimischen Welt schwer. Einige suchen Zuflucht in Deutschland.

» ZDF: Kein §175 mehr – Homophobie aber schon!

Ein Grafikvideo über die Diskriminierung Homosexueller

» hr-iNFO spricht mit LSVD: Sind wir ein Land, in dem man offen mit Homosexualität umgehen kann?

Vor 25 Jahren endete die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller: Der sogenannte "Schwulen-Paragraf" 175 wurde abgeschafft. Sind wir heute eine Gesellschaft, in der Menschen offen mit ihrer Homosexualität umgehen können? Darüber haben wir mit den Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbands, Markus Ulrich, gesprochen.

» Deutschlandfunk Kultur: Seltener Einblick in die Angebote religiöser Eiferer

Neue Gutachten stützen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, "Konversionstherapien" für Homosexuelle zu verbieten. Der Journalist Christian Deker begrüßt diese Initiative und hat für Recherchen solche Therapien aus der Nähe angesehen.

» tagesschau.de über Pseudotherapien gegen Homosexualität: Ein Martyrium

Bis Bastian Melcher seine Homosexualität akzeptierte, war es ein langer Weg. Jahrelang unterzog er sich "Therapien" und Dämonenaustreibungen – bis er merkte, dass es so nicht weitergehen konnte. Von Kristine Harthauer.

» Zeit Online interviewt Psychiaterin zu Konversionstherapie: "Allein das Signal eines Verbots ist enorm wichtig"

Therapien, die Homosexuelle vorgeblich heilen, sollen verboten werden. Gut so, sagt die Psychiaterin Lieselotte Mahler. Menschen können ihr Leben lang darunter leiden.

» Märkische Oderzeitumg zum Verbot von Konversionstherapien: Nicht der letzte Erfolg

Wenn in diesen Wochen in Dutzenden Innenstädten die Christopher Street Days gefeiert werden, dann kann leicht der Eindruck entstehen, dass sexuelle Minderheiten in Deutschland alles erreicht haben.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität und Fußball: Hoffnung auf den Abschied vom Tabu

Auch im Fußball verändere sich das Verhältnis zur Homosexualität, sagt Jermaine Greene. Der Amateurspieler hat sich vor zwei Jahren geoutet. Er empfiehlt eine konzertierte Aktion schwuler Fußballer, um den Weg nicht alleine zu gehen.

» Mannheimer Morgen zum Verbot von Homo-"Heilung": Besser spät als nie

Stefan Vetter zum geplanten Verbot von Umpolungstherapien für Homosexuelle: Diese skandalöse Praxis gehört beendet