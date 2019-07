Ausgewählter Artikel:

» (09.07.2019) tz über Temptation Island: Bisexuelle Kandidatin macht mutiges Statement

Nicht alle Kandidaten sind heterosexuell in der RTL-Sendung Temptation Island: Anastasiya Avilova machte dazu jetzt ein mutiges Statement.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juli 2019

» Express über Kölner CSD: Veranstalter nennt Mega-Zahl – und die macht stutzig

CSD in Köln: Laut Veranstalter feierten bei der Parade am Sonntag 1,2 Millionen den Cologne Pride. Aber stimmt das auch?

» tz über Temptation Island: Bisexuelle Kandidatin macht mutiges Statement

Nicht alle Kandidaten sind heterosexuell in der RTL-Sendung Temptation Island: Anastasiya Avilova machte dazu jetzt ein mutiges Statement.

» Abendzeitung interviewt Münchner Dragqueens: "Drag erlaubt, man selbst zu sein"

Die Münchner Queens Vivienne Villain und Janisha Jones sprechen im AZ-Interview über ihre Kunst und die Kraft, die sie geben kann.

» hr-iNFO-Podcast: 50 Jahre Stonewall-Aufstand und die Folgen

Zwischen dem 28. Juni und dem 1. Juli 1969 kam es in New York zu gewalttätigen Konflikten zwischen Polizeibeamten, Homo- und Transsexuellen. In die Geschichte gingen sie unter dem Namen "Stonewall" ein. Wie hat sich die internationale Situation der Lesben, Schwulen, Trans- und Bisexuellen seitdem verändert?

» Lëtzebuerger Journal: Brauchen wir eigentlich noch eine "Pride"?

Viele betrachten die 60er Jahre als ein Jahrzehnt der Revolution, der Selbstbestimmung und der gesellschaftlichen Öffnung. Stellvertretend gelten hier der Kings March on Washington mit der Rede I have a dream im Jahr 1963 oder auch die 68er-Bewegung, die, zumindest gefühlsmäßig, in dem legendären Woodstock-Festival gipfelte, führt Andy Maar, Mitglied des Organisationsteams Luxembourg Pride, aus.

» Abendzeitung: Münchner Historiker forscht zu Schwulen in der NS-Zeit

Früher wurde er komisch angeschaut, heute wird er geehrt: Albert Knoll forscht zu Schwulen in der NS-Zeit.

» bento: Wie kann ich offen queer sein, ohne ständig darauf reduziert zu werden?

Heterosexuelle Kolleginnen und Kollegen erzählen bei der Arbeit wie selbstverständlich von ihren missratenen Dates, romantischen Ausflügen zu

» der Freitag über schwangeren trans Mann: "Die Leute dachten, ich sei ein fetter Typ"

Freddy McConnell ist Vater eines kleinen Sohnes. So weit, so gewöhnlich. Nur dass er selbst mit Jack schwanger war. Der Weg dahin war kompliziert

» MDR Jump: "Pet Shop Boy" Neil Tennant wird 65

Sie schenkten dem Pop der 80er und 90er Hits wie "West End Girls", "Suburbia" oder "Being Boring": Zur einzigartigen Stimme von Neil Tennant und den Synthesizer-Klängen von Keyboarder Chris Lowe musste man ganz einfach tanzen. Die beiden Musiker verkauften mehr als 100 Millionen Platten und CDs und füllen auch heute noch Konzerthallen.

» Süddeutsche.de: Ärger unter der Regenbogenfahne

Konversionstherapien sollen verboten werden – aber nur für Homosexuelle.

08. Juli 2019

» Welt: Heidi als "Queen of Drags"? Entspannt euch mal

Nach Germanys Next Topmodel sucht Heidi Klum nun also die Queen of Drags. Die queere Öffentlichkeit empört das, Klum könne sie ja gar nicht repräsentieren. Unser Autor findet das ein bisschen melodramatisch.

» Berliner Woche: Charakter des Lebensortes Vielfalt in der Niebuhrstraße ist in Gefahr

Die Bewohner des schwulen Altenwohnprojektes Lebensort Vielfalt in der Niebuhrstraße machen sich über die Zukunft ihres Lebensmittelpunkts große Sorgen.

» Abendzeitung: Zeitzeuge erinnert sich – So entstand der Christopher Street Day

Vor 50 Jahren wehrten sich Lesben und Schwule in New York gegen eine Razzia der Polizei. Das ist der Moment, als aus einer winzigen eine Massenbewegung wurde. Daran erinnert der Münchner CSD.

» t-online über CSD in Köln: So erlebten die "Demoengel" die Parade

Bunte Fahnen, schrille Outfits und laute Musik: In Köln haben am Sonntag über eine Millionen Menschen am alljährlichen Christopher-Street-Day (CSD)

» RP Online über homosexuellen Schwimmverein Düsseldorf Dolphins: Sportlicher Ehrgeiz und enger Zusammenhalt

Die Düsseldorf Dolphins sind ein schwul-lesbischer Schwimmverein. Der Wettkampfgedanke ist ebenso wichtig wie Teamgeist und Freundschaft.

» TAG24: Sexy Instagram-Beauty ist bisexuell und hat wichtige Botschaft

Dieses Model und Playmate aus Mainz macht kein Geheimnis aus seiner Bisexualität und hat auf Instagram ein klares LGBT-Statement gesetzt.

» Vorarlberg Online über schwulen Neos-Politiker: "Das Ländle ist viel offener geworden"

Der 28-jährige Johannes Gasser könnte im Herbst für die NEOS als Vorarl­bergs erster geouteter Homosexueller in den Landtag einziehen. Mit W&W sprach der Mellauer über sein Outing, Vorarlberg im Wandel und eine offene Gesellschaft im Ländle.

07. Juli 2019

» Express zum CSD: Kölner erklärt irren Hundefetisch – Sogar bei Rewe kennt man seinen Tiernamen

Geschirr, Halsband und eine blaue Hundemaske aus Neopren: Am liebsten würde Joshua Stock (33) den ganzen Tag als ?Pup Thaly? rumlaufen. So nennt er sich, sobald er in die Welt eines Hundewelpen abtaucht. Für die breite Masse ein bizarres Bild, das mit Perversion, schlimmstenfalls sogar mit Sodomie (Sex mit Tieren), assoziiert wird. Den CSD will der Kölner jetzt nutzen, um mit falschen Vorurteilen ...

» Express über Schwulsein im Rheinland: Wir gingen durch die Hölle

Rheinländer, holt die Regenbogenfahnen raus! Heute vor 25 Jahren – genau gesagt am 11. Juni 1994 – wurde § 175 aus dem deutsche Strafgesetzbuch gestrichen, nach 123 Jahren Diskriminierung und Hetze. Sogar Küsse und Blicke wurden bestraft. 100.000 Männer l

» Deutsche Welle über Mounir Baatour: Für Schwulenrechte in den Wahlkampf

Homosexuellen-Aktivist Mounir Baatour will Präsident in Tunesien werden – und stellt den Kampf um LGBTI-Rechte ins Zentrum seines Wahlkampfs. Seine Chancen sind minimal, die Widerstände riesig. Baatour aber will kämpfen. S.a.: Schwuler will bei Präsidentschaftswahl in Tunesien kandidieren (26.06.2019).