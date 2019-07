Ausgewählter Artikel:

» (12.07.2019) Kieler Nachrichten über schwulen Flüchtling: In Afghanistan droht ihm der Tod

Die Emmaus-Gemeinde in Kiel will die Rückführung eines Flüchtlings nach Norwegen verhindern: Sie hat dem 19-Jährigen Kirchenasyl gewährt. Dem jungen Afghanen würde bei einer Abschiebung aus Norwegen in seine Heimat die Todesstrafe drohen: Der junge Mann ist homosexuell.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juli 2019

» Westfälische Nachrichten über Queer-Projekttag am Gymnasium Greven: "Was man kennt, bereitet keine Angst"

Am Gymnasium fand nun in Kooperation mit dem KCM Schwulenzentrum e.V. ein Queer-Projekttagstatt. Ziel: In den Schulklassen über die Diskriminierung Homosexueller reden und gleichzeitig aufklären.

» Schweizer Illustrierte über Gay-Ikone Christina Aguilera: Xtina und ihre Balkan-Boys

Eher widerwillig hat sich SI-online-Blogger Onur Ogul in die Schlange für Christina Aguileras Konzert gestellt. Doch Hardcore-Fans aus dem Balkan konnten ihn noch beim Anstehen für die Sängerin begeistern. Ein Abend voller Gays, Britney-Hass und Erkenntnisse.

» Kieler Nachrichten über schwulen Flüchtling: In Afghanistan droht ihm der Tod

Die Emmaus-Gemeinde in Kiel will die Rückführung eines Flüchtlings nach Norwegen verhindern: Sie hat dem 19-Jährigen Kirchenasyl gewährt. Dem jungen Afghanen würde bei einer Abschiebung aus Norwegen in seine Heimat die Todesstrafe drohen: Der junge Mann ist homosexuell.

» FAZ über schwulen Asylbewerber: Kein Raum, um Scham zu zeigen

Die Zukunft vieler Flüchtlinge entscheidet sich vor Gericht. Immer noch müssen sie lange warten, ehe klar ist, ob sie bleiben dürfen. Mohammed ist homosexuell und hat nun endlich ein Urteil.

» Saarbrücker Zeitung: "Hexenjagd" auf Transsexuelle im Saarland?

Ein Saarbrücker Therapeut und eine Medizinerin erheben schwere Vorwürfe gegen den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) Saarland. Der weist die Kritik entschieden zurück.

» Zeit Online interviewt Professor: "Diversity kann Ungleichheit rechtfertigen"

Die US-Demokraten machen das Thema Vielfalt im Vorwahlkampf groß. Doch Diversity allein helfe nicht, sagt Literatur-Professor Michaels und ruft zum Klassenkampf auf.

» VICE: Dragqueens erzählen, warum sie trotz Anfeindungen auf die Bühne gehen

"Ich identifiziere mich weder als Mann noch als Frau. Ich tue, wonach ich mich fühle", sagt Cupcake, 25.

» Berliner Woche: Grüne Verordnete will Flächendenkmal im Regenbogenkiez

Wer durch das Bayerische Viertel schlendert, wird rasch die 50 mal 70 Zentimeter großen Tafeln entdecken, die in drei Meter Höhe an Masten der Straßenbeleuchtung montiert sind.

» Übermedien: Können wir mal darüber reden, wer bei euch Shows moderiert, ProSieben?

Erfüllen weibliche Moderatorinnen eher eine ornamentale Zweitklassen-Funktion? Oder geht es einfach nur darum, eine besondere Qualifikation als Auswahlkriterium auszuschließen? Ein offener Brief in Sachen "The Masked Singer" und "Queen of Drags".

» Abendzeitung macht OB-Kandidaten-Check: Wie queer ist Münchens Politik?

Am 15. März 2020 wählt München seinen Oberbürgermeister. Die AZ hat allen OB-Kandidaten und Kandidatinnen drei Fragen zur Gleichstellung gestellt und alle haben geantwortet.

11. Juli 2019

» RTL: Lars Steinhöfel über die Angst und den Druck seines Coming-Outs

Im Interview mit RTL.de spricht er auf dem Kölner ?Christopher Street Day? über sein Coming-Out, die Reaktion seiner Eltern darüber und Anfeindungen.

» jetzt über schwules Coming-out: "Du warst der Junge, der kein richtiger Junge ist"

Unser Autor erzählt, warum er jahrelang Angst davor hatte, zum schwulen Klischee zu werden.

» Abendzeitung zu 40 Jahre CSD in München: Eine schwule Stadtgeschichte

Seit 40 Jahren gibt es den Christopher Street Day in München. Von einer Petition, die tanzende Männerpaare zulässt bis zur ersten Männerhochzeit eine queere Chronik Münchens.

10. Juli 2019

» Süddeutsche.de über Münchner Festival "Queer and Now": Raum für alle

"Queer and Now" – Lola Fonsèque und Keith Zenga King kuratieren an den Münchner Kammerspielen ein Festival mit Menschen jenseits der weißen, heterosexuellen Norm

» Mittelbayerische Zeitung über DSDS-Siegerin Elli Erl: "Ich lebe meine Homosexualität total offen aus"

Nachdem Elli Erl erst kürzlich ihre Freundin geheiratet hat, sprach sie nun im RTL-Interview über ihre sexuelle Orientierung und ihren Umgang damit – gestern wie heute.

» VICE: Im Wald mit sexhungrigen Männern, die cruisen, weil Grindr sie nervt

"Ich glaube, da ist jemand, den ich gut finde", sagt Max. Ich nicke und lasse ihn allein.

» schwäbische interviewt Prähistorikerin: Wie war das mit den Geschlechtern in der Steinzeit?

War der Mann nicht schon immer Jäger? Und hat die Frau die Höhle geschrubbt? Alles Unsinn, meint die Prähistorikerin Brigitte Röder.

» W&V: Kreation des Tages: Diesel feiert abtrünnige Follower

Wer nicht für für Toleranz, Vielfalt, LGBTQ+ ist, kann gern wegbleiben. Meint die Jeansmarke Diesel.

» RP Online: Langenfeld hat männliches Prinzenpaar

Novum im Langenfelder Karneval: Erstmals werden in der neuen Session zwei Männer als Prinzenpaar auf dem Narrenthron Platz nehmen.

» evangelisch.de dokumentiert queere Predigt: Vertrauen wagen

Wem kann ich vertrauen, wo finde ich Räume, um mich als Queer zu öffnen oder zu finden? Das Regenbogenzentrum beim Deutschen Evangelischen Kirchentag ist so ein Raum des Vertrauens. Beim Feierabendmahl des Kirchentages kommen regelmäßig Menschen aus der gastgebenden Ortsgemeinde und dem Regenbogenzentrum zusammen. Gemeinschaft der Verschiedenen. Vertrauen wagen, Verschiedenheit aushalten – das war das Thema der Predigt von Wolfgang Schürger, die wir hier in überarbeiteter Fassung wiedergeben.