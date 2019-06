Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2019) Westfälische Nachrichten über LGBTI*Jugendzentrum: Prinzipiell positive Signale

Grundsärtzlich kann sich die Politik die Gründung eines Jugendzentrums für Jugendliche und junge Erwachsene, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell/transgender oder Intersexuell sind, vorstellen. Das wurde im Kreisintegrationsausschuss deutlich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2019

» Märkische Allgemeine: Erster CSD in Falkensee gefeiert

Hunderte Menschen feierten am Freitag den ersten Falkenseer CSD und setzten ein deutliches Zeichen für mehr Akzeptanz und Toleranz. Neben dem politischen Hintergrund der Parade blieb viel Platz für bunte Perücken, viel Glitzer und gute Stimmung.

» Süddeutsche.de über Pride-Kollektionen: Solidarität oder Geschäftemacherei?

Vor 50 Jahren wurde in New York der "Christopher Street Day" geboren. Zum Jubiläum drucken viele Firmen den Regenbogen auf ihre Produkte.

» Westdeutsche Zeitung: Bunter Abschluss des Rosa Jahres

Die Veranstalter-Städte Krefeld und Venlo laden für Samstag zur großen Feier in den Niederlanden ein.

» Focus über "Kölner Treff": Patrick Lindner führte Doppelleben, weil Schlagersänger nicht schwul sein durften

Spannende Gäste und zuweilen ernste Töne beim sommerlichen Kölner Treff, durch den in Vertretung von Bettina Böttinger wieder einmal das Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz führt. Interessant, aber ausbaufähig.

28. Juni 2019

» Spiegel Online: "Am Anfang war der CSD noch richtig mutig"

Vor 50 Jahren wehrten sich New Yorker Homosexuelle gegen Polizeischikane, später entstand daraus der CSD. Hier spricht der Historiker Rainer Nicolaysen über die Frage, wann Protest zur Party wird – und über seine Kritik am Begriff "queer".

» der zaunfink: Und raus bist du! Fetisch beim CSD

Der Blogger kommentiert das Pet-Player-Verbot beim CSD in Essen. S.a.: Rechtswidriges Verbot von Fetischmasken beim CSD Aachen (23.06.2019)

» Deutschlandfunk Kultur über homosexuelle Literatur nach den Stonewall Riots: Stilles Begehren und lauter Protest

Homosexuelle Liebe und Gefühle begleiten die Literatur seit Jahrhunderten. Doch erst nach den Stonewall Riots – Aufständen, die Ende Juni 1969 in New York begannen – kamen in der Literatur verstärkt homosexuelle Charaktere vor.

» taz über LGBTI-Community in der Türkei: Früher geheim, heute Mainstream

Lubunca, die Sprache der LGBTI-Community, entstand im ausgehenden Osmanischen Reich. Früher diente sie dem Schutz, heute ist sie Popkultur.

» VICE: Wir haben Drag Queens gefragt, was sie von Heidi Klums neuer Drag-Show halten

"'Queen of Drags?' Heidi Klum als Jurorin eines Drag-Wettbewerbs kommt ähnlich rüber, wie wenn Herr Gauland das Berghain leiten würde."

» taz über das Schwule Museum: Homokomplexe Gemengelage

Im Schwulen Museum Berlin geht es ab: Alt gegen Jung, Homo gegen Queer, Lesben gegen Schwule, Das Gute ist: Man streitet sich.

» Refinery29: Transgender Charaktere in Filmen & Serien

Transgender Personen gibt es zwar schon länger in Filmen und Serien, aber wie hat sich die Darstellung über die Jahrzehnte entwickelt?

» stern.de: Farbe bekennen – Jede Menge Liebe unterm Regenbogen

In Köln lebt Frank Behrendt auch deshalb gerne, weil die Domstadt für Offenheit und Toleranz steht. Gefeiert wird hier oft und viel, zum Beispiel aktuell beim Festival "Cologne Pride", das seit 1991 vom Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. organisiert wird. Heute vor 50 Jahren mussten sich die Schwulen in New York die Freiheit ihrer sexuellen Orientierung erst einmal gewaltsam erkämpfen.

» Stuttgarter Nachrichten interviewen Conchita Wurst: "Ich wäre beim Stonewall-Protest dabei gewesen"

Vor 50 Jahren stürmte die New Yorker Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der Christopher Street. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einer riesigen Parade. Im Interview erzählt Conchita Wurst, warum Schwule noch immer kämpfen müssen.

» BR24: So profitiert die LGBTQI-Community heute von den Stonewall Riot

Für die Schwulen- und Lesbenbewegung waren die New Yorker "Stonewall Riots" 1969 die Wende zum Kampf für mehr Gleichberechtigung. Was ist der Stand 50 Jahre später? Dokumentarfilmer André Schäfer zieht eine LGBTQI-Bilanz.

» jetzt: Lesbische Mädchen, stört es euch, dass "homo" meistens "schwul" meint?

Homo bedeutet für viele Menschen schwul. Stört das lesbische Frauen?

» swp.de: Fast täglich ein Comingout – Über das Schwulsein in Hall und Deutschland

Christian Gaus läuft am Samstag beim Christopher Street Day in Hall mit. Er spricht über seine Homosexualität, seinen verstorbenen Mann und Politik.

» Jungle World: Das Erbe von Stonewall

Tadzio Müller: Schluss mit der Behäbigkeit

» taz: Pro und Contra Normalisierung – Alles cool mit schwul?

50 Jahre nach Stonewall hat sich in Sachen Gleichberechtigung viel getan. Doch sind wir schon in der Normalität angekommen?

» Spiegel Online: Trump beschneidet LGBTQ-Rechte – "Verrat an allen Amerikanern"

Vor 50 Jahren nahm Amerikas moderne LGBTQ-Bewegung ihren Anfang. Donald Trump preist sich als bester Freund von Schwulen und Lesben. Doch das Gegenteil ist der Fall: Er dreht ihre Bürgerrechte systematisch zurück.