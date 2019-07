Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juli 2019

» Spiegel Online über rechte Attacken gegen CSD Pirna: Sachsen ringt um seine Seele

In Pirna in Sachsen fand lange der kleinste Christopher Street Day Deutschlands statt. Doch inzwischen kommen mehr als 2000 Menschen – je größer er wurde, desto mehr macht die AfD Stimmung gegen Homosexuelle. Mit ersten Folgen.

» taz über neue LGBTIQ*-Wirtschaftsvereingung: Vielfalt zahlt sich aus

Eine neue Organisation will LGBTIQ*-Perspektiven in der Wirtschaft stärken. Denn: Unternehmen profitieren von offenen Strukturen.

» Süddeutsche.de über Coming-out im Job: "Es geht ja nicht darum, über Sex zu sprechen"

Ehe für alle, Regenbogenfamilien: Im Kampf um die Gleichberechtigung ist einiges vorangekommen. Im Beruf geht das Versteckspiel jedoch weiter. Warum sich die meisten Schwulen, Lesben und Transgender am Arbeitsplatz nicht offenbaren.

» Süddeutsche.de: Transgefangene

Sarah Jane Baker lebt seit Jahren als Frau, ist aber in einem Männergefängnis inhaftiert. Sie wurde erst akzeptiert, als sie zu einer Rasierklinge griff.

» Süddeutsche.de: Hohe Schuhe erlaubte der Chef erst, als sie offiziell eine Frau war

Dana hieß früher Daniel. Als die Produktmanagerin sich am Arbeitsplatz offenbarte, verlor sie eine Zuständigkeit nach der anderen. Und am Ende den Job.

» report-K: "Der CSD ist wichtiger denn je"

Am Wochenende steht der Cologne Pride im Zeichen der Aufstände in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren.

» FAZ-Video: In High Heels durch Madrid – "Ein Zeichen, dass wir alle gleich sind"

Am Rande einer LGBT-Parade in Madrid lieferten sich zahlreiche Männer ein Wettrennen auf Stöckelschuhen. Die einzige Regel: Mindestens zehn Zentimeter Absatz müssen die Schuhe haben. Der Sieger richtet sich anschließend gegen Homophobie.

» Deutschlandfunk: "Institut für Sexualwissenschaft" von Magnus Hirschfeld

Medizinische Versorgung, wissenschaftliche Forschung und politischen Aktivismus vereinte der Berliner Arzt und Sexualreformer Magnus Hirschfeld in seinem privaten Institut. Heute gilt es als Wiege der Sexualwissenschaft – doch durch die Zerstörung 1933 geriet dieses Erbe fast in Vergessenheit.

» Die vielleicht erste deutsch-türkische Gay-Bar Berlins

Eine deutsch-türkische Gay-Bar? Selbst für Berlin nicht alltäglich, sagt Mehmet Balikci. Seine Kneipe soll auch ein Zeichen setzen.

» Süddeutsche.de: Wenn Frauen Frauen heiraten

Im Landkreis treten nur selten homosexuelle Paare vor einen Standesbeamten. Je ländlicher die Gegend, desto schwieriger ist es für manche, Akzeptanz zu finden

» SRF über Wandel in Griechenland: Schwulsein in einem konservativen Land

Ein Männerpaar erzählt vom Coming-out in Athen und warum es dem regierenden Premier Tsipras dankbar ist.

» Deutschlandfunk zum Christopher Street Day: "Das Event ist deutlich männerdominiert"

Zu kommerziell, zu männlich, zu viel nackte Haut. Lesben fühlen sich auf dem CSD nicht repräsentiert. "Es hat lange gedauert, bis uns der Kragen geplatzt ist", sagte Maren Wuch im Dlf. Sie hat eine weibliche Alternative mitorganisiert: den Dyke*March – beim Kölner CSD zum fünften Mal.

» WDR: Neuer Raum für lesbische Frauen in Bochum

Nur wenige Angebote für homosexuelle Frauen in NRW Zielgruppe: lesbische Frauen zwischen 20 und 35 Jahren Raum für Freizeitaktivitäten und Diskussionen

05. Juli 2019

» Schweizer Illustrierte: Schwulenheiler gehören bestraft

"Ich will nicht mehr schwul sein!" Geraten Jugendliche mit diesem Wunsch an Konversionstherapeuten, droht ihnen grosse Gefahr. SI-online-Blogger Onur Ogul schreibt, Eltern und selbsternannte Therapeuten müssten für die auferlegten Qualen bestraft werden.

» Stuttgarter Zeitung: Als der Regenbogen zu leuchten begann

Die Würde Homosexueller blieb lange antastbar. 40 Jahre ist es nun her, dass in Stuttgart erstmals gegen Ausgrenzung demons­triert wurde. Zum Jubiläum, das am 6. Juli im Kunstverein gefeiert wird, erinnern wir an die Anfänge des CSD.

» Tagesspiegel: Die Erfindung der Sexualwissenschaft

Zufluchtsort und Forschungseinrichtung: Vor 100 Jahren gründete Magnus Hirschfeld sein Berliner Institut für Sexualwissenschaft.

» taz über LGBTI-feindliche Gewalt: Berlin, du Unsichere

Die LGBTI-Community feiert gerade 50 Jahre Stonewall und Widerstand gegen die homophobe Staatsgewalt. Ausgerechnet jetzt müssen wir Angst haben.

» taz über Namensgebung in Island: Nicht mehr nur Sohn und Tochter

Namen definieren das Geschlecht. Deshalb sind Wechsel und nichtbinäre Optionen bisweilen lebenswichtig. In Island wird der Sache nachgegangen.

» 20 Minuten über Anschaffen auf Grindr: "Aus Geldnot habe ich meinen Körper verkauft"

Eigentlich suchen sie auf Grindr Romantik oder ein heisses Date. Doch lukrative Geldangebote locken vor allem junge Schwule in die Prostitution.

» NZZ: Die Gleichstellung von Lesben und Schwulen könnte unerwünschte Folgen haben

Werden Kinder von schwulen Paaren gegenüber Kindern aus lesbischen Ehen benachteiligt? Diese und viele andere Fragen sind ungeklärt. Die kantonalen Fachleute für das Zivilstandswesen warnen daher vor einer schnellen Einführung der Ehe für alle.