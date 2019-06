Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2019

» Tagesspiegel: Wie Indiens queere Community um Anerkennung kämpft

Im September 2018 schaffte Indien ein Gesetz ab, das Homosexualität kriminalisierte. Der Tänzer und Aktivist Navtej Johar erzählt in Berlin, wie es dazu kam.

» der Freitag über LGBTI-Marketing: Im Regenbogenrausch

Einmal im Jahr entdecken Unternehmen ihr Herz für die LGBTQ-Gemeinde. Als Zielgruppe

» jetzt: "Über Jahre denkst du, Schwulsein wäre der Ursprung deiner Probleme"

Unser schwuler Autor kämpfte jahrelang mit Depressionen. Eine Therapeutin empfahl ihm deshalb eine Konversionstherapie.

» RP Online: Wenn Liebe Ware ist

Die Freiheit, wählen zu können, ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft. Aber sie hat auch unser Liebesleben verändert: Wir werden zu Konsumenten von Liebe und Sex.

» Berliner Zeitung interviewt Tanzkurator Ricardo Carmona: "Transgender-Ausweise sind eine Empowerment-Geste" (Anmeldung erforderlich)

Das HAU Hebbel am Ufer engagiert sich schon lange für die queere Kunst in der Stadt. Ab Donnerstag widmet sich ein großes Festival mit Performances, Theater, Tanz, Ausstellungen, Konzerten und Dialogformaten dem Thema. Der Kurator Ricardo Carmona erklärt, was für eine Herausforderung das ist.

19. Juni 2019

» Süddeutsche.de: Australisches Frauenpaar darf nicht mit Kind auswandern

Wie viel Kontakt muss ein Samenspender zu seinem Kind haben, um über das Schicksal des Kindes entscheiden zu dürfen? Darüber urteilte der Oberste Gerichtshof in Australien.

» Schweizer Illustrierte: Mein Bub möchte gern ein Mädchen sein

Es gibt Kinder, die schon im Alter von drei Jahren wissen, dass sie den falschen Körper haben. Doch es kann gut auch eine Phase sein. Denn nicht alle Kinder, die sich wünschen, einem anderen Geschlecht anzugehören, sind Transgender, sagt Familienexpertin Romina Brunner.

» GIGA: Fallout 76 ist eines der wenigen Spiele mit kostenloser Pride-Flagge

Dem Pride Month schließen sich eher wenige Spiele an und geben ihrer gesamten Community die Möglichkeit, ihre Solidarität mit dem LGBTQ-Teil der Spielerschaft zum Ausdruck zu bringen. Anders macht es hier Fallout 76.

» Der Sonntag über Homo-"Heilung": Zeit für Schulderklärung

Herr Professor Fitschen, wie könnte ein angemessener Umgang der Kirche mit Homosexualität aussehen?

» Neue Westfälische: Pfarrer erklären, warum sie homosexuelle Paare trauen – oder nicht

Die Lippische Landeskirche hat die gleichgeschlechtliche Ehe mit der von Mann und Frau gleichgestellt. Bisher durften homosexuelle Paare zwar öffentlich...

» idowa über Dragqueen: Marco Auer verwandelt sich in Menorah Tea

Marco Auer aus Straubing sieht sich selbst irgendwo zwischen Mann und Frau. Der 20-Jährige wird in seiner Freizeit zur Dragqueen.

» General-Anzeiger Bonn: Martin Dohmstreich verlässt die Aids-Hilfe Rhein-Sieg

Seit 1994 arbeitet der Sozialpädagoge für die Aids-Hilfe Rhein-Sieg in Troisdorf, seit dem Jahr 2000 als Leiter. Nun verabschiedet sich der 56-Jährige, um sich in Ostwestfalen neuen Aufgaben in der Telefonseelsorge zu widmen.

» Süddeutsche.de über Homophobie in Österreich: Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

Der Tenor musste in seiner Heimat Österreich lange kämpfen, bis seine Beziehung mit einem Mann offiziell anerkannt wurde.

» Süddeutsche.de über Regenbogenfamilien: Richtig so, wie es ist

Alexandra und Caterina Bürk haben zwei gemeinsame Söhne. Und sie werben für ihr Lebensmodell jenseits der klassischen Familie. Denn nur durch Kontakt ließen sich Berührungsängste abbauen, sind sich die Frauen sicher

18. Juni 2019

» Süddeutsche.de über queere Eltern: Längst kein Nischenthema mehr

Von Geburtsvorbereitung bis Paarberatung – ein Zentrum unterstützt Eltern, die nicht ins klassische Familienbild passen. Der Bedarf wird immer größer

» RP Online über Voguing-Tanzworkshop in Düsseldorf: Voguing-Tänzerin für einen Tag

Wie es ist, seinen Bewegungen in einem Workshop freien Lauf zu lassen.

» LYRICS Magazin zum Pride-Month: Homosexualität als Tabuthema im HipHop – diese RapperInnen haben sich trotzdem geoutet

«Schwuchtel», «Faggot», «Tucke»: Vom gewohnt rauen Umgangston in der HipHop-Szene wird niemand verschont – vor allem nicht die LGBT-Community. Auch im Jahr 2019 gehören die verschmähenden Worte immernoch zum Standard-Vokabular jedes Strassen-Rappers. Anlässlich des Pride-Month zeigen wir, welche RapperInnen dem Hass trotzen und sich geoutet haben.

» Nau: Ariana Grande empört sich über Homophobie-Vorfall an ihrem Konzert

Homophobie kommt bei Ariana Grande nicht in die Tüte. Nach einem Vorfall an einem ihrer letzten Konzerte findet der Popstar deutliche Worte.

» Express: Staatsanwältin sicher – Angeklagter vergewaltigt Frau in Kölner Schwulen-Bar

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der seit Montag die 13. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts beschäftigt. Mahdi R. (31, Name geändert) wird beschuldigt, auf der Herrentoilette einer Schwulen-Bar eine Frau vergewaltigt zu haben. Doch das bestreitet der Mann.

» RTL: Fetisch-Politiker Niclas Ehrenberg zeigt seine Hundefotos

Grünen-Politiker Niclas Ehrenberg demonstrierte bei der "Zurich Pride" für mehr Toleranz. Er möchte seinen Fetisch offen ausleben dürfen – auch als Politiker.