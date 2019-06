Ausgewählter Artikel:

» (21.06.2019) 20 Minuten: "Ich bin weder Mann noch Frau"

Edwin Ramirez ist non-binär, dunkelhäutig und Rollstuhlfahrer. Sein Coming-out empfand er als "extrem befreiend".

21. Juni 2019

» RTL: Grüner Fetisch-Politiker trifft AfD-Mobber

Niclas Ehrenberg trat bei der " Zurich Pride "-Demo mit Hundemaske auf. Jetzt traf der Grünen-Politiker Dr. Rainer Balzer von der AfD.

» Schweizer Illustrierte: Habt keine Angst vor Schwulenhass!

Der Angriff auf ein Schwulenpaar nach der Zurich Pride beschäftigt SI-online-Blogger Onur Ogul. Den Treiber für solch homophobe Aktionen sieht er ironischerweise hinter dem eigenen Kampf gegen Intoleranz.

» Süddeutsche.de über "Gay German Cop": Vielfalt in Uniform (Testzugang erforderlich)

Wolfgang Appenzeller ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Bundespolizei – 50 Jahre nach den Stonewall-Unruhen, bei denen sich Polizei und Homosexuelle prügelten.

» Übermedien: Das schamlose Geschäft mit Daniel Küblböck

Vor kurzem schrieb der Vater des vermissten Entertainers Daniel Küblböck einen offenen Brief, in dem er Medien kritisierte und um den Schutz der familiären Privatsphäre bat. Manche Medien scheinen das zu respektieren – die Klatschpresse von Burda bis Funke aber unterbietet sich weiter in Schamlosigkeit.

» Stuttgarter Nachrichten über Laura Halding-Hoppenheit: Beim "Kampf für die Liebe" hilft sie ihren Landsleuten in Rumänien

Sie stammt aus Rumänien, wo sich viele Schwulen, Lesben und Transgender lieber verstecken als sich zu outen: Stuttgarts Clublegende Laura Halding-Hoppenheit, ein Star der Regenbogen-Community, reist zum CSD in ihre Heimat Bukarest.

» Onetz über lesbisches Paar: Deutsch-Amerikanische Liebe

Eine gleichgeschlechtliche Ehe ist längst kein Tabu mehr und so gaben sich Alena König und Krystal Marie Terrazas nun im Sportpark das Ja-Wort.

» SWR2: Chor "Queerbeet" beim schwul-lesbischen Chorfestival "Kreisch" in Karlsruhe

Der Chor Queerbeet am Karlsruher Institut für Technologie ist der erste queere Chor in Karlsruhe. Hier sind alle willkommen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Queere Menschen sollen sich besonders angesprochen fühlen. An diesem Wochenende tritt der Chor beim schwul-lesbischen Chorfestival Kreisch in Karlsruhe auf.

» züriost: Rosmarie Quadranti will "Homo-Heilung" verbieten

BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti will sogenannte Konversionstherapien an homosexuellen Jugendlichen stoppen.

» Zeit Online zum Stonewall-Jubiläum: Stolz, stark, schwul

In der New Yorker Christopher Street begann vor 50 Jahren die weltweite Bewegung für die Rechte Homosexueller. Eine Spurensuche in Greenwich Village

» Sonntagsblatt über Coburger Pfarrer: Warum Radiosender Sarah Connors Song über Homosexualität nicht kürzen sollten

Sängerin Sarah Connor wird mit ihrem neuen Lied "Vincent" nicht überall im Radio gespielt. Die Single läuft oft nur in Kurzform oder abgeändert, auf manchen Sendern gar nicht. Grund dafür ist eine bestimmte Zeile.

20. Juni 2019

» Domradio: Online-Petition gegen Ausgrenzung Homosexueller in Kirche

Niemand dürfe in der Kirche "aufgrund seiner sexuellen Orientierung benachteiligt werden", fordert eine Petition, an der sich auch namhafte katholische Theologen beteiligen. Auch so genannte Konversionstherapien verurteilen die Unterzeichner.

» taz zum Kirchentag: Gender? Gott bewahre!

Der Vatikan verdammt die Gendertheorie. Beim Evangelischen Kirchentag dagegen strahlt der Regenbogen in all seinen Facetten.

» Stuttgarter Nachrichten über Stuttgarter Prälatin beim Kirchentag: Der gute Mensch aus Württemberg bekommt Applaus

Die Regionalbischöfin Gabriele Arnold setzt sich auch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund für die Gleichstellung von Homosexuellen ein und dafür, dass man ihnen Karrierechancen in der Landeskirche gibt. Die Reaktionen sprechen für sie.

» Echo Online: Schwul in den Siebzigern (Laterpay)

Unser Autor Andreas Müller demonstrierte bei der Frankfurter Homosexuellen-Kundgebung im Jahr 1979. Jetzt jährt sich der deutsche Christopher-Street-Day zum 40. Mal.

» taz über Sammelband "Freiheit ist keine Metapher": Verweigerte Solidarität

Ein Buch interveniert in Debatten um Rassismus und Antisemitismus. Kulturrelativismus und postmoderne linke Bewegungen werden scharf kritisiert.

» Sumikai: Rechtsradikale und Tradition könnten die gleichgeschlechtliche Ehe in Japan verhindern

Die japanische Regierung setzt sich zurzeit mit einem Gesetzesentwurf über gleichgeschlechtliche Ehen auseinander. Aktivisten befürchten allerdings, dass der Gesetzesentwurf die ersten legislativen Hürden nicht schaffen wird, wenn die Regierung es nicht schafft, sich über ältere Wähler und Traditionen hinwegzusetzen. Außerdem könnten rechtsradikale Elemente das Gesetz verhindern.

» Tagesspiegel: Wie Indiens queere Community um Anerkennung kämpft

Im September 2018 schaffte Indien ein Gesetz ab, das Homosexualität kriminalisierte. Der Tänzer und Aktivist Navtej Johar erzählt in Berlin, wie es dazu kam.

» der Freitag über LGBTI-Marketing: Im Regenbogenrausch

Einmal im Jahr entdecken Unternehmen ihr Herz für die LGBTQ-Gemeinde. Als Zielgruppe

» jetzt: "Über Jahre denkst du, Schwulsein wäre der Ursprung deiner Probleme"

Unser schwuler Autor kämpfte jahrelang mit Depressionen. Eine Therapeutin empfahl ihm deshalb eine Konversionstherapie.