Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2019) taz über Coming-Out im Alter: Herr Lehmann sucht die Liebe

Nach 32 Jahren Ehe mit einer Frau merkte Conrad Lehmann, dass er auf Männer steht. Für ihn beginnt eine Suche nach Liebe, die bis heute anhält.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juni 2019

» Frankfurter Rundschau: Abschiebung – Nicht schwul genug für Asyl

Einem Flüchtling aus Ägypten droht die Abschiebung, obwohl Homosexuelle dort bekanntlich verfolgt werden.

» FAZ über Nilla Fischer Die Welt ein bisschen verändern

Nilla Fischer zählt zu den großen Sport-Idolen in Schweden. Dazu trägt auch ihre Haltung bei. Bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich kämpft sie nun um die Krönung ihrer Karriere.

» Welt über Lena Waithe: "Meine Superkraft? Dass ich schwarz bin, Frau, homosexuell"

Sie gewann als erste schwarze Frau einen Emmy für ihr Serien-Drehbuch, hat sich als Schauspielerin durchgesetzt und zelebriert ihre gleichgeschlechtliche Verlobung. Lena Waithe will durch ihre Arbeit an der Fiktion die Realität verändern.

» katholisch.de: Wiener Fußballverein bittet Vatikan-Team um Entschuldigung

Vatikanische Frauen sagten nach Eklat Spiel ab

» Tagesspiegel über das queere Taiwan: Im Land des aufgehenden Regenbogens

Taiwan hat die Ehe für homosexuelle Paare legalisiert als erstes asiatisches Land. Eine Berlinerin hat eine Doku über queeres Leben im Inselstaat gemacht.

» Deutschlandfunk: 50 Jahre homosexueller Stolz

Als die New Yorker Polizei am 28. Juni 1969 routinemäßig die Schwulenbar "Stonewall Inn" an der Christopher Street räumen wollte, geschah etwas Neues: Erstmals begannen die Schwulen, sich gegen ihre Diskriminierung und Kriminalisierung zu wehren. Es kam zu tagelangen Unruhen.

» Mittelbayerische Zeitung: Schwule und Lesben auf der TV-Bühne

Quoten-Homosexuelle dürfen in Serien und Shows mitspielen. Schwulenverband kritisiert die Darstellung als realitätsfern.

» Berliner Zeitung über "The Present is Not Enough": Queer-Festival beginnt thematisch stark und künstlerisch

Es ist bald Mitternacht, als in der Sommerluft des ausdampfenden Freitagabend immer noch Dutzende Menschen vor dem HAU2 zusammen stehen, alles Sitzbare besetzen, auch den kleinen Rasen davor noch belagern, um beieinander zu bleiben, zu reden, angeregt, quirlig, engagiert, statt sich, wie sonst so üblich nach dem Theater, sofort zu zerstreuen. Beste Festivalstimmung also. Und noch schöner, weil es zuvor auf der Bühne selbst gute drei Stunden lang um nichts anderes ging als um die Frage des Zusammenseins – und der Isolation.

24. Juni 2019

» Hessenschau: "Homologie" gegen Homophobie an Schulen

"Du Schwuchtel" – unter Schülern ist das ein alltägliches Schimpfwort. Theaterpädagoge Timo Becker kämpft seit drei Jahren mit seinem Kabarett-Programm "Homologie" gegen Homophobie an Schulen. hessenschau.de hat den 35-Jährigen bei einer seiner besonderen Unterrichtsstunden begleitet.

» Frankfurter Rundschau über schwule NS-Opfer: Steine gegen das Vergessen

Die Initiative Stolpersteine Frankfurt weiht neue Gedenktafeln ein darunter auch neun für verfolgte Homosexuelle.

» Nollendorfblog: Widerspruch zu Joachim Gauck – Nein, die CDU muss nicht noch mehr nach rechts!

Wer die CDU vom Fortschritt verschonen möchte, macht sie nicht konservativ, sondern reaktionär. Die Rechnung geht auf Kosten von Minderheiten.

23. Juni 2019

» Onetz: SPD für sexuelle Vielfalt

Die AG SPDqueer vertritt Interessen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) und die gesamte "queere Community". Sie gibt es in allen Bezirken, außer in der Oberpfalz. Das hat sich geändert.

» Oberhessische Presse über schwules Paar: Seit sieben Jahren verheiratet

Am Freitag jährt sich der Hochzeitstag von Norman Merkel-Herwig und Mike Merkel zum siebten Mal. Auf den Tag darauf freuen sich die beiden aber fast noch mehr.

» Spiegel Online über Betroffene rechter Übergriffe: "Der Hass kommt immer näher"

Seit dem Mord an Walter Lübcke diskutiert Deutschland verstärkt über rechte Gewalt. Hier erzählen Menschen, die seit Jahren beschimpft, bedroht oder bedrängt werden, von ihren Erfahrungen.

» Legal Tribune Online: "Abartiger Geschlechtstrieb" vor Gericht

Vor gerade einmal 25 Jahren hat sich das BAG im Streit um eine Kündigung während der Probezeit gegen Diskriminierung wegen der Sexualität positioniert.

» NDR über CSD Cloppenburg: Mit Trompeten und Fanfaren für Akzeptanz

In Cloppenburg haben am Sonnabend Hunderte Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Sie traten unter anderem für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen ein.

» Die Presse über Protest gegen Homophobie: Vatikan-Frauenteam trat in Wien aus Protest nicht an

Das Frauen-Fußballteam des Vatikan hätte in Wien sein erstes Spiel bestreiten sollen. Botschaften gegen Homophobie und für Recht auf Abtreibung führten zum Ende.

» Badische Zeitung: Deutlich mehr als 10.000 Besucher tänzeln beim Christopher Street Day in Freiburg

Kein Sonnenschein, und dennoch beste Bedingungen: Am Samstag fand zum fnften Mal in Folge der CSD in Freiburg statt. Das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr: "Don't be quiet – be riot!"

» Mittelbayerische Zeitung: Regensburgs Schwule und Lesben feierten

Die Domstadt erlebte ihren bislang größten Christopher Street Day. Mehr als 1000 Teilnehmer zogen durch die Altstadt.