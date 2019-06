Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2019) Express: Mann (34) verschweigt HIV-Infektion und hat ungeschützen Sex

Sven D. (34/ Name geändert) ist schwul und mit HIV infiziert. Für ihn eine schwierige Situation. Ständig Anfeindungen und Ausgrenzungen auch von Homosexuellen. Deshalb verschweigt er seine Infektion. Was ihn jetzt vor Gericht brachte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2019

» Express: Mann (34) verschweigt HIV-Infektion und hat ungeschützen Sex

Sven D. (34/ Name geändert) ist schwul und mit HIV infiziert. Für ihn eine schwierige Situation. Ständig Anfeindungen und Ausgrenzungen auch von Homosexuellen. Deshalb verschweigt er seine Infektion. Was ihn jetzt vor Gericht brachte.

» come-on.de: "Keine Schwulenkneipe" – "Ritter am Markt" wehrt sich gegen existenzbedrohende Gerüchte

"Die Gaststätte Ritter am Markt ist keine Schwulenkneipe" – mit diesen Worten wehrt sich eine Mitarbeiterin des Betriebs nun im sozialen Netzwerk Facebook im Namen der ganzen Belegschaft gegen Gerüchte, die, wie sie sagt, seit einiger Zeit in der Bergstadt kursieren.

» Blick: Nach Zurich Pride – Schwules Paar verprügelt

Ein Männer-Paar wurde nach seiner Teilnahme an der Zurich Pride in der Nacht auf Sonntag beim Zürcher Lochergut angegriffen und verletzt – weil sie schwul sind.

» taz zum Tod von Wilhelm Wieben: Künstler des Nichtexpliziten

Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben, geboren in der Nazizeit, lebte vornehm zurückhaltend und optimistisch zugleich. Seines war das Diskrete.

» FH Münster: Befragung zum Umgang mit der sexuellen Orientierung in sozialen Berufen

Online Umfrage: Befragung zum Umgang mit der sexuellen Orientierung in sozialen Berufen

» WAZ: Jusos stellen sich gegen Diskriminierung lesbischer Frauen

Über Diskriminierung von lesbischen Frauen haben die Jusos mit einer Professorin gesprochen. Sie wollen das Thema auf ihre Agenda setzen.

» Elbe-Jeetzel-Zeitung: Was denken homosexuelle Katholiken über ihre Kirche?

Sünde – oder einfach Liebe? Konservative Katholiken sehen Homosexualität als Wurzel des Missbrauchsskandals.

» Luzerner Zeitung: Reformierte ringen mit der "Ehe für alle"

Der Evangelische Kirchenbund sieht in der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare grosses Konfliktpotenzial. Die Reformierten zögern deshalb mit einem Positionsbezug.

» FAZ über die Serie "Feud": Sie drehen keine Frauenfilme mehr

Die Hollywood-Diven Joan Crawford und Bette Davis verband eine lebenslange Rivalität. Davon handelt die Serie Feud und von dem Kampf, in dem die Frauen gemeinsam standen.

» Krone.at: "Gay Cops" kämpfen gegen Diskriminierung

In männerdominierten Berufen, in denen gerne mal der Macho rausgelassen wird – wie bei der Polizei oder dem Bundesheer – haben es vor allem homosexuelle Kollegen nach wie vor schwer

» derStandard.de: Regenbogenparade des Rekordes

Rund 460.000 Menschen feierten und demonstrierten am Samstag im Zuge der Europride auf der Regenbogenparade in Wien

» Kurier-Interview: "Kein Kind zu einem Prinzessinnenkleid zwingen"

Geschlechtssensible Erziehung betrifft alle Kinder, erklärt Psychotherapeut Wolfgang Wilhelm im Interview.

15. Juni 2019

» Deutschlandfunk zum Tod von Franco Zeffirelli: Dandy und Egozentriker

Shakespeare und Oper für jedermann- so lautete das Credo des italienischen Film-und Opernregisseurs Franco Zeffirelli. Er feierte Erfolge in Hollywood, inszenierte an der Mailänder Scala und wurde vom Vatikan beauftragt. Zuletzt saß er für Berlusconis Partei im Kabinett.

» Heute.at über Europride in Wien: 500.000 Menschen feiern Mega-Party am Ring

Das bunte Mega-Event lockt auch heuer wieder hunderttausende Besucher auf die Wiener Ringstraße. Während die einen feiern, zeigen auch die Mitarbeiter der Stadt vollen Einsatz.

» Blick: Zehntausende ziehen für Gleichberechtigung durch Zürich

Laut, bunt und vielfältig: Am Samstag sind rund 55'000 LGBTQ-Aktivistinnen und -Aktivisten durch die Zürcher Innenstadt gezogen, um für eine offene Gesellschaft und mehr Gleichberechtigung zu demonstrieren. Die diesjährige Pride war bereits die 25. Ausgabe.

» NDR: Bunt in Oldenburg – Tausende feiern bei größtem CSD

Beim größten Christopher Street Day Niedersachens in Oldenburg haben rund 12.000 Menschen demonstriert. Sie forderten mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transsexuelle.

» Kontrast.at: Queer in Österreich – Viel geschafft und noch viel zu tun

Die Euro-Pride findet in Wien statt. Gefeiert werden neben den Errungenschaften der LGBTQI-Community auch die Ursprünge der Bewegung.

» jetzt über neuen Song von Taylor Swift: "Jemanden fertig zu machen, hat noch nie jemanden weniger homosexuell gemacht"

Taylor Swift setzt sich in ihrem neuem Song You Need to Calm Down für die LGBTQ-Community ein.

» Deutschlandfunk über Lesben im Fußball: Der Kampf mit dem Outing

In Deutschland hält ein Drittel der Schwulen und Lesben ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz geheim, das berichtet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Noch größer ist das Tabu im Fußball. Auch bei den Frauen, obwohl in vielen Teams überdurchschnittlich viele Spielerinnen lesbisch sind.

» Schweizer Illustrierte: Das sind die mächtigsten LGBT-Menschen der Schweiz

Sie feiern Toleranz und fordern Akzeptanz. Am buntesten Festival der Schweiz kämpfen Stapi Corine Mauch und Ex-Schiri Pascal Erlachner für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen. "Wir sind noch nicht am Ziel!"