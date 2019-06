Ausgewählter Artikel:

» (15.06.2019) Kontrast.at: Queer in Österreich – Viel geschafft und noch viel zu tun

Die Euro-Pride findet in Wien statt. Gefeiert werden neben den Errungenschaften der LGBTQI-Community auch die Ursprünge der Bewegung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juni 2019

» Deutschlandfunk zum Tod von Franco Zeffirelli: Dandy und Egozentriker

Shakespeare und Oper für jedermann- so lautete das Credo des italienischen Film-und Opernregisseurs Franco Zeffirelli. Er feierte Erfolge in Hollywood, inszenierte an der Mailänder Scala und wurde vom Vatikan beauftragt. Zuletzt saß er für Berlusconis Partei im Kabinett.

» Heute.at über Europride in Wien: 500.000 Menschen feiern Mega-Party am Ring

Das bunte Mega-Event lockt auch heuer wieder hunderttausende Besucher auf die Wiener Ringstraße. Während die einen feiern, zeigen auch die Mitarbeiter der Stadt vollen Einsatz.

» Blick: Zehntausende ziehen für Gleichberechtigung durch Zürich

Laut, bunt und vielfältig: Am Samstag sind rund 55'000 LGBTQ-Aktivistinnen und -Aktivisten durch die Zürcher Innenstadt gezogen, um für eine offene Gesellschaft und mehr Gleichberechtigung zu demonstrieren. Die diesjährige Pride war bereits die 25. Ausgabe.

» NDR: Bunt in Oldenburg – Tausende feiern bei größtem CSD

Beim größten Christopher Street Day Niedersachens in Oldenburg haben rund 12.000 Menschen demonstriert. Sie forderten mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transsexuelle.

» jetzt über neuen Song von Taylor Swift: "Jemanden fertig zu machen, hat noch nie jemanden weniger homosexuell gemacht"

Taylor Swift setzt sich in ihrem neuem Song You Need to Calm Down für die LGBTQ-Community ein.

» Deutschlandfunk über Lesben im Fußball: Der Kampf mit dem Outing

In Deutschland hält ein Drittel der Schwulen und Lesben ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz geheim, das berichtet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Noch größer ist das Tabu im Fußball. Auch bei den Frauen, obwohl in vielen Teams überdurchschnittlich viele Spielerinnen lesbisch sind.

» Schweizer Illustrierte: Das sind die mächtigsten LGBT-Menschen der Schweiz

Sie feiern Toleranz und fordern Akzeptanz. Am buntesten Festival der Schweiz kämpfen Stapi Corine Mauch und Ex-Schiri Pascal Erlachner für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen. "Wir sind noch nicht am Ziel!"

» Schweizer Illustrierte: Eine Pride-Party veränderte mein Leben

Für SI-Online-Blogger Onur Ogul ist die Strassen-Demo zwar der wichtigste Programmpunkt der Pride. Dass die Feste drumherum aber genauso ihre Berechtigung haben, erlebte er an seiner allerersten Teilnahme vor 13 Jahren.

» Welt: SA-Chef Ernst Röhm waren Frauen "ein Gräuel"

So entspannt wie heute sah man im Dritten Reich gleichgeschlechtliche Beziehungen offiziell nicht. Die NSDAP war weitgehend, die SA vollständig, ein Männerbund. Aber deshalb auch homosexuell?

» Noizz: Wenigstens die evangelische Kirche redet endlich über Homosexualität an Schulen

Die evangelische Kirche hat eine Studie initiiert.

» Wiener Zeitung: Die Welt braucht mehr Supergays

Jennifer Chang und Lisa Dazols brachen auf, um auf der Welt noch andere glückliche LGBT-Individuen zu finden.

» SRF: "Stonewall machte mich zum Kämpfer für meine Rechte"

Im Juni 1969 wehrten sich New Yorker Homosexuelle erstmals gegen Schikanen der Polizei. Seither hat sich viel getan.

» SRF über 50 Jahre Stonewall-Proteste: Als die Bar zum Schlachtfeld wurde

Tree war dabei, als Homosexuelle in New York für ihre Rechte kämpften: Ein Veteran erinnert sich an die Stonewall Riots.

» Friday Magazine: "Gibt es Queers, die gegen die 'Ehe für alle' sind?"

Zur heutigen Pride haben wir die LGBTIQ-Community übers Queersein gelöchert: 31 grossartige Antworten auf die drängendsten Fragen.

» Abendzeitung: Kerstin Otts Ehefrau Karolina liebte früher einen Mann und brachte Kinder mit

Seit 2017 sind Kerstin Ott und Karolina Köppen verheiratet. Aus der Ehe mit einem Mann hat Karolina zwei Kinder mitgebracht.

» RP Online über jungen trans Mann aus Geldern: Endlich Jonas (Registrierung erforderlich)

Jonas wurde als Jackelien geboren. Lange verstand er sich nicht einmal selbst. Noch sechs Operationen, dann ist er am Ziel.

» Deutschlandfunk Nova zum Pride Month: Das Marketing mit der Regenbogenflagge

Im Pride Month Juni wirbt so manches Unternehmen mit der Regenbogenflagge um Kundschaft aus der LGBTQI-Community.

» Deutschlandfunk Nova: 50 Jahre Pride – Alles gut für LGBT+?

Regenbogenflaggen wehen, CSD-Paraden ziehen durch viele Städte. Eine Stunde Liebe fragt, warum wir heute noch Gay Prides brauchen.

» katholisch.de: Das sind die Hauptprobleme des vatikanischen Gender-Dokuments

"Der Mensch hat eine Natur und die kann er nicht beliebig manipulieren." Das an Pfingstmontag veröffentlichte Schreiben des Vatikans zur Genderthematik sollte eigentlich ein Beitrag zum Dialog werden. Stattdessen löste es große Empörung aus. Das sind die Gründe dafür.