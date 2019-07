Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juli 2019

» bento über trans Aktivistin: Lilits Rede vor dem armenischen Parlament ging um die Welt – seitdem fürchtet sie um ihr Leben

Mit einer Rede im armenischen Parlament löste Lilit Martirosya, 28, einen Skandal aus. Ihre Geschichte ging um die Welt, sie bekam Morddrohungen

» Märkische Oderzeitung: Rathäuser ohne Regenbogen

In Oberhavel gibt es das Zeichen des Respekts und der Anerkennung für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle nicht. Das soll sich im kommenden Jahr ändern.

» Jungle World über Homophobie in Afrika: Legalität ist nur die Vorbedingung

In Afrika offen queer zu sein, ist vielerorts wegen der herrschenden Feindseligkeit gegen Homosexualität undenkbar. Doch es gibt auch gegenläufige Entwicklungen.

» Westfalen-Blatt: Synode bejaht Trauung für alle

Die Synode des evangelischen Kirchenkreises Lübbecke hat sich am Montag hinter die geplante Regelung der westfälischen Landeskirche gestellt, auch homosexuelle Paare kirchlich zu trauen. Gleichwohl gab es dazu auch Diskussionen.

» evangelisch.de über Dieter Nuhr: Nu(h)r Polemik

Der Kabarettist Dieter Nuhr bedient sich zunehmend rechtspopulistischen Argumentationen, dies macht ein Auftritt in der ARD vom Mai diesen Jahres besonders deutlich.

» bento: "Bisexuelle wollen sich nicht festlegen" – So reagieren queere Menschen auf Markus Lanz' Zitat

ZDF-Talker Markus Lanz und seine Show stehen regelmäßig in der Kritik.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Polizeigewalt gegen CSD-Besucher: Staatsanwältin sieht Rechtsfehler – Revison möglich

Der Fall eines jungen CSD-Demonstranten, der wegen Widerstands gegen Polizisten vor Gericht stand, aber vor dem Amtsgericht und – nach einer Berufung der Staatsanwaltschaft – auch vom Kölner Landgericht freigesprochen worden war, wird möglicherweise ein drittes Mal verhandelt. S.a.: Unter Tränen: Richter entschuldigt sich für Polizeigewalt beim CSD (06.04.2019)

» derStandard.at: Warum Rechte sich gegen Sexualpädagogik stellen

Im Kampf gegen progressive Sexualpädagogik treffen sich Konservative, Rechtsextreme und fundamentalistische ChristInnen – ihr Feindbild ist die sexuelle Vielfalt

» stern: Die Kehrtwende von Barilla – Wie der CEO das homophobe Image des Nudel-Imperiums veränderte

Wie es Barillas CEO gelang, den Nudelgiganten zu einer Firma mit der höchsten Wertung für Gleichstellung umzukrempeln.

» Kreiszeitung-Wochenblatt über Grundschülerin beim CSD: Einmal hautnah erleben

Die Veranstaltung stelle eine "Erregung öffentlichen Ärgernisses dar. Man sollte Kinder davor schützen", lautete ein Internet-Kommentar zum Stader CSD. Diese Haltung findet Jannette Hansen unverständlich.

» Volksstimme über Lesben und Schwule in Stendal: Geschichte voller Lücken

Wie es sich in Stendal einst als Homosexueller lebte, ist mit den wenigen Aufzeichnungen zum Thema nur schwer einschätzbar.

02. Juli 2019

» Heute.at: Lesbisches UFC-Pärchen will im Käfig kämpfen

Hiebe statt Liebe! Sie teilen sich einen Haushalt, sind seit 2018 verlobt. Und trotzdem wollen die beiden UFC-Kämpferinnen in den Ring steigen.

» Tagesspiegel: Haben die liberalen Eliten versagt?

Die Milieus driften auseinander. Der Grund dafür sei ein Kommunikationsproblem, meint der Publizist Carlo Strenger in seinem neuen Buch "Diese verdammten liberalen Eliten".

» Deutschlandfunk Kultur über schwulen Theaterkritiker Bernd Sucher: Der lange Schatten der Mutter

Sein Leben war geprägt von seiner Mutter. Die überlebte den Holocaust und litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Befreiung fand Bernd Sucher durch die Liebe zu seinem Mann, das Theater, ein Buch und durch die Kraft der Vergebung.

» Zeit Online über Lil Nas X: Die wichtigste Nullmeldung der Woche

Lil Nas X ist der derzeit erfolgreichste Rapper der Welt. Außerdem ist er schwul, das dürfte jetzt jeder kapiert haben. Eine große Sache, weil sie so klein erscheint. S.a.: Lil Nas X deutet Coming-out an (01.07.2019)

» Süddeutsche.de zum CSD: Wie der Protest zur Party wurde

In München wird zum 40. Mal der Christopher Street Day gefeiert

» ORF: Skepsis gegenüber Vereinsverbot bei Sexualpädagogik

In den Bildungsdirektionen und bei Bildungslandesräten und -landesrätinnen wird die von ÖVP und FPÖ geplante Verbannung von Vereinen aus dem Sexualkundeunterricht an den Schulen größtenteils skeptisch gesehen.

» Vorarlberger Nachrichten: Tobias aus Lustenau sucht bei Datingshow "First Dates" seinen Traummann (Testzugang erforderlich)

"In Vorarlberg ist es schwierig, den richtigen Partner zu finden", sagt der 31-Jährige, der seine Chance nun vor den TV-Kameras ergriffen hat.

» npla: China Morena – Tanzen für sexuelle Befreiung

Als sich vor 50 Jahren homosexuelle Menschen in New York gegen Polizeigewalt wehrten, war in Bolivien gerade eine ganz andere Revolution im Gange. Schwule, Tunten und Travesties tanzten auf dem großen bolivianischen Volksfest "Gran Poder" oder dem Karneval von Oruro und wurden vom Publikum mit tosendem Beifall gefeiert. Diese Geschichte gerat lange in Vergessenheit, bis vor zwanzig Jahren eine ...

» Bluewin: Die "Pille davor", die den schwulen Sex verändert

Thomas H. (Name geändert) machte kürzlich in Tel Aviv Ferien. Der 50-Jährige genoss das Nachtleben und hatte mehrmals sexuellen Kontakt zu anderen Männern. Thomas H. ist Single und als schwuler Mann mit der Regel aufgewachsen: "Sex nur mit Gummi".