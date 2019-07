Ausgewählter Artikel:

Rheinländer, holt die Regenbogenfahnen raus! Heute vor 25 Jahren – genau gesagt am 11. Juni 1994 – wurde § 175 aus dem deutsche Strafgesetzbuch gestrichen, nach 123 Jahren Diskriminierung und Hetze. Sogar Küsse und Blicke wurden bestraft. 100.000 Männer l

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Juli 2019

» Express zum CSD: Kölner erklärt irren Hundefetisch – Sogar bei Rewe kennt man seinen Tiernamen

Geschirr, Halsband und eine blaue Hundemaske aus Neopren: Am liebsten würde Joshua Stock (33) den ganzen Tag als ?Pup Thaly? rumlaufen. So nennt er sich, sobald er in die Welt eines Hundewelpen abtaucht. Für die breite Masse ein bizarres Bild, das mit Perversion, schlimmstenfalls sogar mit Sodomie (Sex mit Tieren), assoziiert wird. Den CSD will der Kölner jetzt nutzen, um mit falschen Vorurteilen ...

» Deutsche Welle über Mounir Baatour: Für Schwulenrechte in den Wahlkampf

Homosexuellen-Aktivist Mounir Baatour will Präsident in Tunesien werden – und stellt den Kampf um LGBTI-Rechte ins Zentrum seines Wahlkampfs. Seine Chancen sind minimal, die Widerstände riesig. Baatour aber will kämpfen. S.a.: Schwuler will bei Präsidentschaftswahl in Tunesien kandidieren (26.06.2019).

» ZDF interviewt LSVD-Vorstandsfrau zum CSD: "Wir dürfen uns nicht spalten lassen"

Heute feiert Köln die Rechte von Schwulen und Lesben. Auch nach Einführung der "Ehe für alle" gebe es noch viel zu tun, sagt Stefanie Pawlak vom LSVD. Vor allem für Transmenschen.

» extratipp: Brutale Vergewaltigung von lesbischer Frau in Therme? Rätselhafte Horror-Tat

Ein 45-Jähriger soll eine lesbische Frau in der Therme missbraucht haben. Der Fall wird nun verhandelt.

» WDR: Out and proud zum CSD – Ich bin schwul

Schwul als Schimpfwort oder von der Familie belächelt: Homophobie ist noch immer alltäglich, von sehr bis weniger offenkundig. Darunter litt auch WDR-Journalist Marspet, der erzählt, wie schwierig es noch immer ist, sich vor seiner Familie zu outen.

» Deutsche Welle: Gay-Pride-Parade in Madrid

Den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste zelebrierten hunderttausende Menschen in Madrid. Sie setzten damit im katholischen Spanien ein Zeichen für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgendern.

» Blick über Ex-SRF-Moderator: Coming-out mit 53 Jahren

Mit 53 Jahren steht Ex-SRF-Moderator und Allianz-Kommunikations-Chef Hans-Peter Nehmer öffentlich zu seiner Sexualität. BLICK zeigt er zum ersten Mal den Mann an seiner Seite.

» GQ Germany: Die Verpflichtung zum Outing

Sollte sich ein schwuler Mann heute eigentlich noch explizit outen? Und wenn ja, wie? Light Outing? In-your-face Outing? Unser Autor handhabt das anders, als von vielen erwartet.

06. Juli 2019

» Spiegel Online über rechte Attacken gegen CSD Pirna: Sachsen ringt um seine Seele

In Pirna in Sachsen fand lange der kleinste Christopher Street Day Deutschlands statt. Doch inzwischen kommen mehr als 2000 Menschen – je größer er wurde, desto mehr macht die AfD Stimmung gegen Homosexuelle. Mit ersten Folgen.

» taz über neue LGBTIQ*-Wirtschaftsvereingung: Vielfalt zahlt sich aus

Eine neue Organisation will LGBTIQ*-Perspektiven in der Wirtschaft stärken. Denn: Unternehmen profitieren von offenen Strukturen.

» Süddeutsche.de über Coming-out im Job: "Es geht ja nicht darum, über Sex zu sprechen"

Ehe für alle, Regenbogenfamilien: Im Kampf um die Gleichberechtigung ist einiges vorangekommen. Im Beruf geht das Versteckspiel jedoch weiter. Warum sich die meisten Schwulen, Lesben und Transgender am Arbeitsplatz nicht offenbaren.

» Süddeutsche.de: Transgefangene

Sarah Jane Baker lebt seit Jahren als Frau, ist aber in einem Männergefängnis inhaftiert. Sie wurde erst akzeptiert, als sie zu einer Rasierklinge griff.

» Süddeutsche.de: Hohe Schuhe erlaubte der Chef erst, als sie offiziell eine Frau war

Dana hieß früher Daniel. Als die Produktmanagerin sich am Arbeitsplatz offenbarte, verlor sie eine Zuständigkeit nach der anderen. Und am Ende den Job.

» report-K: "Der CSD ist wichtiger denn je"

Am Wochenende steht der Cologne Pride im Zeichen der Aufstände in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren.

» FAZ-Video: In High Heels durch Madrid – "Ein Zeichen, dass wir alle gleich sind"

Am Rande einer LGBT-Parade in Madrid lieferten sich zahlreiche Männer ein Wettrennen auf Stöckelschuhen. Die einzige Regel: Mindestens zehn Zentimeter Absatz müssen die Schuhe haben. Der Sieger richtet sich anschließend gegen Homophobie.

» Deutschlandfunk: "Institut für Sexualwissenschaft" von Magnus Hirschfeld

Medizinische Versorgung, wissenschaftliche Forschung und politischen Aktivismus vereinte der Berliner Arzt und Sexualreformer Magnus Hirschfeld in seinem privaten Institut. Heute gilt es als Wiege der Sexualwissenschaft – doch durch die Zerstörung 1933 geriet dieses Erbe fast in Vergessenheit.

» Die vielleicht erste deutsch-türkische Gay-Bar Berlins

Eine deutsch-türkische Gay-Bar? Selbst für Berlin nicht alltäglich, sagt Mehmet Balikci. Seine Kneipe soll auch ein Zeichen setzen.

» Süddeutsche.de: Wenn Frauen Frauen heiraten

Im Landkreis treten nur selten homosexuelle Paare vor einen Standesbeamten. Je ländlicher die Gegend, desto schwieriger ist es für manche, Akzeptanz zu finden

» SRF über Wandel in Griechenland: Schwulsein in einem konservativen Land

Ein Männerpaar erzählt vom Coming-out in Athen und warum es dem regierenden Premier Tsipras dankbar ist.