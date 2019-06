Ausgewählter Artikel:

» (17.06.2019) Tagesspiegel: Berlins queeres Kulturhaus startet Programm

2022 soll Berlins neues queeres Kulturhaus E2H eröffnen. Schon jetzt startet es sein öffentliches Programm mit den queeren Kulturwochen zum Stonewall-Jubiläum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2019

» idowa über homophobe CSD-Kritik: Landshuter Anwalt entschuldigt sich

Im Herbst soll in Landshut der erste niederbayerische Christopher Street Day (CSD) stattfinden. So schwules Zeug, meinte der Landshuter Anwalt Albrecht Schöllhorn-Gaar vergangene Woche in einer LZ-Umfrage, habe keinen Platz bei uns. Das hat in den sozialen Netzwerken ebenso für Empörung gesorgt wie bei der FDP, deren Mitglied Schöllhorn-Gaar ist.

» NZZ: Spucken, pöbeln, prügeln – Was Homosexuelle in Zürich über sich ergehen lassen müssen

Händchen halten kann für homosexuelle Paare gefährlich sein selbst in Zürich. Das zeigen mehrere Attacken in den letzten Wochen. Homophobie werde wieder salonfähig, beobachten Politiker.

» Tagesspiegel über "Queer Manifestos" im HAU: Vielklang der Körper

Manifeste für eine queere Zukunft: Der Choreograf Ian Kaler und die Performerin Sanni Est treten beim HAU-Festival "The Present is not enough" auf.

» Yahoo: Von Homo zu Hetero? Das passiert bei Konversions-Therapien in Deutschland

Hartmut Rus vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland saß in der von Jens Spahn eingerichteten Kommission und erzählt im Interview, wo und in welchen Kreisen Konversionstherapien tatsächlich angewandt werden und wer dahintersteckt.

» NZZ: Mehrere Familienorganisationen wollen Ehe für Homosexuelle öffnen

Vier Familienorganisationen in der Schweiz wollen die Ehe für Homoxexuelle öffnen. Es sind Pro Familia, der Dachverband Regenbogenfamilien, der Verein für elterliche Verantwortung (VeV) und der Schweizerische Katholische Frauenbund.

» stern.de: Braut lehnt Make-up-Künstlerin ab, weil sie lesbisch ist – die reagiert unfassbar cool

Kristian ist 22 Jahre alt und Make-up-Künstlerin aus Texas. Vor Kurzem teilte sie auf Twitter Screenshots einer Unterhaltung mit einer Braut, die sie erst für ihren großen Tag buchen wollte und es sich dann wieder anders überlegte – weil Kristian lesbisch ist.

» derStandard.at über schwulen Fußballer: "Ich wollte mich keine Sekunde länger verstecken"

Vor drei Jahren bekannte sich der steirische Fußballer Oliver Egger öffentlich zu seiner Homosexualität. Er wünscht sich – ohne erhobenen Zeigefinger – eine Sensibilisierung. Gemessen an allem, was ihm noch immer zu Ohren kommt, ist der Weg weit.

» Nachrichten.at über die ersten verpartnerten Heteros: Für dieses Paar ging ein Traum in Erfüllung (Registrierung erforderlich)

Neun Jahre haben Helga Ratzenböck und Martin Seydl dafür gekämpft – am Samstag um exakt 14.11 Uhr wurde ihr Traum Wirklichkeit: Die beiden sagten im Standesamt Steyr auf Schloss Lamberg Ja zueinander.

» Nordwest-Zeitung über CSD Oldenburg: Schrei nach Liebe in Regenbogenfarben

Ein Küsschen hier, ein bisschen nackte Haut dort. Jeder zeigt sich so, wie er mag, bei Oldenburgs größter Demo mit 12000 Teilnehmern.

» Süddeutsche.de zu Vatikan-Papier: Wo die Toleranz endet

"Als Mann und Frau schuf er sie": Mit einem Papier über die Gender-Theorie in der Bildung will der Vatikan den Dialog fördern – und erreicht das Gegenteil. S.a.: Vatikan erklärt trans und inter Menschen den Krieg (11.06.2019)

» Neue Presse: So lebt es sich als Homosexuelle in Hannover

Hansmann möchte Hannover zur Gay City machen. Er wünscht sich, dass homosexuelle Paare in Hannover so selbstbewusst Händchen halten wie in Berlin. Doch fühlen sich Homosexuelle hier wirklich so eingeschränkt?

16. Juni 2019

» Tagesspiegel über Hurley Haywood: "Als Rennfahrer war er wegen seiner Homosexualität unter immensem Druck"

Mit Anfang 70 outete sich die Rennfahrerlegende Hurley Haywood in einer Doku als schwul. Was das für den Motorsport bedeutet, erzählt Regisseur Patrick Dempsey.

» Express: Mann (34) verschweigt HIV-Infektion und hat ungeschützen Sex

Sven D. (34/ Name geändert) ist schwul und mit HIV infiziert. Für ihn eine schwierige Situation. Ständig Anfeindungen und Ausgrenzungen auch von Homosexuellen. Deshalb verschweigt er seine Infektion. Was ihn jetzt vor Gericht brachte.

» come-on.de: "Keine Schwulenkneipe" – "Ritter am Markt" wehrt sich gegen existenzbedrohende Gerüchte

"Die Gaststätte Ritter am Markt ist keine Schwulenkneipe" – mit diesen Worten wehrt sich eine Mitarbeiterin des Betriebs nun im sozialen Netzwerk Facebook im Namen der ganzen Belegschaft gegen Gerüchte, die, wie sie sagt, seit einiger Zeit in der Bergstadt kursieren.

» Blick: Nach Zurich Pride – Schwules Paar verprügelt

Ein Männer-Paar wurde nach seiner Teilnahme an der Zurich Pride in der Nacht auf Sonntag beim Zürcher Lochergut angegriffen und verletzt – weil sie schwul sind.

» taz zum Tod von Wilhelm Wieben: Künstler des Nichtexpliziten

Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben, geboren in der Nazizeit, lebte vornehm zurückhaltend und optimistisch zugleich. Seines war das Diskrete.

» FH Münster: Befragung zum Umgang mit der sexuellen Orientierung in sozialen Berufen

Online Umfrage: Befragung zum Umgang mit der sexuellen Orientierung in sozialen Berufen

» WAZ: Jusos stellen sich gegen Diskriminierung lesbischer Frauen

Über Diskriminierung von lesbischen Frauen haben die Jusos mit einer Professorin gesprochen. Sie wollen das Thema auf ihre Agenda setzen.

» Elbe-Jeetzel-Zeitung: Was denken homosexuelle Katholiken über ihre Kirche?

Sünde – oder einfach Liebe? Konservative Katholiken sehen Homosexualität als Wurzel des Missbrauchsskandals.