Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2019) Nau: Ariana Grande empört sich über Homophobie-Vorfall an ihrem Konzert

Homophobie kommt bei Ariana Grande nicht in die Tüte. Nach einem Vorfall an einem ihrer letzten Konzerte findet der Popstar deutliche Worte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Juni 2019

» Süddeutsche.de über queere Eltern: Längst kein Nischenthema mehr

Von Geburtsvorbereitung bis Paarberatung – ein Zentrum unterstützt Eltern, die nicht ins klassische Familienbild passen. Der Bedarf wird immer größer

» RP Online über Voguing-Tanzworkshop in Düsseldorf: Voguing-Tänzerin für einen Tag

Wie es ist, seinen Bewegungen in einem Workshop freien Lauf zu lassen.

» LYRICS Magazin zum Pride-Month: Homosexualität als Tabuthema im HipHop – diese RapperInnen haben sich trotzdem geoutet

«Schwuchtel», «Faggot», «Tucke»: Vom gewohnt rauen Umgangston in der HipHop-Szene wird niemand verschont – vor allem nicht die LGBT-Community. Auch im Jahr 2019 gehören die verschmähenden Worte immernoch zum Standard-Vokabular jedes Strassen-Rappers. Anlässlich des Pride-Month zeigen wir, welche RapperInnen dem Hass trotzen und sich geoutet haben.

» Express: Staatsanwältin sicher – Angeklagter vergewaltigt Frau in Kölner Schwulen-Bar

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der seit Montag die 13. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts beschäftigt. Mahdi R. (31, Name geändert) wird beschuldigt, auf der Herrentoilette einer Schwulen-Bar eine Frau vergewaltigt zu haben. Doch das bestreitet der Mann.

» RTL: Fetisch-Politiker Niclas Ehrenberg zeigt seine Hundefotos

Grünen-Politiker Niclas Ehrenberg demonstrierte bei der "Zurich Pride" für mehr Toleranz. Er möchte seinen Fetisch offen ausleben dürfen – auch als Politiker.

» Blick: Promi-Designerin geht auf Schwule los

Promi-Designerin Anastasia Kiefer knöpfte sich mit einem Wut-Post auf Instagram Homosexuelle vor. Auf Anfrage von BLICK krebst sie zurück.

» Heute.at: Mann wegen Brause-Drops auf Pride durchsucht

Am Samstag feierten knapp 500.000 Personen die Vielfältigkeit. Abseits des Events kam es zu einer kuriosen Kontrolle.

» NZZ Bellevue: Transmodel Teddy Quinlivan über ihre Jugend und ihr Coming-Out

Die Unisex-Capsule-Kollektion von Esprit x Craig&Karl setzt ein Statement für die LGBTQ-Community.

17. Juni 2019

» idowa über homophobe CSD-Kritik: Landshuter Anwalt entschuldigt sich

Im Herbst soll in Landshut der erste niederbayerische Christopher Street Day (CSD) stattfinden. So schwules Zeug, meinte der Landshuter Anwalt Albrecht Schöllhorn-Gaar vergangene Woche in einer LZ-Umfrage, habe keinen Platz bei uns. Das hat in den sozialen Netzwerken ebenso für Empörung gesorgt wie bei der FDP, deren Mitglied Schöllhorn-Gaar ist.

» NZZ: Spucken, pöbeln, prügeln – Was Homosexuelle in Zürich über sich ergehen lassen müssen

Händchen halten kann für homosexuelle Paare gefährlich sein selbst in Zürich. Das zeigen mehrere Attacken in den letzten Wochen. Homophobie werde wieder salonfähig, beobachten Politiker.

» Tagesspiegel: Berlins queeres Kulturhaus startet Programm

2022 soll Berlins neues queeres Kulturhaus E2H eröffnen. Schon jetzt startet es sein öffentliches Programm mit den queeren Kulturwochen zum Stonewall-Jubiläum.

» Tagesspiegel über "Queer Manifestos" im HAU: Vielklang der Körper

Manifeste für eine queere Zukunft: Der Choreograf Ian Kaler und die Performerin Sanni Est treten beim HAU-Festival "The Present is not enough" auf.

» Yahoo: Von Homo zu Hetero? Das passiert bei Konversions-Therapien in Deutschland

Hartmut Rus vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland saß in der von Jens Spahn eingerichteten Kommission und erzählt im Interview, wo und in welchen Kreisen Konversionstherapien tatsächlich angewandt werden und wer dahintersteckt.

» NZZ: Mehrere Familienorganisationen wollen Ehe für Homosexuelle öffnen

Vier Familienorganisationen in der Schweiz wollen die Ehe für Homoxexuelle öffnen. Es sind Pro Familia, der Dachverband Regenbogenfamilien, der Verein für elterliche Verantwortung (VeV) und der Schweizerische Katholische Frauenbund.

» stern.de: Braut lehnt Make-up-Künstlerin ab, weil sie lesbisch ist – die reagiert unfassbar cool

Kristian ist 22 Jahre alt und Make-up-Künstlerin aus Texas. Vor Kurzem teilte sie auf Twitter Screenshots einer Unterhaltung mit einer Braut, die sie erst für ihren großen Tag buchen wollte und es sich dann wieder anders überlegte – weil Kristian lesbisch ist.

» derStandard.at über schwulen Fußballer: "Ich wollte mich keine Sekunde länger verstecken"

Vor drei Jahren bekannte sich der steirische Fußballer Oliver Egger öffentlich zu seiner Homosexualität. Er wünscht sich – ohne erhobenen Zeigefinger – eine Sensibilisierung. Gemessen an allem, was ihm noch immer zu Ohren kommt, ist der Weg weit.

» Nachrichten.at über die ersten verpartnerten Heteros: Für dieses Paar ging ein Traum in Erfüllung (Registrierung erforderlich)

Neun Jahre haben Helga Ratzenböck und Martin Seydl dafür gekämpft – am Samstag um exakt 14.11 Uhr wurde ihr Traum Wirklichkeit: Die beiden sagten im Standesamt Steyr auf Schloss Lamberg Ja zueinander.

» Nordwest-Zeitung über CSD Oldenburg: Schrei nach Liebe in Regenbogenfarben

Ein Küsschen hier, ein bisschen nackte Haut dort. Jeder zeigt sich so, wie er mag, bei Oldenburgs größter Demo mit 12000 Teilnehmern.

» Süddeutsche.de zu Vatikan-Papier: Wo die Toleranz endet

"Als Mann und Frau schuf er sie": Mit einem Papier über die Gender-Theorie in der Bildung will der Vatikan den Dialog fördern – und erreicht das Gegenteil. S.a.: Vatikan erklärt trans und inter Menschen den Krieg (11.06.2019)