14. Juni 2019

» FAZ über Vielfalt im Berufsleben Männlich, weiß und mittelalt genügt nicht mehr

Unternehmen wollen Vielfalt in ihrer Belegschaft, weil sie kreativ und innovativ macht. Bunt gemischtes Personal für sich zu gewinnen ist aber gar nicht so leicht.

» hamburg-magazin: Queer gegen alle Klischees

Ein verlegenes Lächeln, ein Tuscheln – noch vor wenigen Jahren wurde auch in Hamburg in vielen Bezirken nur hinter vorgehaltener Hand über Homosexualität gesprochen.

» Zeit Online interviewt schwulen Katholiken: "Damals hat man sich als Schwuler geschämt" (Testzugang erforderlich)

Homosexuell und katholisch, für Thomas Pöschl ist das eigentlich ganz normal. Ein Gespräch über eine Selbstverständlichkeit, die in der Kirche nicht selbstverständlich ist

» VICE: HIV-positive Menschen erzählen, wie sie im Alltag diskriminiert werden

"Ich bekomme immer nur den letzten Termin des Tages, wenn alle anderen Patienten und Patientinnen schon weg sind."

» Noizz: Coca-Colas Pride-Werbung ist das Paradebeispiel für Heuchelei

Homophobie finden die bei Coca-Cola Austria nämlich trotzdem ok.

» Tagesspiegel: Kein CSD ohne ihn! Nachruf auf Pete Sibley

Er war Musikmanager, Queen Mum lud ihn ein. Die glänzenden Zeiten lagen hinter ihm. Aber er war doch noch am Leben!

» derStandard.de-Quiz: Was wissen Sie über die LGBT-Kultur?

Schwul, lesbisch, bi, transgender – die Community ist so bunt wie die Regenbogenfahne. Wie gut kennen Sie historische Fakten und popkulturelle Entwicklungen der LGBT-Bewegung?

» Tages-Anzeiger: Wird die Pride zu einer zweiten Street Parade?

An der Zurich Pride werden am Samstag mehr Menschen teilnehmen denn je. Das liege an den Heteros, sagt Mitorganisatorin Anne-Sophie Morand.

» k.at: Ein Mann hat auf der Pride "Free Dad Hugs" verteilt und wir glauben wieder an das Gute

In einem viralen Facebook-Posting schildert Scott Dittman seine Erlebnisse auf der Pride in Pittsburgh.

» ORF: "Pride Schabbat" und "Pride Prayer" zur EuroPride

Im Rahmen der EuroPride von 1. bis 16. Juni finden in Wien einige religiöse Events statt: Am Freitag macht die liberale jüdische Gemeinde Or Chadasch mit dem Pride Schabatt den Auftakt zur Regenbogenparade.

» tagesschau.de: Blinder Fleck bei Hasskriminalität?

In Aue wird ein homosexueller Mann so heftig misshandelt, dass er stirbt. Ein Gericht meint, das Motiv sei unklar, Expertinnen sprechen hingegen von einem ein Hassverbrechen und kritisieren, homophobe Motive würden kaum erkannt. Von A. Reisin.

» FAZ: Drittes Geschlecht im Betrieb – Brauchen Unternehmen neue Toiletten?

Die Integration von Menschen des dritten Geschlechts fällt Unternehmen schwer. Genügen Stellenanzeigen mit m/w/d-Formulierungen? Sind neue Toiletten nötig? Tatsächlich sind noch etliche Fragen offen.

» Saarbrücker Zeitung: Marburger Ampeln leuchten für Homo- und Hetero-Liebe

Am Pfingstsonntag feierten noch Tausende Menschen in Saarbrücken den "Christopher Street Day", jetzt steht der CSD in Marburg an – und die hessische Stadt hat sich zu dem Anlass etwas besonders "Liebevolles" einfallen lassen.

» katholisch.de: Der Vatikan missachtet mit seinem Gender-Papier die Natur

Ein Kommentar von Felix Neumann

» Bayern 3 interviewt Sarah Connor: "Man möchte eigentlich nur Musik im Radio, die nicht weh tut"

Mit ihrer neuen Single "Vincent" liefert Sarah Connor ordentlich Diskussionsstoff. Der erste Satz "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt", bewegt ganz Deutschland. Sarah Connor singt hier über einen Jungen, der merkt, dass er schwul ist. Eigentlich kein Tabuthema im Jahr 2019. Im Gegensatz zu BAYERN 3 gibt es Radiosender, die sich an der expliziten Wortwahl stören und den Song deshalb zensieren oder erst gar nicht spielen. Wir nicht – BAYERN 3 spielt "Vincent" unzensiert. Ist ihr Hit einfach viel zu heftig? Was sagt Sarah Connor dazu?

» k.at: Wenn Unternehmen einen Sinn für Pride entwickeln

Firmenlogos, Trinkflaschen und Kartoffelchips erstrahlen im Juni in Regenbogenfarben die Community zeigt sich skeptisch.

» Schwerin-Lokal zum CSD: "Nur Wenige besitzen den Mut ihre Liebe offen zu zeigen"

In Schwerin blickt man auf zwölf erfolgreiche Christopher Street Days zurück Am 29. Juni geht es zum 13. Mal für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Vielfalt auf die Straße.

» Nollendorfblog zu "Vincent": Antenne-Bayern-Programmchefin Ina Tenz wirft Nollendorfblog "Falschbehauptungen" vor

"Homosexualität ist Normalität in meinem beruflichen und privaten Leben, das wird Ihnen jeder bestätigen."

13. Juni 2019

» NZZ: Was ist "Pinkwashing", und bleibt die Quaibrücke eine "Gaybrücke"? Zehn Antworten zur Zurich Pride

Zum 25. Mal steht Zürich im Zeichen der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen. Zehn Antworten zu einem Anlass, der sich von der Randveranstaltung zum Volksfest entwickelt hat.