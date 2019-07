Ausgewählter Artikel:

» (05.07.2019) 20 Minuten über Anschaffen auf Grindr: "Aus Geldnot habe ich meinen Körper verkauft"

Eigentlich suchen sie auf Grindr Romantik oder ein heisses Date. Doch lukrative Geldangebote locken vor allem junge Schwule in die Prostitution.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2019

» taz über Namensgebung in Island: Nicht mehr nur Sohn und Tochter

Namen definieren das Geschlecht. Deshalb sind Wechsel und nichtbinäre Optionen bisweilen lebenswichtig. In Island wird der Sache nachgegangen.

» NZZ: Die Gleichstellung von Lesben und Schwulen könnte unerwünschte Folgen haben

Werden Kinder von schwulen Paaren gegenüber Kindern aus lesbischen Ehen benachteiligt? Diese und viele andere Fragen sind ungeklärt. Die kantonalen Fachleute für das Zivilstandswesen warnen daher vor einer schnellen Einführung der Ehe für alle.

» NZZ: Wie die Ehe für alle die Reformierten spaltet

Segnungen für Schwule und Lesben bietet die reformierte Kirche schon lang an. Doch sollen Homosexuelle auch "richtig" heiraten dürfen? Konservativen Kreisen graut vor dieser Vorstellung.

» Berliner Morgenpost: Fast besser als das Original – "The Golden Gmilfs" im BKA

Mit viel Liebe zum Detail: Die Golden-Girls-Vollplayback-Drag-Show der „Golden Gmilfs“ wird im BKA-Theater frenetisch gefeiert.

» Süddeutsche.de über LGBTI-Geflüchtete: Morddrohung in der Flüchtlingsunterkunft

"Wir sind hier nicht sicher." Sie fliehen aus ihrer Heimat, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt werden – doch auch hier fühlen sich Homosexuelle und Transgender oft verfolgt.

» persoenlich.com interviewt Allianz-Versicherer: "Wir werden den Aussendienst auf LGBTQ+ sensibilisieren"

Die Allianz Versicherung hat die LGBTQ+-Community als Zielgruppe entdeckt. Kommunikationschef Hans-Peter Nehmer spricht über die Diversity-Strategie rund um Frauen und über 50-Jährige, das Netzwerk Allianz Pride und sein persönliches Coming-out.

» Abendzeitung: Hass trifft LGBTI-Flüchtlinge – Petition für geschützte Unterkünfte

Nachdem Geflüchtete in einer Flüchtlingsunterkünft massiv bedroht wurden, startet das Schwule Beratungszentrum in München eine Petition für geschützte Unterkünfte.

» Schaumburger Nachrichten: Keine Trauung für Homosexuelle in der Landeskirche Schaumburg-Lippe

Vor dem Gesetz sind Homosexuelle seit dem 1. Oktober 2017 gleichgestellt. Seitdem gilt in Deutschland die Ehe für alle. In der Landeskirche Schaumburg-Lippe sieht das anders aus. Im Gegensatz zu allen anderen evangelisch-lutherischen Landeskirchen in Deutschland.

» Mallorca Zeitung: Schwule und Lesben auf Mallorca – Wie es um die Gleichberechtigung steht

Die Ben Amics feiern 25. Geburtstag und 50 Jahre Schwulenbewegung. Vorsitzender Víctor Robles über Diskriminierung im Alter, die Rechtspartei Vox und tätliche Übergriffe

» k.at: Ein lesbisches Volleyballteam schreibt Geschichte

Viennas Queer Melange will das europäische Lesben-Volleyballturnier nach Wien bringen. Wir haben sie beim Training besucht.

» FAZ über trans Performerin Anna Dauíková: Transformation und Körper

Die Berliner Kunstwerke zeigen die slowakische Performerin Anna Dauíková. Auf vielschichtige Weise setzt sie sich mit der Frage auseinander, was es bedeutet transsexuell in Osteuropa zu sein.

04. Juli 2019

» ZEITmagazin über trans Frau: "Deutschland ist ein Paradies"

Erst Junge, jetzt Frau: Gigi Spelsberg ist transsexuell. Ein langer Prozess, doch irgendwann hatte sie alles: Geburtsurkunde, Ausweise, alle Karten. Das war so geil.

» amerika21: Gewalt gegen lesbische Frauen in Chile hoch

Eine aktuelle Umfrage der "Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio" hat ergeben, dass mehr als 70 Prozent der lesbischen Frauen in Chile schon einmal wegen ihrer sexuellen Orientierung auf der Straße belästigt worden sind.

» Jungle World spricht mit Soziologin über CSD Cottbus: "Etwas, was alle angeht"

Carl Melchers: Heike Radvan über den CSD in Cottbus

» Tagesspiegel über Berlin: Regenbogenfahne darf einfacher als bisher gehisst werden

Das Hissen der Regenbogenfahne an öffentlichen Gebäuden musste immer einzeln beantragt werden. Innen-Staatssekretär entscheidet: Das ist jetzt nicht mehr nötig.

» jetzt: Auch wer sich nicht für homophob hält, ist es oft

Das erlebt unser Autor auf offener Straße, aber vor allem auch im Job.

» 20 Minuten: Krankenkasse zahlt für "Heilung" Homosexueller

Ein Selbstversuch zeigt, wie einfach zugänglich "Therapien" zur "Heilung" von Homosexualität sind. Sogar die Krankenkasse spielt mit.

» Sumikai: Japan erkennt zum ersten Mal Flüchtling an, der eine Verhaftung wegen Homosexualität fürchtet

Japan erkannte zum ersten Mal den Flüchtlingsstatus eines Menschen an, der vor der Verfolgung wegen seiner Homosexualität aus seinem Heimatland geflüchtet

03. Juli 2019

» bento über trans Aktivistin: Lilits Rede vor dem armenischen Parlament ging um die Welt – seitdem fürchtet sie um ihr Leben

Mit einer Rede im armenischen Parlament löste Lilit Martirosya, 28, einen Skandal aus. Ihre Geschichte ging um die Welt, sie bekam Morddrohungen