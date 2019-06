Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2019) katholisch.de: Gott hat in Sachen Schöpfung keine Nachhilfe nötig

Peter Otten ist genervt davon, was manche meinen, über Homosexuelle sagen zu müssen. Dabei sei es ganz einfach, kommentiert er: Menschen nicht in Schubladen stecken, dafür mehr über die Schöpfung staunen. Denn Gott habe das ziemlich gut hingekriegt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2019

» Jungle World über Migrantenherberge für LGBTI in Ciudad Juárez: Vorübergehend zu Hause

Die US-Regierung hat die Südgrenze für Geflüchtete geschlossen. Diese stranden in mexikanischen Grenzstädten, viele von ihnen werden in Herbergen der katholischen Kirche betreut. LGBTI werden dort allerdings oft angefeindet. In Ciudad Juárez haben migrantische LGBTI daher eine eigene Herberge gegründet.

» junge Welt über Stonewall: Was vom Aufstand übrig blieb

50 Jahre Stonewall. Schwule, Lesben und Drag Queens setzten sich vor einem halben Jahrhundert militant gegen ihre Unterdrückung zur Wehr. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Hier und Jetzt? Ein Erklärungsversuch

» Frankfurter Rundschau zum Stonewall-Jubiläum: Keine Party

Vor 50 Jahren löste der Stonewall-Aufstand eine weltweite Bewegung für die Gleichberechtigung von Homosexuellen aus. In Trumps Amerika zeigt sich: Der Kampf geht weiter.

» katholisch.de: Gott hat in Sachen Schöpfung keine Nachhilfe nötig

Peter Otten ist genervt davon, was manche meinen, über Homosexuelle sagen zu müssen. Dabei sei es ganz einfach, kommentiert er: Menschen nicht in Schubladen stecken, dafür mehr über die Schöpfung staunen. Denn Gott habe das ziemlich gut hingekriegt.

» Süddeutsche.de: Sehnsucht nach dem Regenbogenland

Die Dachauerin Lucie Liu und ihr Film über homosexuelle Liebe – ein Lehrstück für Demokratie und Toleranz

» WAZ: Ev. Kirche Herne spricht über gleichgeschlechtliche Trauung

Der evangelische Kirchenkreis Herne wird bei seiner Synode am Samstag über gleichgeschlechtliche Trauungen sprechen und abstimmen. Darum geht es.

» bento: Fünf queere Menschen in New York erzählen, was der Stonewall-Aufstand für ihr Leben bedeutet

Auf der ganzen Welt feiern queere Menschen an diesem Donnerstag das Jubiläum der ersten queeren Revolution: den Stonewall-Aufstand in New York

» Mittelbayerische Zeitung: Für ein kunterbuntes Amberg

Seit November gibt es die erste LGBTQ+-Jugendgruppe in Amberg. Sie bewirkt schon erste positive Veränderungen.

» Tachles: LGBTQ-Aktivismus in der jüdischen Gemeinschaft

Der 50. Jahrestag des "Stonewall-Aufstandes" findet auch bei jüdischen Gewerkschaftern und Geistlichen grosse Aufmerksamkeit.

» BuzzFeed: 26 Menschen erzählen, wie ihr Coming Out als LGBTQ+ ihr Leben verbessert hat

Ich habe herausgefunden, wer ich bin.

26. Juni 2019

» Welt über "Good Omens": Zu schwul, zu blasphemisch

Serie Good Omens ärgert US-Christen

» Wiener Zeitung: Die Geburtsstunde der Schwulenbewegung

Vor 50 Jahren – am 28. Juni 1969 – stürmte die Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in New York. Es folgten gewaltsame Proteste...

» Freie Presse interviewt schwules Paar zu 50 Jahre "Stonewall"-Aufstand: Und der Tag wird kommen

Bei einer Polizeirazzia in der Bar "Stonewall" in der New Yorker Christopher Street kam es am 28. Juni 1969 zu einem Aufstand, bei dem sich Homosexuelle erstmals öffentlich gegen Erniedrigungen wehrten: Vor 50 Jahren begann damit die Schwulen-Emanzipation.

» evangelisch.de: Stolz und queer

Im Juni ist weltweit der Monat der queeren Pride Paraden. In diesem Jahr fand beispielsweise der EuroPride in Wien statt (Katharina Payk hat darüber im Vorfeld berichtet). Dort haben sich ca. 150 Gläubige und Anhänger*innen verschiedener Religionsgemeinschaften unter der Initiative Religions for Equality gezeigt: Ich habe darüber mit der Teilnehmerin Katharina Satlow gesprochen.

» Tagesspiegel über Geschichte der Homosexuellen: "Erinnerungskultur braucht mehr Vielfalt"

Wie kann die Geschichte der Homosexuellen sichtbar gemacht werden, obwohl historische Selbstzeugnisse von Lesben und Schwulen oft fehlen? Ein Interview.

» austria.com: Psychologin spricht über Homosexualität bei Kindern

Elke Prochazka von "Rat auf Draht" spricht über die Angst von Kindern vor ihrem "Coming-out". Und erklärt, wie Eltern reagieren oder im Vorfeld ein sicheres Umfeld schaffen können.

» Berliner Morgenpost über CDU-Forderung: Stricherspielplatz an Fuggerstraße bebauen

Der Spielplatz an der Fuggerstraße wird von Strichern als Anbahnungsort genutzt. Die CDU fordert nun dort eine Bebauung.

» taz über "Transparência": Jenseits von Prinz und Prinzessin

Beim Hamburger Transparence Theatre stehen ausschließlich Transgender auf der Bühne. In Lüneburg feierte nun das erste Stück der Compagnie Premiere.

» watson: "Habt mir Mut gegeben" – Zettel rührt lesbisches Paar zu Tränen

Wenn euch die Nachbarskinder etwas vor die Tür legen, ist es im Idealfall keine brennende Tüte. Im Fall dieses Pärchens aus Texas war ein ein rührender Zettel.

» Nordbayerischer Kurier über sexuellen Übergriff im Knast: Das Rätsel der befleckten Gefängnishose bleibt ungelöst

Im Prozess um einen homosexuellen Übergriff in einer Zelle der Bayreuther Justizvollzugsanstalt hat Strafrichter Holger Gebhardt den jungen Angeklagten freigesprochen. Das Rätsel um eine mit Sperma befleckte Gefängnishose war nicht zu lösen.