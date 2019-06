Ausgewählter Artikel:

» (23.06.2019) Die Presse über Anti-Homophobie-Transparente: Vatikan-Frauenteam trat in Wien aus Protest nicht an

Das Frauen-Fußballteam des Vatikan hätte in Wien sein erstes Spiel bestreiten sollen. Botschaften gegen Homophobie und für Recht auf Abtreibung führten zum Ende.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juni 2019

» Legal Tribune Online: "Abartiger Geschlechtstrieb" vor Gericht

Vor gerade einmal 25 Jahren hat sich das BAG im Streit um eine Kündigung während der Probezeit gegen Diskriminierung wegen der Sexualität positioniert.

» NDR über CSD Cloppenburg: Mit Trompeten und Fanfaren für Akzeptanz

In Cloppenburg haben am Sonnabend Hunderte Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Sie traten unter anderem für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen ein.

» Badische Zeitung: Deutlich mehr als 10.000 Besucher tänzeln beim Christopher Street Day in Freiburg

Kein Sonnenschein, und dennoch beste Bedingungen: Am Samstag fand zum fnften Mal in Folge der CSD in Freiburg statt. Das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr: "Don't be quiet – be riot!"

» Mittelbayerische Zeitung: Regensburgs Schwule und Lesben feierten

Die Domstadt erlebte ihren bislang größten Christopher Street Day. Mehr als 1000 Teilnehmer zogen durch die Altstadt.

22. Juni 2019

» verqueert: 50 Jahre Stonewall – Empfehlungen für New York und Washington

Ich habe euch ein paar Eindrücke zusammengestellt – ich durfte nun zum ersten Mal in beiden Städten sein (und habe auch in Philly [Philadelphia] etwa die Independent-Hall und die Freiheitsglocke besichtigt).

» Tagesspiegel: Wie divers ist das deutsche Fernsehen?

Kann man auch mal einen schwulen Schurken zeigen, ohne homophob zu sein? Wir machen den LGBTI-Check.

» evangelisch.de: Dabrock ruft zu mehr Toleranz in der Kirche bei "Ehe für alle" auf

» evangelisch.de: Gemeinsam unterm Regenbogen

Für viele fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen. Das Feierabendmahl "Unterm Regenbogen" in der Lutherkirche bringt Menschen zusammen.

» 20 Minuten: Tamara Funiciello outet sich als bisexuell

Die abtretende Juso-Präsidentin Tamara Funiciello wagt im "Magazin" ihr Coming-out. Sie kritisiert Männerbündnisse in der SP.

» Basler Zeitung: Die SVP schert aus bei der Ehe für alle

Die Linken und die FDP sind für die Vorlage, auch in der CVP steht eine Mehrheit dahinter. Die SVP hingegen sieht eine "Diskriminierung in höchstem Masse".

» Badische Zeitung: In der Rosa Hilfe – "Das war kein Zuckerschlecken" (Registrierung erforderlich)

Ein Besuch bei Dirk Heudorf, einem der Organisatoren des Freiburger Christopher Street Days

» Wetterauer Zeitung über "Homologie": Respekt stärkt die Gemeinschaft

Wenn Malte Anders alias Theaterpädagoge Timo Becker auf den Schulhof kommt, ist Homosexualität kein Tabuthema mehr an deutschen Schulen.

» wochenblatt.de: Verein "Queer in Niederbayern" erfährt großen Zuspruch

Großen Zuspruch erfuhrt am Dienstag, 18. Juni, die Gründungsveranstaltung des Vereins "Queer in Niederbayern" in Landshut. 70 überaus interessierte Menschen aus ganz Niederbayern sind der öffentlichen Einladung zur Gründungsversammlung gefolgt. 55 Personen aus ganz Niederbayern haben spontan ihren Beitritt zum Verein erklärt und wurden noch vor dem Beginn der Gründungsversammlung Mitglied des Vereins.

21. Juni 2019

» RTL: Grüner Fetisch-Politiker trifft AfD-Mobber

Niclas Ehrenberg trat bei der " Zurich Pride "-Demo mit Hundemaske auf. Jetzt traf der Grünen-Politiker Dr. Rainer Balzer von der AfD.

» Schweizer Illustrierte: Habt keine Angst vor Schwulenhass!

Der Angriff auf ein Schwulenpaar nach der Zurich Pride beschäftigt SI-online-Blogger Onur Ogul. Den Treiber für solch homophobe Aktionen sieht er ironischerweise hinter dem eigenen Kampf gegen Intoleranz.

» Süddeutsche.de über "Gay German Cop": Vielfalt in Uniform (Testzugang erforderlich)

Wolfgang Appenzeller ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Bundespolizei – 50 Jahre nach den Stonewall-Unruhen, bei denen sich Polizei und Homosexuelle prügelten.

» 20 Minuten: "Ich bin weder Mann noch Frau"

Edwin Ramirez ist non-binär, dunkelhäutig und Rollstuhlfahrer. Sein Coming-out empfand er als "extrem befreiend".

» Übermedien: Das schamlose Geschäft mit Daniel Küblböck

Vor kurzem schrieb der Vater des vermissten Entertainers Daniel Küblböck einen offenen Brief, in dem er Medien kritisierte und um den Schutz der familiären Privatsphäre bat. Manche Medien scheinen das zu respektieren – die Klatschpresse von Burda bis Funke aber unterbietet sich weiter in Schamlosigkeit.

» Stuttgarter Nachrichten über Laura Halding-Hoppenheit: Beim "Kampf für die Liebe" hilft sie ihren Landsleuten in Rumänien

Sie stammt aus Rumänien, wo sich viele Schwulen, Lesben und Transgender lieber verstecken als sich zu outen: Stuttgarts Clublegende Laura Halding-Hoppenheit, ein Star der Regenbogen-Community, reist zum CSD in ihre Heimat Bukarest.