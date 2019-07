Ausgewählter Artikel:

» (11.07.2019) jetzt über schwules Coming-out: "Du warst der Junge, der kein richtiger Junge ist"

Unser Autor erzählt, warum er jahrelang Angst davor hatte, zum schwulen Klischee zu werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Juli 2019

» RTL: Lars Steinhöfel über die Angst und den Druck seines Coming-Outs

Im Interview mit RTL.de spricht er auf dem Kölner ?Christopher Street Day? über sein Coming-Out, die Reaktion seiner Eltern darüber und Anfeindungen.

» Abendzeitung zu 40 Jahre CSD in München: Eine schwule Stadtgeschichte

Seit 40 Jahren gibt es den Christopher Street Day in München. Von einer Petition, die tanzende Männerpaare zulässt bis zur ersten Männerhochzeit eine queere Chronik Münchens.

10. Juli 2019

» Süddeutsche.de über Münchner Festival "Queer and Now": Raum für alle

"Queer and Now" – Lola Fonsèque und Keith Zenga King kuratieren an den Münchner Kammerspielen ein Festival mit Menschen jenseits der weißen, heterosexuellen Norm

» Mittelbayerische Zeitung über DSDS-Siegerin Elli Erl: "Ich lebe meine Homosexualität total offen aus"

Nachdem Elli Erl erst kürzlich ihre Freundin geheiratet hat, sprach sie nun im RTL-Interview über ihre sexuelle Orientierung und ihren Umgang damit – gestern wie heute.

» VICE: Im Wald mit sexhungrigen Männern, die cruisen, weil Grindr sie nervt

"Ich glaube, da ist jemand, den ich gut finde", sagt Max. Ich nicke und lasse ihn allein.

» schwäbische interviewt Prähistorikerin: Wie war das mit den Geschlechtern in der Steinzeit?

War der Mann nicht schon immer Jäger? Und hat die Frau die Höhle geschrubbt? Alles Unsinn, meint die Prähistorikerin Brigitte Röder.

» W&V: Kreation des Tages: Diesel feiert abtrünnige Follower

Wer nicht für für Toleranz, Vielfalt, LGBTQ+ ist, kann gern wegbleiben. Meint die Jeansmarke Diesel.

» RP Online: Langenfeld hat männliches Prinzenpaar

Novum im Langenfelder Karneval: Erstmals werden in der neuen Session zwei Männer als Prinzenpaar auf dem Narrenthron Platz nehmen.

» evangelisch.de dokumentiert queere Predigt: Vertrauen wagen

Wem kann ich vertrauen, wo finde ich Räume, um mich als Queer zu öffnen oder zu finden? Das Regenbogenzentrum beim Deutschen Evangelischen Kirchentag ist so ein Raum des Vertrauens. Beim Feierabendmahl des Kirchentages kommen regelmäßig Menschen aus der gastgebenden Ortsgemeinde und dem Regenbogenzentrum zusammen. Gemeinschaft der Verschiedenen. Vertrauen wagen, Verschiedenheit aushalten – das war das Thema der Predigt von Wolfgang Schürger, die wir hier in überarbeiteter Fassung wiedergeben.

» Kurier: Anklage – Ex-FPÖ-Mann pöbelt Schwule an und ruft "Sieg Heil"

Markus Ripfl wurde von der FPÖ ausgeschlossen und trat bei der NPD auf. Nächste Woche steht er vor Gericht.

» Schwules Netzwerk NRW dokumentiert Laudatio auf Johannes Kram: "DEIN Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung ist MEINER"

Beim CSD-Empfang 2019 in Köln verlieh das Schwule Netzwerk NRW die Kompassnadel an den Blogger und Medienschaffenden Johannes Kram. Die Journalistin Asli Sevindim hielt die Laudatio. Hier gibt es sie nochmal zum Nachlesen

» RTL: Transfrau Alex über ihren Weg zum wahren Ich

Alex wurde im falschen Körper geboren, jetzt mit 21 weiß sie, dass sie eine Frau sein möchte. Mit uns spricht sie über ihren Weg zum wahren Ich.

» RTL über Ross Antony: "Meine Mutter hat mir gesagt: 'Ich glaube, du bist schwul.'"

Für Ross Antony stellte sich niemals die Frage, wie er sein Coming-Out seinem Umfeld vermittelt.

» WAZ: SPD Duisburg will Homo-, Familien- und Stahlwerker-Ampeln

Die SPD Duisburg will nach dem Erfolg der Bergmannsampel auch Ampelfrauen, hetero- und homosexuelle Paare rot und grün aufleuchten lassen.

» Berliner Morgenpost über Lizzo und Janelle Monaé in Berlin: Schwarz, queer, exzellent

Lizzo und Janelle Monaé sind in Berlin aufgetreten. Beide stehen für einen Feminismus, der die Opferrolle längst verlassen hat.

» St. Galler Tagblatt: Reformierte können sich nicht auf eine Position zur "Ehe für alle" einigen

Sollen gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen? Die evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz kann diese Frage trotz längerer Bedenkzeit nicht beantworten.

» Frankfurter Rundschau über "Stadtgeschichten" auf Netflix: Ein politisches Signal

Netflix sorgt mit einer neuen Staffel von Armistead Maupins Stadtgeschichten für ein Wiedersehen mit der queeren Hausgemeinschaft in der Barbary Lane – und sendet nebenbei eine Botschaft an Donald Trump.

» Kreiszeitung-Wochenblatt zum CSD: Stade verhängte Fahnenverbot

Kürzlich fand in Stade der erste Christopher Street Day (CSD) statt. Anstelle einer Parade, wie man sie aus Großstädten kennt, wurde in der Hansestadt aber nur ein Infostand aufgebaut.

» Berliner Woche aus Regenbogenkiez: Geschwärzte Piktogramme

Schöneberg. Vor einigen Wochen hat die Berliner Polizei gemeinsam mit der Polizeiakademie im Rahmen eines Präventionseinsatzes im Regenbogenkiez fünf Piktogramme auf Gehwegen aufgebracht.