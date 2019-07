Ausgewählter Artikel:

» (02.07.2019) Heute.at: Lesbisches UFC-Pärchen will im Käfig kämpfen

Hiebe statt Liebe! Sie teilen sich einen Haushalt, sind seit 2018 verlobt. Und trotzdem wollen die beiden UFC-Kämpferinnen in den Ring steigen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Juli 2019

» Tagesspiegel: Haben die liberalen Eliten versagt?

Die Milieus driften auseinander. Der Grund dafür sei ein Kommunikationsproblem, meint der Publizist Carlo Strenger in seinem neuen Buch "Diese verdammten liberalen Eliten".

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Theaterkritiker Bernd Sucher: Der lange Schatten der Mutter

Sein Leben war geprägt von seiner Mutter. Die überlebte den Holocaust und litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Befreiung fand Bernd Sucher durch die Liebe zu seinem Mann, das Theater, ein Buch und durch die Kraft der Vergebung.

» Zeit Online über Lil Nas X: Die wichtigste Nullmeldung der Woche

Lil Nas X ist der derzeit erfolgreichste Rapper der Welt. Außerdem ist er schwul, das dürfte jetzt jeder kapiert haben. Eine große Sache, weil sie so klein erscheint. S.a.: Lil Nas X deutet Coming-out an (01.07.2019)

» Süddeutsche.de zum CSD: Wie der Protest zur Party wurde

In München wird zum 40. Mal der Christopher Street Day gefeiert

» ORF: Skepsis gegenüber Vereinsverbot bei Sexualpädagogik

In den Bildungsdirektionen und bei Bildungslandesräten und -landesrätinnen wird die von ÖVP und FPÖ geplante Verbannung von Vereinen aus dem Sexualkundeunterricht an den Schulen größtenteils skeptisch gesehen.

» Vorarlberger Nachrichten: Tobias aus Lustenau sucht bei Datingshow "First Dates" seinen Traummann (Testzugang erforderlich)

"In Vorarlberg ist es schwierig, den richtigen Partner zu finden", sagt der 31-Jährige, der seine Chance nun vor den TV-Kameras ergriffen hat.

» npla: China Morena – Tanzen für sexuelle Befreiung

Als sich vor 50 Jahren homosexuelle Menschen in New York gegen Polizeigewalt wehrten, war in Bolivien gerade eine ganz andere Revolution im Gange. Schwule, Tunten und Travesties tanzten auf dem großen bolivianischen Volksfest "Gran Poder" oder dem Karneval von Oruro und wurden vom Publikum mit tosendem Beifall gefeiert. Diese Geschichte gerat lange in Vergessenheit, bis vor zwanzig Jahren eine ...

» Bluewin: Die "Pille davor", die den schwulen Sex verändert

Thomas H. (Name geändert) machte kürzlich in Tel Aviv Ferien. Der 50-Jährige genoss das Nachtleben und hatte mehrmals sexuellen Kontakt zu anderen Männern. Thomas H. ist Single und als schwuler Mann mit der Regel aufgewachsen: "Sex nur mit Gummi".

» Horizont über Love Can: Coca-Cola Deutschland setzt ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Anlässlich des Christopher Street Days in Köln, Hamburg und Berlin wirbt Coca-Cola für Vielfalt. Der Getränkehersteller hat deswegen eine limitierte Edition seiner ikonischen 0,3-Liter-Flasche produziert – inklusive passendem Wortspiel.

01. Juli 2019

» Stuttgarter Zeitung: Was Freddie Mercury in Stuttgarts Schwulenszene erlebt hat

Was unternahm der Queen-Sänger nach seinen Konzerten? Wo hat Harald Glööckler Jeans verkauft? Warum galt Königin Olga als einziger Mann am Hof? Eine neue Tour führt in die schwul-lesbische Vergangenheit einer bunten Stadt.

» swp.de über CSD in Schwäbisch Hall: Die Stadt ist bunt und gut gelaunt

Auch die zweite Auflage des Christopher-Street-Days in der Stadt ist ein Erfolg. Fröhlich und friedlich wird für Toleranz und gegen Hass demonstriert.

» Podcast "SPIEGEL live": 50 Jahre Stonewall – ein Aufstand mit Folgen

Die Straßenschlacht um eine Schwulenbar in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren gilt als Geburtsstunde der LGBTQ-Bewegung. Was hat sich seit 1969 getan, was muss sich ändern? Antworten im Podcast "SPIEGEL live".

» buten un binnen: 40 Jahre "Schwulenparade" CSD in Bremen

Vor 40 Jahren gingen Homosexuelle das erste Mal in Bremen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Bis zum nächsten CSD dauerte es allerdings Jahre.

» RP Online über erstes schwules Prinzenpaar in Mönchengladbach: "Keiner von uns wird sich in einen Fummel werfen" (Anmeldung erforderlich)

Kommende Session werden erstmals zwei schwule Männer die Narren in Mönchengladbach regieren. Wie die Reaktionen darauf waren und warum Karneval in Mönchengladbach besonders authentisch ist, verrät das designierte Prinzen-Paar im Interview.

» Berliner Zeitung: Wider das geschlechtliche Elend – Magnus Hirschfeld war Berlins erster Aufklärer (Anmeldung erforderlich)

"Das geschlechtliche Elend unserer Zeit – Großer öffentlicher Vortrag für Damen und Herren, Referent Dr. med. Magnus Hirschfeld": So lud der gedruckte Anschlagszettel für den 6. Oktober 1910 ein und zwar in Kellers Neue Philharmonie, Köpenicker Straße 96-97

» Neue Westfälische: Kirchenkreis Herford will gleichgestellte Trauung für homosexuelle Paare

Schon jetzt hat der Kirchenkreis eine wichtige Entscheidung für die gleichgeschlechtliche Ehe getroffen. Nur aus Löhne-Mennighüffen kommtGegenwind.

» Jungle World zu 50 Jahre Stonewall: Ein großer Wurf

Patsy lAmour laLove: Was der Stonewall-Aufstand heute bedeutet

» taz über 50 Jahre Stonewall-Unruhen: Die vielen an der Front

Roderick A. Ferguson zeigt in seinem Buch über die Stonewall-Unruhen vor 50 Jahren: Ihre Ursprünge sind kompliziert und mehrdimensional.

» Westdeutsche Zeitung: Walk of Pride in Düsseldorf

100 Menschen gedachten dem Stonewall-Aufstand vor 50 Jahren.