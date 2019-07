Ausgewählter Artikel:

» (13.07.2019) jetzt über Festival "Queer and Now: From Stonewall to Queerotopia": "Lasst uns nicht die ganze Arbeit machen!"

Sheila und Lola organisieren ein Festival mit Kunst von Queers, Schwarzen und People of Color. Sie erzählen, was man zur Unterstützung der Community tun kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juli 2019

» Augsburger Allgemeine: Warum Heterosexualität eben nicht "normal" ist

Am Wochenende finden die Jubiläumsparaden zum Christopher Street Day statt. Völlige Gleichberechtigung gibt es aber immer noch nicht.

» Deutschlandfunk Kultur: Für eine queere Zukunft im Theater streiten

Auf der Bühne wird meist nur der männlicher Blick auf die Welt reproduziert. Um dem etwas entgegen zu setzen, findet in München anlässlich des 50. Jahrestags des Stonewall-Aufstands ein queeres Festival statt.

» jetzt über Festival "Queer and Now: From Stonewall to Queerotopia": "Lasst uns nicht die ganze Arbeit machen!"

Sheila und Lola organisieren ein Festival mit Kunst von Queers, Schwarzen und People of Color. Sie erzählen, was man zur Unterstützung der Community tun kann.

» come-on.de über schwulen Kirchenmusiker: Ein klares Nein zur Entscheidung des Kirchenkreises

Mit einem Kirchenkreis, der Homosexuelle diskriminiert, will Andreas Koch nichts mehr zu tun haben und mit der Evangelischen Kirche, die das zulässt, auch nicht.

» Leipziger Volkszeitung: Uniklinik Leipzig führt seit dieser Woche Geschlechtsangleichungen durch

In dieser Woche wurden bereits die ersten zwei Patienten operiert. Dank stark verbesserter Techniken gelte der Eingriff mittlerweile als gewebeschonend und patientenfreundlich.

» Süddeutsche.de über genderfluide Barbie: Spielt mit den Geschlechtern!

Der Spielzeughersteller Mattel hat eine"Ziggy Stardust"-Barbie auf den Markt gebracht – ein Zeichen, mit was für einer Selbstverständlichkeit das Thema Transgender mittlerweile behandelt wird.

» watson: "Es ekelt mich an, euch küssen zu sehen!" – Attacke gegen lesbisches Paar in Barcelona

Es ist eine ganz alltägliche Szene, die sich da in Barcelona ereignet hat: Ein Paar fährt mit der U-Bahn und küsst sich.

» Stuttgarter Nachrichten über Empfang zum Christopher-Street-Day: Zeichen gegen Intoleranz

Die Regenbogen-Community der Stadt hat sich am Freitagabend auf dem Empfang zum Christopher-Street-Day getroffen. Dabei betonte OB Fritz Kuhn, es sei vieles erreicht worden. Nun müsse aber jenen eine Absage erteilt werden, die die Zeit zurückdrehen wollten.

» Donaukurier: Audi-Premiere beim Christopher Street Day

Rund 30 Mitglieder aus dem Queer-Mitarbeiter-Netzwerk bei Audi nehmen an diesem Samstag auf dem Münchner Marienplatz an den Feiern zum 40. Christopher Street Day (CSD) teil.

» bonnFM interviewt rheinqueer: "Queere Szene ist bunter als nur der CSD-Zug in Köln"

Burkhard Aretz von rheinqueer, dem Veranstalter des Bonner CSDs "Beethovens Bunte" war im Rahmen unserer LGBTQ+Sendung "queer um vier" bei uns im Interview.

» GQ: "Keine Dicken, keine Asiaten, keine Tunten" – Die Diskriminierung unter Schwulen muss endlich aufhören!

Bodyshaming und Rassismus sind bei schwulen Dating-Plattformen an der Tagesordnung, berichtet unser Autor. Er fordert: Es ist Zeit für mehr Toleranz ? auch innerhalb der Schwulen-Szene.

12. Juli 2019

» Tagesspiegel-Nachruf auf Cay Heinrich Runschke (Geb. 1940): Buchhändler, Flaneur, Lebenskünstler

Er verkauft doch nichts, das seinen Ansprüchen nicht genügt! Keine Bestsellerlisten, keine Dummheit, keine Trivialität. Ein anspruchsvolles Geschäft.

» Westfälische Nachrichten über Queer-Projekttag am Gymnasium Greven: "Was man kennt, bereitet keine Angst"

Am Gymnasium fand nun in Kooperation mit dem KCM Schwulenzentrum e.V. ein Queer-Projekttagstatt. Ziel: In den Schulklassen über die Diskriminierung Homosexueller reden und gleichzeitig aufklären.

» Schweizer Illustrierte über Gay-Ikone Christina Aguilera: Xtina und ihre Balkan-Boys

Eher widerwillig hat sich SI-online-Blogger Onur Ogul in die Schlange für Christina Aguileras Konzert gestellt. Doch Hardcore-Fans aus dem Balkan konnten ihn noch beim Anstehen für die Sängerin begeistern. Ein Abend voller Gays, Britney-Hass und Erkenntnisse.

» Kieler Nachrichten über schwulen Flüchtling: In Afghanistan droht ihm der Tod

Die Emmaus-Gemeinde in Kiel will die Rückführung eines Flüchtlings nach Norwegen verhindern: Sie hat dem 19-Jährigen Kirchenasyl gewährt. Dem jungen Afghanen würde bei einer Abschiebung aus Norwegen in seine Heimat die Todesstrafe drohen: Der junge Mann ist homosexuell.

» FAZ über schwulen Asylbewerber: Kein Raum, um Scham zu zeigen

Die Zukunft vieler Flüchtlinge entscheidet sich vor Gericht. Immer noch müssen sie lange warten, ehe klar ist, ob sie bleiben dürfen. Mohammed ist homosexuell und hat nun endlich ein Urteil.

» Saarbrücker Zeitung: "Hexenjagd" auf Transsexuelle im Saarland?

Ein Saarbrücker Therapeut und eine Medizinerin erheben schwere Vorwürfe gegen den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) Saarland. Der weist die Kritik entschieden zurück.

» Zeit Online interviewt Professor: "Diversity kann Ungleichheit rechtfertigen"

Die US-Demokraten machen das Thema Vielfalt im Vorwahlkampf groß. Doch Diversity allein helfe nicht, sagt Literatur-Professor Michaels und ruft zum Klassenkampf auf.

» VICE: Dragqueens erzählen, warum sie trotz Anfeindungen auf die Bühne gehen

"Ich identifiziere mich weder als Mann noch als Frau. Ich tue, wonach ich mich fühle", sagt Cupcake, 25.

» Berliner Woche: Grüne Verordnete will Flächendenkmal im Regenbogenkiez

Wer durch das Bayerische Viertel schlendert, wird rasch die 50 mal 70 Zentimeter großen Tafeln entdecken, die in drei Meter Höhe an Masten der Straßenbeleuchtung montiert sind.