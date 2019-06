Ausgewählter Artikel:

» (28.06.2019) taz über LGBTI-Community in der Türkei: Früher geheim, heute Mainstream

Lubunca, die Sprache der LGBTI-Community, entstand im ausgehenden Osmanischen Reich. Früher diente sie dem Schutz, heute ist sie Popkultur.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juni 2019

» Deutschlandfunk Kultur über homosexuelle Literatur nach den Stonewall Riots: Stilles Begehren und lauter Protest

Homosexuelle Liebe und Gefühle begleiten die Literatur seit Jahrhunderten. Doch erst nach den Stonewall Riots – Aufständen, die Ende Juni 1969 in New York begannen – kamen in der Literatur verstärkt homosexuelle Charaktere vor.

» VICE: Wir haben Drag Queens gefragt, was sie von Heidi Klums neuer Drag-Show halten

"'Queen of Drags?' Heidi Klum als Jurorin eines Drag-Wettbewerbs kommt ähnlich rüber, wie wenn Herr Gauland das Berghain leiten würde."

» taz über das Schwule Museum: Homokomplexe Gemengelage

Im Schwulen Museum Berlin geht es ab: Alt gegen Jung, Homo gegen Queer, Lesben gegen Schwule, Das Gute ist: Man streitet sich.

» Refinery29: Transgender Charaktere in Filmen & Serien

Transgender Personen gibt es zwar schon länger in Filmen und Serien, aber wie hat sich die Darstellung über die Jahrzehnte entwickelt?

» stern.de: Farbe bekennen – Jede Menge Liebe unterm Regenbogen

In Köln lebt Frank Behrendt auch deshalb gerne, weil die Domstadt für Offenheit und Toleranz steht. Gefeiert wird hier oft und viel, zum Beispiel aktuell beim Festival "Cologne Pride", das seit 1991 vom Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. organisiert wird. Heute vor 50 Jahren mussten sich die Schwulen in New York die Freiheit ihrer sexuellen Orientierung erst einmal gewaltsam erkämpfen.

» Stuttgarter Nachrichten interviewen Conchita Wurst: "Ich wäre beim Stonewall-Protest dabei gewesen"

Vor 50 Jahren stürmte die New Yorker Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der Christopher Street. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einer riesigen Parade. Im Interview erzählt Conchita Wurst, warum Schwule noch immer kämpfen müssen.

» BR24: So profitiert die LGBTQI-Community heute von den Stonewall Riot

Für die Schwulen- und Lesbenbewegung waren die New Yorker "Stonewall Riots" 1969 die Wende zum Kampf für mehr Gleichberechtigung. Was ist der Stand 50 Jahre später? Dokumentarfilmer André Schäfer zieht eine LGBTQI-Bilanz.

» jetzt: Lesbische Mädchen, stört es euch, dass "homo" meistens "schwul" meint?

Homo bedeutet für viele Menschen schwul. Stört das lesbische Frauen?

» swp.de: Fast täglich ein Comingout – Über das Schwulsein in Hall und Deutschland

Christian Gaus läuft am Samstag beim Christopher Street Day in Hall mit. Er spricht über seine Homosexualität, seinen verstorbenen Mann und Politik.

» Jungle World: Das Erbe von Stonewall

Tadzio Müller: Schluss mit der Behäbigkeit

» taz: Pro und Contra Normalisierung – Alles cool mit schwul?

50 Jahre nach Stonewall hat sich in Sachen Gleichberechtigung viel getan. Doch sind wir schon in der Normalität angekommen?

» Spiegel Online: Trump beschneidet LGBTQ-Rechte – "Verrat an allen Amerikanern"

Vor 50 Jahren nahm Amerikas moderne LGBTQ-Bewegung ihren Anfang. Donald Trump preist sich als bester Freund von Schwulen und Lesben. Doch das Gegenteil ist der Fall: Er dreht ihre Bürgerrechte systematisch zurück.

» Demokratiegeschichten: Die Legende von Stonewall

Gay Pride, auch LGBT-Pride, Pride-Month oder einfach nur Pride. Jedes Jahr im Juni organisiert die LGBTIQ-Community weltweit Aktionen, die Millionen Besucher*innen anziehen. Dabei geht es u. a. darum, sichtbar zu werden und selbstbewusst dazu zu stehen, wer man ist.

» taz spricht mit Schwulenberatung übers Älterwerden: "Sex kann man überall haben"

Marco Pulver von der Berliner Schwulenberatung erklärt, warum ein Coming-out mit zunehmendem Alter immer schwieriger wird.

» Deutsche Welle: Stonewall – Beginn eines globalen Aufbruchs

Nach den Stonewall Riots in New York 1969 entstanden in vielen Ländern nahezu zeitgleich homosexuelle Emanzipationsbewegungen. Wie kam es dazu? Und wie hat sich der Kampf um Sichtbarkeit und Gleichberechtigung verändert?

» Tagesspiegel zu 50 Jahre "Stonewall": Zum ersten Mal stolz

Für die Novizin Ginny Apuzzo waren die "Stonewall"-Unruhen ein Wendepunkt in ihrem Leben. Seitdem kämpft sie für die Rechte der Homosexuellen.

27. Juni 2019

» Neue Presse: Eine Ausmarsch-Standarte für das Gaypeople-Zelt

Beim Schützenausmarsch am Sonntag feiert sie Premiere: Die Standarte des Gaypeople-Zelts in den Regenbogenfarben, die symbolisch an den Stonewall-Aufstand der Schwulen, Lesben und Transsexuellen in New York vor 50 Jahren erinnert. Das Gaypeople-Zelt ist weltweit noch immer einzigartig, obwohl es schon seit 19 Jahren beim Schützenfest dabei ist.

» taz-Interview zum Stonewall-Jubiläum in Brandenburg: "Liebe, Respekt und Sichtbarkeit"

Zwei Monate vor den Brandenburg-Wahlen findet der erste CSD in Falkensee statt, auch als Parade gegen Rechts. Ilona Bubeck hat ihn mitorganisiert.

» Neue Westfälische: Die Trauung homosexueller Paare im Kirchenkreis Lübbecke bleibt umstritten

Die von der westfälischen Landeskirche vorgeschlagenen Änderungen zur Trauordnung stören einige Kirchengemeinden im Kreis.