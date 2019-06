Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2019) op-online über ersten Christopher-Street-Day in Hanau: Tausend Menschen feiern queere Party in der ganzen Stadt

Am Samstag (29. Juni) findet in Hanau zum ersten Mal ein Christopher-Street-Day (CSD) statt. Das umfangreiche Programm hat der Verein CSD Hanau zusammen mit Partnern und mit Unterstützung von Sponsoren in ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine gestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2019

» Kurier aus Polen: Gegen LGBT – Ikea kündigt Mitarbeiter wegen Bibelzitaten

Im Pride Month Juni feierte die LGBT-Szene ihre sexuelle Identität. Ein polnischer Ikea-Mitarbeiter äußerte dagegen Unmut.

» Deutschlandfunk Kultur: Zwei schwule Prinzen im Kampf für das Gute

Ein verwunschener Wald, ein Prinz und eine – nein, keine Prinzessin, sondern ein weiterer Prinz. Mit erfrischender Selbstverständlichkeit erzählt der neue Gimlet-Podcast ein Märchen mit zwei schwulen Hauptfiguren. Mehr davon, sagt unsere Kritikerin.

» op-online über ersten Christopher-Street-Day in Hanau: Tausend Menschen feiern queere Party in der ganzen Stadt

Am Samstag (29. Juni) findet in Hanau zum ersten Mal ein Christopher-Street-Day (CSD) statt. Das umfangreiche Programm hat der Verein CSD Hanau zusammen mit Partnern und mit Unterstützung von Sponsoren in ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine gestellt.

» SWR: Christopher Street Day in Mainz

In Mainz findet am Samstag der Christopher Street Day statt. Unter dem Motto "Einheit in Vielfalt. Gemeinsam stark!" soll unter anderem auf die Rechte von Schwulen, Lesben und Bisexuellen aufmerksam gemacht werden.

» Göttinger Tageblatt über ersten CSD in Göttingen: Mehr als 1000 Teilnehmer ziehen durch die Stadt

Erstmals sind in Göttingen eine Demonstration und ein Fest zum Christopher-Street-Day organisiert worden. Mehr als 1000 Teilnehmer feierten für Gleichberechtigung und Geschlechtervielfalt.

» Nordkurier über CSD: Mehr als 1000 Demonstranten in Schwerin

Unter dem Motto Kein Zurück gingen am Samstag Hunderte Menschen für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auf die Straße.

» Tagesspiegel über Berlin-Premiere von "Angels in America": Himmelstreppe

Studierende der UdK zeigen eine unterhaltsame Inszenierung von "Angels in America" – mit einem Geist auf High-Heels und leuchtender Kloschüssel

» neues deutschland über Homosexualität in der DDR: Von der Stasi politisiert

Abtreibungsrecht, Kinderbetreuung und Haushaltstage: Für Frauen in der DDR war vieles besser als im Westen ? wäre da nicht Paragraf 151 gewesen. Bis vor 30 Jahren bestrafte der Lesben, die eine ganz bestimmte Grenze missachteten.

» Tages-Anzeiger über Fußballerinnen: "Wie lesbisch oder nicht lesbisch"

Wie Fussballerinnen in der Schweiz früher teils angefeindet wurden, zeigt ein Beitrag aus dem SRF-Archiv.

» Welt: Schwule Künstler wurden lange ignoriert – diese Schau ändert das

Vor 50 Jahren läuteten die Stonewall Riots eine politische Bewegung für die Rechte und Gleichberechtigung Homosexueller ein. Viele Künstler haben sie geprägt. Eine New Yorker Ausstellung feiert sie endlich.

» Schweizer Illustrierte: Eltern dürfen sich Hetero-Kinder wünschen

Wenn Prinz William einen schwulen Sohn hätte, wäre das für ihn "in Ordnung, aber...". SI-online-Blogger Onur Ogul betrübt, dass sich Eltern oftmals heterosexuelle Kinder wünschen. Dennoch kann er sie verstehen, wenn sich ihre Sorgen wirklich ums Kind drehen.

» Märkische Allgemeine: Erster CSD in Falkensee gefeiert

Hunderte Menschen feierten am Freitag den ersten Falkenseer CSD und setzten ein deutliches Zeichen für mehr Akzeptanz und Toleranz. Neben dem politischen Hintergrund der Parade blieb viel Platz für bunte Perücken, viel Glitzer und gute Stimmung.

» Westfälische Nachrichten über LGBTI*Jugendzentrum: Prinzipiell positive Signale

Grundsärtzlich kann sich die Politik die Gründung eines Jugendzentrums für Jugendliche und junge Erwachsene, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell/transgender oder Intersexuell sind, vorstellen. Das wurde im Kreisintegrationsausschuss deutlich.

» Süddeutsche.de über Pride-Kollektionen: Solidarität oder Geschäftemacherei?

Vor 50 Jahren wurde in New York der "Christopher Street Day" geboren. Zum Jubiläum drucken viele Firmen den Regenbogen auf ihre Produkte.

» Westdeutsche Zeitung: Bunter Abschluss des Rosa Jahres

Die Veranstalter-Städte Krefeld und Venlo laden für Samstag zur großen Feier in den Niederlanden ein.

» Focus über "Kölner Treff": Patrick Lindner führte Doppelleben, weil Schlagersänger nicht schwul sein durften

Spannende Gäste und zuweilen ernste Töne beim sommerlichen Kölner Treff, durch den in Vertretung von Bettina Böttinger wieder einmal das Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz führt. Interessant, aber ausbaufähig.

28. Juni 2019

» Spiegel Online: "Am Anfang war der CSD noch richtig mutig"

Vor 50 Jahren wehrten sich New Yorker Homosexuelle gegen Polizeischikane, später entstand daraus der CSD. Hier spricht der Historiker Rainer Nicolaysen über die Frage, wann Protest zur Party wird – und über seine Kritik am Begriff "queer".

» der zaunfink: Und raus bist du! Fetisch beim CSD

Der Blogger kommentiert das Pet-Player-Verbot beim CSD in Essen. S.a.: Rechtswidriges Verbot von Fetischmasken beim CSD Aachen (23.06.2019)

» Deutschlandfunk Kultur über homosexuelle Literatur nach den Stonewall Riots: Stilles Begehren und lauter Protest

Homosexuelle Liebe und Gefühle begleiten die Literatur seit Jahrhunderten. Doch erst nach den Stonewall Riots – Aufständen, die Ende Juni 1969 in New York begannen – kamen in der Literatur verstärkt homosexuelle Charaktere vor.

» taz über LGBTI-Community in der Türkei: Früher geheim, heute Mainstream

Lubunca, die Sprache der LGBTI-Community, entstand im ausgehenden Osmanischen Reich. Früher diente sie dem Schutz, heute ist sie Popkultur.