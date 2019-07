Ausgewählter Artikel:

» (16.07.2019) jetzt: Was eine Konversionstherapie anrichten kann

Eine Betroffene spricht über die sogenannten "Konversionstherapien".

16. Juli 2019

15. Juli 2019

» WDR: Nach zwei Freisprüchen – Polizei-Opfer vom CSD soll wieder vor Gericht

Zweimal wurde ein Kölner CSD -Teilnehmer von dem Vorwurf freigesprochen, Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet zu haben. Die Richter kritisierten sogar die Polizisten. Die Staatsanwaltschaft hat dennoch Revision beantragt.

» Die Presse über Iris Murdoch: Eine Frau in der Haut eines Homosexuellen

Sie bereitete Gender-Diskussionen vor, wurde als Porträtistin extremer Liebe, als Canetti-Geliebte und als Alzheimerkranke berühmt: Die Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch wäre heute 100 Jahre alt.

» Noizz über Trans*Frau Raffaela Zollo: "Eine Vagina ist nicht die Lösung für alles"

YouTuberin Raffa's Plastic Life im "IDENTITY"-Interview über Geschlechtsidentität.

» Süddeutsche.de: Revolverheld kritisieren Gloria von Thurn und Taxis

Die Regensburger Schlossherrin hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück, so kennt man sie. Dafür wird sie hofiert, gerne auch von Rechten. Jetzt aber hat ihr mal jemand die Meinung gesagt – bei ihr daheim.

» Sumikai: LGBT-Aktivisten hoffen auf Wahlen in Japan

Japan ist im Bereich der Rechte für LGBT noch nicht besonders liberal. Viele Aktivisten erhoffen sich nun von der kommenden Wahl zum Oberhaus neue Diskussionen über mehr Rechte.

14. Juli 2019

» General-Anzeiger: GLBT-Szene feiert Manga-Convention "Aikon" in Bonn

Das Basecamp öffnet seine Tore für die erste Manga-Convention für Schwule und Lesben. Die "Aikon" soll eine Lücke füllen, die der Weggang der "Animagic" aufgerissen hat.

» RP Online über Pink Monday auf der Rheinkirmes: Am Montag ist der Festplatz voller Regenbogen

Montag ist Pink Monday auf der Rheinkirmes. Zehntausende Schwule und Lesben treffen sich rund um die Schwarzwaldchristel und feiern bis tief in die Nacht. Wir geben einen Überblick.

» Süddeutsche.de über CSD in München: Ein großes Miteinander

Bereits zum 40. Mal wurde in München der Christopher Street Day gefeiert. Mit dabei war auch der Truck des Sportvereins "Team München", der zeigt, worum es bei der Parade geht.

» FR porträtiert CSD-Organisator Joachim Letschert: Streiter für Respekt

Joachim Letschert organisiert gemeinsam mit vielen Helfern den Christopher Street Day in Frankfurt. Trotz einiger Erfolge, gebe es keinen Grund sich zurückzulehnen.

» Telepolis über Polen: "Wir müssen unsere Nationalkultur vor der Antikultur und Antizivilisation schützen"

In Polen haben sich 31 Städte, Kreise und Wojewodschaften als "frei von der LGBT-Ideologie" erklärt

» ze.tt: So bunt sah die Parade zum Christopher Street Day in München trotz Regen aus

Tausende Menschen nahmen an der Christopher-Street-Day-Parade in München teil. Wir haben Eindrücke für euch gesammelt.

» MDR: Regenbogen-Rekord – 12.000 bei CSD-Demo in Leipzig

Am Sonnabend zogen fast doppelt soviele Menschen als die Veranstalter erwartet hatten zum Leipziger Christopher-Street-Day mit einer Demonstration durch die Innenstadt. Angemeldet waren 7.000. Die Menge war bunt.

» Futter über Bloggerin Jules Vogel: "Es wird Zeit, dass Akzeptanz und Toleranz in der Mitte der Gesellschaft ankommen"

Jules Vogel hat sich zu einer Persönlichkeit entwickelt, die für eigene Werte, einen offeneren Umgang mit Sexualität und Bodyawareness steht.

13. Juli 2019

» Augsburger Allgemeine: Warum Heterosexualität eben nicht "normal" ist

Am Wochenende finden die Jubiläumsparaden zum Christopher Street Day statt. Völlige Gleichberechtigung gibt es aber immer noch nicht.

» Deutschlandfunk Kultur: Für eine queere Zukunft im Theater streiten

Auf der Bühne wird meist nur der männlicher Blick auf die Welt reproduziert. Um dem etwas entgegen zu setzen, findet in München anlässlich des 50. Jahrestags des Stonewall-Aufstands ein queeres Festival statt.

» jetzt über Festival "Queer and Now: From Stonewall to Queerotopia": "Lasst uns nicht die ganze Arbeit machen!"

Sheila und Lola organisieren ein Festival mit Kunst von Queers, Schwarzen und People of Color. Sie erzählen, was man zur Unterstützung der Community tun kann.

» come-on.de über schwulen Kirchenmusiker: Ein klares Nein zur Entscheidung des Kirchenkreises

Mit einem Kirchenkreis, der Homosexuelle diskriminiert, will Andreas Koch nichts mehr zu tun haben und mit der Evangelischen Kirche, die das zulässt, auch nicht.

» Leipziger Volkszeitung: Uniklinik Leipzig führt seit dieser Woche Geschlechtsangleichungen durch

In dieser Woche wurden bereits die ersten zwei Patienten operiert. Dank stark verbesserter Techniken gelte der Eingriff mittlerweile als gewebeschonend und patientenfreundlich.

» Süddeutsche.de über genderfluide Barbie: Spielt mit den Geschlechtern!

Der Spielzeughersteller Mattel hat eine"Ziggy Stardust"-Barbie auf den Markt gebracht – ein Zeichen, mit was für einer Selbstverständlichkeit das Thema Transgender mittlerweile behandelt wird.