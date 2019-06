Ausgewählter Artikel:

» (14.06.2019) katholisch.de: Der Vatikan missachtet mit seinem Gender-Papier die Natur

Ein Kommentar von Felix Neumann

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2019

» Saarbrücker Zeitung: Marburger Ampeln leuchten für Homo- und Hetero-Liebe

Am Pfingstsonntag feierten noch Tausende Menschen in Saarbrücken den "Christopher Street Day", jetzt steht der CSD in Marburg an – und die hessische Stadt hat sich zu dem Anlass etwas besonders "Liebevolles" einfallen lassen.

» Bayern 3 interviewt Sarah Connor: "Man möchte eigentlich nur Musik im Radio, die nicht weh tut"

Mit ihrer neuen Single "Vincent" liefert Sarah Connor ordentlich Diskussionsstoff. Der erste Satz "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt", bewegt ganz Deutschland. Sarah Connor singt hier über einen Jungen, der merkt, dass er schwul ist. Eigentlich kein Tabuthema im Jahr 2019. Im Gegensatz zu BAYERN 3 gibt es Radiosender, die sich an der expliziten Wortwahl stören und den Song deshalb zensieren oder erst gar nicht spielen. Wir nicht – BAYERN 3 spielt "Vincent" unzensiert. Ist ihr Hit einfach viel zu heftig? Was sagt Sarah Connor dazu?

» k.at: Wenn Unternehmen einen Sinn für Pride entwickeln

Firmenlogos, Trinkflaschen und Kartoffelchips erstrahlen im Juni in Regenbogenfarben die Community zeigt sich skeptisch.

» Schwerin-Lokal zum CSD: "Nur Wenige besitzen den Mut ihre Liebe offen zu zeigen"

In Schwerin blickt man auf zwölf erfolgreiche Christopher Street Days zurück Am 29. Juni geht es zum 13. Mal für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Vielfalt auf die Straße.

» Nollendorfblog zu "Vincent": Antenne-Bayern-Programmchefin Ina Tenz wirft Nollendorfblog "Falschbehauptungen" vor

"Homosexualität ist Normalität in meinem beruflichen und privaten Leben, das wird Ihnen jeder bestätigen."

13. Juni 2019

» NZZ: Was ist "Pinkwashing", und bleibt die Quaibrücke eine "Gaybrücke"? Zehn Antworten zur Zurich Pride

Zum 25. Mal steht Zürich im Zeichen der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen. Zehn Antworten zu einem Anlass, der sich von der Randveranstaltung zum Volksfest entwickelt hat.

» VICE: Queere Geistliche erzählen, wie sie mit ihrer Homosexualität umgehen

"Homosexuelle dürfen nicht gesegnet werden. Aber Panzer?", fragt Bernd Mönkebüscher, 53, schwuler Pfarrer aus Hamm.

» Perspektive: Queer-Befreiung statt Regenbogen-Kapitalismus!

Der Juli ist der Pride Month – eigentlich der Monat in dem den historischen Kämpfen für Rechte von Queerpersonen gedacht wird und unsere heutigen Probleme in Angriff genommen werden. – Ein Kommentar von Leon Hamacher

» NZZ über Malaysia: Vorwurf der Homosexualität wird erneut zum Politikum

Malaysia steht im Bann eines offenbar heimlich aufgenommenen Videos, das zwei Männer beim Sexspiel zeigt. Beim einen soll es sich um einen Minister aus der neuen Regierung handeln. Doch dieser dementiert vehement.

» stern: "Nicht alle Jungs vom Land sind Frömmler" – Hetero-Mann zeigt seine Solidarität mit LGBTQ+

In ländlichen Regionen sind die Menschen häufig konservativer als in Großstädten, das ist auf allen Kontinenten so. Ein Mann aus einem 590-Seelen-Ort im Mittleren Westen der USA wollte deshalb zeigen, dass es auch Ausnahmen gibt – und wurde mit farbigem Klebeband aktiv.

» jetzt: Wie es ist, für die eigene Sexualität gemobbt zu werden

Als andere Kinder ihn als schwul beschimpften, wusste David selbst noch nicht, dass er das ist. Das Mobbing von damals prägt ihn bis heute.

» RTL: "Gossip"-Frontfrau Beth Ditto liebt jetzt einen Mann

"Gossip "-Frontfrau Beth Ditto ist nach der Trennung von ihrer Ehefrau Kristin Ogata wieder glücklich – mit einem Mann.

» Neue Presse: Darum soll Hannover "Gay City des Nordens" werden

OB-Kandidat Marc Hansmann möchte Hannover zur Gay City des Nordens machen. Sein Plan: Schwule Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen. Im NP-Gespräch machte er deutlich, wie ernst er es meint und erklärt, worum es ihm geht.

» Merkur: Wer sein Geschlecht ändern will, hat es schwer – Lenggrieserin kritisiert Transsexuellen-Gesetz

Wollen Transsexuelle ihr Geschlecht in Dokumenten ändern, müssen sie vor Gericht einiges durchmachen. Amanda Reiter hat einen besseren Vorschlag.

» SRF über 25 Jahr Zurich Pride: "Wir sind näher am Ziel, aber es gibt noch viel zu tun"

Vor 25 Jahren gab es die erste Zurich Pride. Inzwischen ist vieles besser. Aber vieles ist noch immer nicht gut.

» Aargauer Zeitung: "Die Pride ist für alle da" – FDP-Politikerin verteidigt Auftritt von Luca Hänni am LGBT-Festival

Die Luzerner FDP-Politikerin Anne-Sophie Morand ist im Vorstand der Pride für die Politik zuständig. Sie verteidigt den Auftritt von Luca Hänni gegen Kritik.

» VICE: Queere Senioren erzählen von ihren Coming-outs

"Wenn ich heute komisch angeschaut werde, wenn ich sage 'Ich bin schwul', ist mir das egal, dann lache ich darüber. Ich bin alt, ich darf frech sein."

» Noizz: Münchens Polizei ist dieses Jahr beim CSD – "Gay German Cop" sei Dank?

Es mag am "Gay German Cop" liegen.

» Aargauer Zeitung: In Mitte der Gesellschaft angekommen, dennoch häufen sich homophobe Vorfälle – ein Opferbericht

Das Pride-Festival der LGBT-Gemeinschaft war noch nie so beliebt wie heute. Gleichzeitig kam es in letzter Zeit zu einer Häufung homophober Vorfälle. Im Jahr 2017 wurden laut der Organisation Pink Cross 95 Fälle von Diskriminierungen gegen Homosexuelle oder Transgender-Personen gemeldet. Das sind zwei Delikte pro Woche. Ein Opfer berichtet.