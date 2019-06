Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2019) evangelisch.de zum 50. Jahrestag der Stonewall Riots: Übernehmt Verantwortung

Der Stonewall-Aufstand vor 50 Jahren in New York löste eine weltweite Bewegung für die Gleichberechtigung von Homosexuellen aus. In der evangelischen Kirche werden heute immer noch mancherorts gleichgeschlechtlich Liebende diskriminiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2019

» taz über 50 Jahre Stonewall: Wo Freiheit anfängt

Bei einer Razzia im Stonewall Inn in New York wehrten sich Homosexuelle 1969 erstmals gegen Diskriminierung. Bis heute erinnert der CSD daran.

» Kurier: Lebensgefährte über die letzten Wochen von "Alf"-Star Max Wright

Krankenpfleger Reiner Dettling erzählt vom gemeinsamen Leben mit dem Schauspieler.

» Spiegel Online über 50 Jahre "Stonewall"-Unruhen: "Wir wollten einfach nur leben dürfen"

Eine Polizeirazzia in der New Yorker Schwulenbar "Stonewall Inn" führte 1969 zum Aufstand, die Szene lernte sich zu wehren. Barbara Police und Joe Negrelli waren dabei und erinnern sich an den Beginn der LGBTQ-Bewegung.

» taz über "Stadtgeschichten": Eine queere Wohlfühlfamilie

"Stadtgeschichten" auf Netflix ist Unterhaltung ohne schlechtes Gewissen, was okay ist, aber auch schal. So sieht der queere Mainstream aus.

» jetzt über schwule Ängste: "Nachdem du gekommen bist, überkommt dich das Schamgefühl"

Unser schwuler Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Diesmal: Bloß keine Rumfickschwuppe werden.

» Tagesspiegel zu 50 Jahre Stonewall: Urknall der queeren Emanzipationsbewegung

1969 wehrten sich Homosexuelle und Transgender in New York gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn Erinnerungen an einen historischen Moment der Befreiung.

» Perspektive: 50 Jahre Stonewall Riots – Stonewall means fighting back!

In der Nacht vom 27. zum 28. Juni 1969 kam es in der Christopher Street in New York zu einer gewalttätigen Razzia des LGBTI-Szene-Lokals Stonewall Inn. Der mutige Widerstand der Besucher*innen gegen die Polizeibeamten und die ständige Repression bezeichnete den Beginn eines langen und harten Befreiungskampfes, welcher auch heute noch wie damals weitergeführt werden muss. – Ein Kommentar von Ivan Barker

» bento: "Transsein hat mich meinen Job gekostet" – Wie Henry in seinem Job als Krankenpfleger diskriminiert wurde

"Finden Sie nicht, dass Sie für einen Mann ganz schön klein sind und zu viel Busen haben?" Solche Aussagen musste sich Krankenpfleger Henry anhören

» w&v über Homophobie bei Nivea: Beiersdorf reagiert auf FCB-Vorwürfe

Branchengerüchten zufolge will die Agentur FCB ihren Ende des Jahres auslaufenden Werbevertrag nicht verlängern. Die Agentur bezichtigt den Konzern der Homophobie. Jetzt meldet sich Beiersdorf zu Wort.

» taz über Dragqueen-Show mit Heidi Klum: Die Meisterin der Abwertung

Heidi Klum wird eine Art deutsche Version von RuPaul's Drag Race moderieren. Das ist eine Beleidigung für alle Fans der schwulen US-Show.

» Kreiszeitung-Wochenblatt über ersten CSD in Stade: Ein Zeichen setzen für sexuelle Toleranz

CSD goes Stade: Zum ersten Mal wird im Landkreis Stade ein Christopher Street Day ausgerichtet. Am kommenden Samstag, 29. Juni, will die "queere Community" in der Hansestadt ein Zeichen für gesellschaftliche Toleranz, sexuelle Selbstbestimmung und Anerkennung geschlechtlicher Identitäten abseits der üblichen Normen setzen.

» Jungle World über Migrantenherberge für LGBTI in Ciudad Juárez: Vorübergehend zu Hause

Die US-Regierung hat die Südgrenze für Geflüchtete geschlossen. Diese stranden in mexikanischen Grenzstädten, viele von ihnen werden in Herbergen der katholischen Kirche betreut. LGBTI werden dort allerdings oft angefeindet. In Ciudad Juárez haben migrantische LGBTI daher eine eigene Herberge gegründet.

» junge Welt über Stonewall: Was vom Aufstand übrig blieb

50 Jahre Stonewall. Schwule, Lesben und Drag Queens setzten sich vor einem halben Jahrhundert militant gegen ihre Unterdrückung zur Wehr. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für das Hier und Jetzt? Ein Erklärungsversuch

» Frankfurter Rundschau zum Stonewall-Jubiläum: Keine Party

Vor 50 Jahren löste der Stonewall-Aufstand eine weltweite Bewegung für die Gleichberechtigung von Homosexuellen aus. In Trumps Amerika zeigt sich: Der Kampf geht weiter.

» katholisch.de: Gott hat in Sachen Schöpfung keine Nachhilfe nötig

Peter Otten ist genervt davon, was manche meinen, über Homosexuelle sagen zu müssen. Dabei sei es ganz einfach, kommentiert er: Menschen nicht in Schubladen stecken, dafür mehr über die Schöpfung staunen. Denn Gott habe das ziemlich gut hingekriegt.

» Süddeutsche.de: Sehnsucht nach dem Regenbogenland

Die Dachauerin Lucie Liu und ihr Film über homosexuelle Liebe – ein Lehrstück für Demokratie und Toleranz

» WAZ: Ev. Kirche Herne spricht über gleichgeschlechtliche Trauung

Der evangelische Kirchenkreis Herne wird bei seiner Synode am Samstag über gleichgeschlechtliche Trauungen sprechen und abstimmen. Darum geht es.

» bento: Fünf queere Menschen in New York erzählen, was der Stonewall-Aufstand für ihr Leben bedeutet

Auf der ganzen Welt feiern queere Menschen an diesem Donnerstag das Jubiläum der ersten queeren Revolution: den Stonewall-Aufstand in New York

» Mittelbayerische Zeitung: Für ein kunterbuntes Amberg

Seit November gibt es die erste LGBTQ+-Jugendgruppe in Amberg. Sie bewirkt schon erste positive Veränderungen.