Ausgewählter Artikel:

» (26.06.2019) evangelisch.de: Stolz und queer

Im Juni ist weltweit der Monat der queeren Pride Paraden. In diesem Jahr fand beispielsweise der EuroPride in Wien statt (Katharina Payk hat darüber im Vorfeld berichtet). Dort haben sich ca. 150 Gläubige und Anhänger*innen verschiedener Religionsgemeinschaften unter der Initiative Religions for Equality gezeigt: Ich habe darüber mit der Teilnehmerin Katharina Satlow gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2019

» Wiener Zeitung: Die Geburtsstunde der Schwulenbewegung

Vor 50 Jahren – am 28. Juni 1969 – stürmte die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York. Es folgten gewaltsame Proteste...

» Freie Presse interviewt schwules Paar zu 50 Jahre "Stonewall"-Aufstand: Und der Tag wird kommen

Bei einer Polizeirazzia in der Bar "Stonewall" in der New Yorker Christopher Street kam es am 28. Juni 1969 zu einem Aufstand, bei dem sich Homosexuelle erstmals öffentlich gegen Erniedrigungen wehrten: Vor 50 Jahren begann damit die Schwulen-Emanzipation.

» Tagesspiegel über Geschichte der Homosexuellen: "Erinnerungskultur braucht mehr Vielfalt"

Wie kann die Geschichte der Homosexuellen sichtbar gemacht werden, obwohl historische Selbstzeugnisse von Lesben und Schwulen oft fehlen? Ein Interview.

» austria.com: Psychologin spricht über Homosexualität bei Kindern

Elke Prochazka von "Rat auf Draht" spricht über die Angst von Kindern vor ihrem "Coming-out". Und erklärt, wie Eltern reagieren oder im Vorfeld ein sicheres Umfeld schaffen können.

» Berliner Morgenpost über CDU-Forderung: Stricherspielplatz an Fuggerstraße bebauen

Der Spielplatz an der Fuggerstraße wird von Strichern als Anbahnungsort genutzt. Die CDU fordert nun dort eine Bebauung.

» taz über "Transparência": Jenseits von Prinz und Prinzessin

Beim Hamburger Transparence Theatre stehen ausschließlich Transgender auf der Bühne. In Lüneburg feierte nun das erste Stück der Compagnie Premiere.

» watson: "Habt mir Mut gegeben" – Zettel rührt lesbisches Paar zu Tränen

Wenn euch die Nachbarskinder etwas vor die Tür legen, ist es im Idealfall keine brennende Tüte. Im Fall dieses Pärchens aus Texas war ein ein rührender Zettel.

» Nordbayerischer Kurier über sexuellen Übergriff im Knast: Das Rätsel der befleckten Gefängnishose bleibt ungelöst

Im Prozess um einen homosexuellen Übergriff in einer Zelle der Bayreuther Justizvollzugsanstalt hat Strafrichter Holger Gebhardt den jungen Angeklagten freigesprochen. Das Rätsel um eine mit Sperma befleckte Gefängnishose war nicht zu lösen.

» junge Welt: Innerrechter Schlagabtausch

Vor Landtagswahlen verschärfter Flügelkampf im AfD-Umfeld: David Berger setzt Tiefschläge gegen Verleger Götz Kubitschek

» VICE: Homofeindlicher Angriff oder Zoff um Rettich? Wie ein Streit in einem Berliner Imbiss eskalierte

"Der Mitarbeiter sagte mir, er fände mich verweiblicht und nuttig. Ich wurde beleidigt, attackiert, verletzt und geschlagen", so der queere Ägypter.

» VICE: So eskalierte das Wochenende, an dem die erste Pride in Tiflis stattfinden sollte

"Ich weiß, wo dein Büro ist und wo du wohnst. Ich werde dir den Kopf abschneiden und zum Held werden."

» k.at: Disney-Bösewichte und ihre problematische Queerness

Der klassische Disney-Schurke, wie wir ihn kennen, ist hinterlistig, skrupellos und vor allem eins: schwul.

» Süddeutsche.de über das Café Queer in Dachau: Ein Ort zum Freisein

Das Café Queer in Dachau-Süd bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich frei über ihre Sexualität, Liebeskummer, aber auch Diskriminierung auszutauschen. Der Bedarf im Landkreis für das niedrigschwellige Angebot ist groß. Zu oft werden die Heranwachsenden alleine gelassen

25. Juni 2019

» Sumikai: Erste Präfektur in Japan erkennt ab Juli Partnerschaften von LGBT-Paaren an

Die Präfektur Ibaraki gab am Montag bekannt, dass sie ab 1. Juli Partnerschaftszertifikate für lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Paare ausgeben wird.

» w&v: Rossmann wird zu Ross-Antony

Der Drogeriehändler zeigt mit Sänger Ross Antony Flagge für die Rechte von Schwulen und Lesben, Bisexuellen und Transgender.

» Frankfurter Rundschau: Abschiebung – Nicht schwul genug für Asyl

Einem Flüchtling aus Ägypten droht die Abschiebung, obwohl Homosexuelle dort bekanntlich verfolgt werden.

» FAZ über Nilla Fischer Die Welt ein bisschen verändern

Nilla Fischer zählt zu den großen Sport-Idolen in Schweden. Dazu trägt auch ihre Haltung bei. Bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich kämpft sie nun um die Krönung ihrer Karriere.

» taz über Coming-Out im Alter: Herr Lehmann sucht die Liebe

Nach 32 Jahren Ehe mit einer Frau merkte Conrad Lehmann, dass er auf Männer steht. Für ihn beginnt eine Suche nach Liebe, die bis heute anhält.

» Welt über Lena Waithe: "Meine Superkraft? Dass ich schwarz bin, Frau, homosexuell"

Sie gewann als erste schwarze Frau einen Emmy für ihr Serien-Drehbuch, hat sich als Schauspielerin durchgesetzt und zelebriert ihre gleichgeschlechtliche Verlobung. Lena Waithe will durch ihre Arbeit an der Fiktion die Realität verändern.